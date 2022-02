Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Kirchheim: Einbruchdiebstahl in Schnellrestaurant Mc Donalds

Kirchheim a.d.Weinstraße (ots) – Am 14.02.22, im Zeitraum von 03:40 Uhr – 05.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Filiale von Mc Donalds, in 67281 Kirchheim an der Weinstraße, Rosengartenweg 1. Der oder die Täter verschafften sich Zugang durch das Ausglasen einer Glasscheibe. Im Inneren wurde eine Wand aufgestemmt und im Anschluss die Rückwand des Tresor mit vermutlich einem Trennschleifer geöffnet. Das Diebesgut beläuft sich auf ca. 15.500.- Euro. Am Gebäude entstand ein Schaden von voraussichtlich 15000.- Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt melden.

Weisenheim am Berg: Geschwindigkeitskontrollen

Weisenheim am Berg (ots) – Am 10.02.2022 zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde auf der Kreisstraße 1 zwischen Weisenheim am Berg und der Bundesstraße 271, eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In Höhe des Regenauffangbeckens wurde in beide Fahrtrichtungen gemessen. Dabei konnten im genannten Zeitraum insgesamt 64 Verstöße festgestellt werden, darunter 68 Verwarnungstatbestände und 16 mit Bußgeld bewährte Verstöße. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 124 km/h.

Carlsberg: Mit Gewinnversprechen 900 Euro erlangt

Carlsberg (ots) – Bereits am 09. Februar riefen unbekannte Täter bei dem Geschädigten an. Sie gaben an, dass der Geschädigte 38.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn bekommen zu können müsse der Geschädigte 900.- Euro Notarkosten erstatten. Hierzu wurde der Geschädigte aufgefordert Wertkarten in der genannten Höhe zu erwerben und die Codes der Wertkarten zu übermitteln. Da der Geschädigte regelmäßig an Gewinnspielen teilnimmt kam er der Aufforderung nach. Erst als die Täter weitere 1500.-Euro durch Wertkarten forderten wurde der Geschädigte misstrauisch und zeigte die Tat an. Die Polizei warnt regelmäßig vor dieser und ähnlicher Betrugsmaschen. Präventionstipps sind unter www.polizei-beratung.de zu finden.

Freinsheim: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Freinsheim (ots) – Am 12.02.2022 gegen 19:30 Uhr wurde ein auf einem Supermarktparkplatz in der Herxheimer Straße in Freinsheim abgestellter Mitsubishi Eclipse Cross beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Passat beschädigte beim Ausparken das Heck des ordnungsgemäß geparkten Mitsubishi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Da sich die Beifahrerin und deren Sohn noch im Fahrzeug befanden, konnten sie sich das Kennzeichen des VW notieren und die Polizei verständigen. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt wurden aufgenommen. Gegen den noch unbekannten Fahrer wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

