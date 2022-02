Geldbeutel auf dem Nachhauseweg geraubt

Speyer (ots) – Am Freitag 11.02.2022 gegen 22:15 Uhr befand sich ein 75-Jähriger zu Fuß auf dem Heimweg von der Korngasse und wurde hierbei bereits zu Beginn von einem unbekannten Fußgänger verfolgt. In der Schwerdstraße versetzte ihm dieser unvermittelt von hinten einen Tritt gegen die Beine und entwendete dabei dessen Geldbörse aus der Gesäßtasche. Der Täter flüchtete in Richtung Gedächtniskirche. Der 75-Jährige blieb unverletzt.

Am Samstag wurde die Geldbörse von einem Passanten mitsamt der Dokumente des Geschädigten aufgefunden. Allerdings fehlte aus dieser ein niedriger Bargeldbetrag.

Der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahren alt, zwischen 155-160 cm groß, schlank und dunkel bekleidet gewesen sein. Er habe auffallend braune Augen gehabt. Außerdem habe er eine Kopfbedeckung sowie eine weiße Mund-Nasen-Maske getragen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise machen? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Kontrollmaßnahmen der Polizei am Wochenende

Speyer (ots) – Im Verlauf des Wochenendes richtete die Polizei Speyer wieder mehrere Kontrollstellen im Straßenverkehr ein. Am Freitag 11.02.2022 zwischen 07:30-08 Uhr wurde die Einbahnstraßenregelung in der Wormser Straße überwacht. Hierbei befuhren 12 Personen mit dem Fahrrad die Einbahnstraße entgegen der erlaubten Fahrtrichtung und wurden verwarnt.

Am Samstag um 16:15 Uhr wurde ein 63-Jähriger in der Wormser Landstraße beim Fahren eines E-Scooters ohne Versicherungsplakette festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Am Samstag zwischen 13:50-14:20 Uhr und am Sonntag 13.02.2022 zwischen 16:30-17:30 Uhr wurden Kontrollstellen in der Paul-Egell-Straße eingerichtet. Hierbei wurden am Samstag 5 Verwarnungen aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte ausgesprochen. Am Sonntag wurden 20 Fahrzeuge kontrolliert und 6 Verstöße festgestellt. Hiervon entfielen 3 Verstöße auf nicht angelegte Sicherheitsgurte, zwei Verstöße auf nicht mitgeführte Dokumente und ein Verstoß auf Beleuchtungsmängel. Dementsprechend wurden neben den sechs Verwarnungen auch drei Mängelberichte ausgestellt.