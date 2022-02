Unter Drogeneinfluss mit dem Elektroroller unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 14.02.2022 um 03:26 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger mit einem Elektroroller die Rohrlachstraße entlang. Polizisten kontrollierten den Mann und boten ihm einen freiwilligen Drogenschnelltest an, welcher positiv auf THC und Amphetamin reagierte.

Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet, welche mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro geahndet werden kann.

Unfallflucht

Ludwigshafen (ots) Am Samstag 12.02.2022 um 19 Uhr, parkte eine 53-jährige ihr blauen Ford-Scorpio in der Bauhausstraße am rechten Fahrbahnrand. Als sie am Sonntag 13.02.2022 um 10:00 Uhr wieder mit ihrem Auto wegfahren wollte, stellte sie einen Schaden vorne links am Stoßfänger (Scheinwerfer und Kotflügel) fest.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Wer kann Hinweise zum Unfall geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 12.02.2022, in der Zeit von 14-20:15 Uhr, brachen Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Franz-von-Sickingen-Straße auf. Das Wohnhaus wurde durchwühlt und Schmuck in noch unbekannter Höhe wurde entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Einbrüche in Oppau

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Samstag, 12.02.2022 von 17-22:30 Uhr, hebelten Unbekannte ein Küchenfenster in einem Wohnhaus in der Buchnerstraße auf. Es wurde Bargeld aus einem Möbeltresor entwendet.

In der Zeit von Samstag, 12.02.2022 von 17:00 Uhr bis Sonntag, 13.02.2022 um 07:44 Uhr, gelangten Unbekannte ebenfalls über ein Küchenfenster in ein Wohnhaus in der Buchnerstraße. Die Räume wurden durchwühlt, nach ersten Angaben wurde lediglich Schmuck im Wert von ca. 200 Euro entwendet.

In der Zeit von Samstag, 12.02.2022 von 10:00 Uhr bis Sonntag, 13.02.2022 um 09:29 Uhr, gelangten Unbekannte über eine Küchentür in ein Wohnhaus in der Einsteinstraße und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizei übernommen wurden. Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.