Verkehrsunfall aufgrund Übermüdung

Hahnenbach, Hahnenbachstraße (ots)

Gegen kurz vor 20 Uhr geriet heute Abend ein mit einer jungen Familie besetzter PKW in der Ortslage Hahnenbach von der Fahrbahn ab und kollidierte im Straßengraben mit einem wellblechernen Unterstand, ehe er an einer Hausecke zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugführerin, eine 39-jährige Dame aus dem Landkreis Cochem-Zell, leicht und ihr Beifahrer und gleichaltriger Ehemann mittelschwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Beide wurden gemeinsam mit den augenscheinlich unverletzten Kindern im Alter von knapp 4 Monaten sowie 5 Jahren durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Einsatzmaßnahmen, an denen auch die örtlichen Feuerwehren beteiligt waren, musste die Fahrbahn zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Als Unfallgrund gab die nachweislich nicht alkoholisierte Fahrerin Übermüdung an, weshalb durch die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde.

Einbruch in Einfamilienhaus

Weitersweiler (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde im Tatzeitraum vom 07.02.2022 – 13.02.2022 in ein Einfamilienhaus in Weitersweiler eingebrochen. Die Täter gelangten über ein im EG befindliches Fenster in das Objekt und durchwühlten das gesamte Inventar. Ob etwas entwendet wurde ist nach derzeitigem Kenntnisstand unklar.

Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Marnheimer Wegs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

Am Vormittag des 13.02.2022 gegen 09:30 Uhr kam es in der Kallenfelser Straße auf dem Parkplatz des REWE-Marktes zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines hellblauen bzw. grauen Dacia stieß nach jetzigem Ermittlungstand frontal beim Einparken gegen eine vor dem Backshop Lohner’s befindliche Gabione. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. Sowohl am PKW als auch an der Gabione entstand Sachschaden.

Die Polizei Kirn bittet Augenzeugen, sich unter der 06752-1560 zu melden.