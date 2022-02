Mann tot aus der Weschnitz geborgen – Polizei sucht mögliche Zeugen

Biblis (ots) – Ein 70-jähriger Mann aus Einhausen wurde am Sonntagmorgen 12.02.2022 tot aus der Weschnitz geborgen. Passanten entdeckten gegen 10 Uhr den leblosen Körper im Wasser im Bereich Am Werrtor/Am Bruchweiler. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wie die nachfolgenden Untersuchungen der Kriminalpolizei ergaben, ist ein Fremdverschulden auszuschließen. Der Mann dürfte aufgrund eines medizinischen Notfalls oder eines Unglücks ins Wasser gestürzt und ertrunken sein.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich umgehend mit dem Kommissariat 10 in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 706-0.

Autofahrer zeigt gefälschten Führerschein vor

Viernheim (ots) – Polizeibeamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim kontrollierten am letzten Donnerstagmittag 10.02.2022 einen 28-Jährigen Autofahrer in der Molitorstraße. Während der Kontrolle zeigte der 28-Jährige den Beamten einen Führerschein vor. Bei der Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte.

Eine echte Fahrerlaubnis besitzt er nicht. Daher endete hier die Fahrt für den 28-jährigen Mann aus Mainz. Der falsche Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Weiterhin muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

Warenautomat vom Metzger beschädigt

Bensheim (ots) – Eine Personengruppe mühte sich am Sonntagabend (13.02.) vergeblich an einem Warenautomaten ab, der bei einer Metzgerei in der Rodauer Straße steht. Obwohl der Automat nicht geöffnet werden konnte, ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Videokameras haben die Personen aufgezeichnet. Die Tat wurde zwischen 22.30- 22.40 Uhr verübt.

Wer Hinweise zu den tatverdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der 06251 / 8468-0 beim Kommissariat 41.

Privatfeier außer Kontrolle – Polizei nimmt gesuchten 23-Jährigen fest

Lindenfels (ots) – Eine Privatfeier in der Nibelungenstraße ist am späten Samstagabend 12.02.2022 wohl außer Kontrolle geraten. Die Polizei beendete das Zusammentreffen. Wegen einer aufgefundenen Schreckschusswaffe wurde Anzeige erstattet. Zudem wurde ein 23-Jähriger festgenommen, weil er noch eine Restjugendstrafe von 442 Tagen absitzen muss. Er wurde mit einem Haftbefehl gesucht.

Anwohner meldeten sich gegen 23 Uhr bei der Polizei. Aus der Wohnung einer 24-Jährigen hätten Partygäste Möbel aus dem Fenster geworfen. Zudem wurde gesehen, dass mit einer Schreckschusswaffe vom Balkon aus in die Luft geschossen worden sein soll. Die 24-Jährige hatte zusammen mit drei 18-, 22- und 23-jährigen Freunden gefeiert.

Im Zuge dessen kam der 23-Jährige aus Reichelsheim wohl in den Besitz der Schreckschusswaffe der 24-Jährigen. Auf dem Balkon hat er nach den ersten Ermittlungen der Polizei Schüsse in die Luft abgefeuert.

Neben dem, dass er die ausstehende Haftstrafe antreten muss, wurde gegen ihn ein neues Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Darmstadt

S-Bahn mit Graffiti besprüht

Darmstadt (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen 3 noch unbekannte vermutlich jugendliche Täter, die am Sonntagmorgen 13.02.2022 gegen 08 Uhr, im Außenbereich des Darmstädter Hauptbahnhofes eine dort abgestellte S-Bahn großflächig mit Graffiti besprüht hatten. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten 3 Personen beobachtet und die Bundespolizei alarmiert.

Noch bevor die Streife eintraf, waren die 3 Personen bereits geflüchtet und konnten auch trotz der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr gestellt werden. Der Schaden an der S-Bahn beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 4.000 Euro.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Friseurladen im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein Friseurladen in der Karlstraße rückte in der Nacht zu Samstag 12.2. in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Ladens ein und gelangten so ins Innere. Im Anschluss entwendeten sie einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag aus der Kasse und flüchteten unerkannt.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Zimmerbrand in der Inselstraße

Feuerwehr Darmstadt – Im dritten Obergeschoss eines Mehrparteienhaus in der Inselstraße kam es am späten Sonntagabend 13.02.2022 zu einem Zimmerbrand bei dem sich der Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit schweren Brandverletzungen ins Freie retten konnte. Durch Hilfeschreie und dem schrillen Ton eines Heimrauchmelder wurde der Bewohner eines Mehrparteienhaus in der Inselstraße auf das Feuer in der über Ihm liegenden Wohnung aufmerksam und alarmierte über den Notruf 112 die Feuerwehr.

Durch einen schnellen Brandangriff unter Atemschutz konnte das Feuer bereits nach wenigen Minuten gelöscht werden und weiterer Schaden verhindert werden. Aufgrund der Rauchentwicklung musste die Brandwohnung sowie mehrere Nachbarwohnungen mit einem Lüfter entraucht werden. Der Bewohner konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit schweren Brandverletzungen ins Freie retten und wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt medizinisch versorgt.

