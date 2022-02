Unfallbeteiligte geraten in Streit

Germersheim (ots) – Am Sonntagmittag 13.02.2022 befuhr ein 21-jähirger Autofahrer die Hafenstraße. Am dortigen Kreisverkehr musste er bremsen, woraufhin ein hinter ihm fahrender 47-jähriger Motorradfahrer auf seinen PKW auffuhr. Bei der Kollision kam es glücklicherweise nur zu einem geringen Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Da sich die Unfallbeteiligten vor Ort nicht einig wurden, kam es zu einem Streit, bei dem sich beide beleidigten und bedrohten. So wurde vor Ort nicht nur ein Verkehrsunfall aufgenommen, sondern direkt auch zwei Strafverfahren eingeleitet.

Kontrolle verloren und auf Fahrzeugdach gelandet

Bellheim/B9 (ots) – Am Freitag 11.02.2022 gegen 9:20 Uhr befuhr eine 19-jährige Verkehrsteilnehmerin mit einem PKW die Bundesstraße 9 von Wörth kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Aus bislang unklarer Ursache kam die Verkehrsteilnehmerin in Höhe der Anschlussstelle Bellheim-Süd nach rechts von der Fahrbahn, auf den dortigen Grünstreifen ab.

In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Ihr PKW kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Die 19-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden.

Die Bundesstraße musste in der Zeit von 9.30-10:50 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, sowie die Bergung von Fahrzeug und Fahrzeugteilen vollgesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.