Die Brandwohnung ist trotz des schnellen Eingreifens vorerst nicht bewohnbar. Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr Darmstadt wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt in den Einsatz eingebunden. Insgesamt war die Feuerwehr Darmstadt mit 24 Einsatzkräften vor Ort.

Darmstadt-Dieburg

Stromkabel aus Rohbau entwendet – Polizei sucht Zeugen

Eppertshausen (ots) – Nachdem Kriminelle mehrere Stromkabel aus einem Rohbau in der Röntgenstraße entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich im Tatzeitraum zwischen Freitagabend 11.2. und Samstagmorgen 12.2. an dem Rohbau zu schaffen.

Unter Gewalteinwirkung im Inneren angelangt, entwendeten sie unter anderem diverse Stromkabel. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Dieburg sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Groß-Gerau

3.000 Euro Schaden nach Einbruch in Schule

Rüsselsheim (ots) In die Albrecht-Dürer-Schule in der Feuerbachstraße brachen Unbekannte über das vergangene Wochenende (11.-14.02.) ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf, um in das Gebäude zu gelangen und brachen dort anschließend weitere Türen von Klassenräumen auf.

Die ungebetenen Besucher ließen vier leere Getränkekisten und eine Lautsprecherbox mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Kriminellen zudem einen Schaden von rund 3.000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Ladendieb mit Haftbefehl gesucht

Kelsterbach (ots) – In einem Einkaufsmarkt in der Mörfelder Straße wurde ein 27 Jahre alter Mann am Samstagvormittag (12.02.) beim Diebstahl von Lebensmitteln im Wert von rund 160 Euro ertappt. Weil er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei verständigt.

Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Überprüfung stellte sich dann heraus, dass gegen den 27-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bonn wegen des Verdachts des zweifachen Bandendiebstahls vorlag. Er wurde von den Ordnungshütern festgenommen und nach Vorführung beim Amtsgericht Groß-Gerau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mit 100 “Sachen” über den Rugbyring

Rüsselsheim (ots) – Bei einer Lasermessung zur Überwachung der Geschwindigkeit im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nacht zum Sonntag (13.02.) im Rugbyring, stellten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim unter anderem insgesamt vier Fahrer fest, die zu flott unterwegs waren.

Zwei von ihnen drohen nun Fahrverbote, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um mindestens 40 Stundenkilometer überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein junger Autofahrer mit 100 “Sachen” auf dem Tacho. Ihm drohen nun 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Sportwagenfahrer stört Nachtruhe/Polizei stellt Schlüssel sicher

Rüsselsheim (ots) – Mehrere Anwohner aus Königstädten, unter anderem aus dem Konrad-Adenauer-Ring, verständigten in der Nacht zum Samstag (12.02.), gegen 1.00 Uhr, die Polizei, weil der Fahrer eines hochmotorisierten Sportwagens einer italienischen Nobelmarke bereits seit Stunden in den Wohngebieten hin- und herfahren würde. Für viele Bewohner war offenbar aufgrund des Lärmpegels Schlaf kaum möglich.

Eine Streife stoppte den 34 Jahre alten Fahrer anschließend mit seinem 640 PS-Boliden. Er gab an, sich das Fahrzeug ausgeliehen zu haben und gegen die bauartbedingte Lautstärke des Autos nichts tun zu können. Die Ordnungshüter leiteten ein Bußgeldverfahren wegen ünnützem Hin-und Herfahren ein. Dem 34-Jährigen droht nun ein Bußgeld von 100 Euro. Die Polizei stellte zur Verhinderung der Weiterfahrt und weiterer Ruhestörungen die Fahrzeugschlüssel kurzerhand sicher.

Odenwaldkreis

Polizei sucht Zeugen nach möglicher Schlägerei

Michelstadt (ots) – Nachdem der Erbacher Polizei am Sonntagabend (13.02.) eine Schlägerei im Hammerweg gemeldet wurde, nahm sie im Rahmen der Fahndung einen 32-Jährigen fest. Der Mann habe sich, nach Angaben eines Zeugen, gegen 23.25 Uhr mit einem weiteren Mann und einer Frau geschlagen. Zudem soll er eine Waffe mit sich geführt haben.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein Patronenmagazin mit Metallkugeln aufgefunden und sichergestellt. Die dazugehörige Flinte, die mit Luftdruck betrieben wird, wurde im Nahbereich aufgefunden.

Der 32-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeidienststelle genommen. Weil er keinen Waffenschein für die Flinte, die nach erster Inaugenscheinnahme aus dem osteuropäischen Raum stammt, besitzt, wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Wegen des vorangegangenen Streits sucht die Polizei für die weiteren Ermittlungen noch dringend Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Alle Meldungen nimmt das Kommissariat 10 in Erbach entgegen. Telefon: 06062 / 953-0.

Unfallflucht in Michelstadt

Michelstadt (ots) – Am Samstag (12.02.) zwischen 14-15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel Vectra, der in der Reinstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Es ist ein Fremd-Schaden in Höhe von ca 2.000 Euro entstanden.

Der Vectra wurde an der vorderen Stoßstange und dem Kennzeichen beschädigt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 entgegen.

