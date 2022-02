Friedberg: Die Polizei-News

Bad Vilbel/Karben: Autoscheiben eingeschlagen – Fahrzeugtüren aufgehebelt

(ots) – Ende letzter Woche kam es in Bad Vilbel und Karben erneut zu mehreren Autoaufbrüchen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen schlug ein Unbekannter in der Frankfurter Straße im Ortsteil Kloppenheim die Seitenscheibe eines weißen VW Golf ein und entwendete eine im Fahrzeug zurückgelassene Geldbörse. Auch wurde dort die Fahrertür eines schwarzen Audi A4 aufgehebelt und eine zurückgelassenes Portemonnaie gestohlen.

Im gleichen Zeitraum hebelten Straftäter im Geringsweg weiterhin an einen blauen Ford S-Max. Hier machten sie keine Beute, verursachten aber Sachschäden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Im Bad Vilbeler Höhenweg traf es einen schwarzen Citroen. Man schlug eine Seitenscheibe ein, um sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen und Wertgegenstände zu stehlen. Offenbar wurden die Täter hier jedoch nicht fündig. In der Ritterstraße ging eine Seitenscheibe eines schwarzen Audi A4 zu Bruch.

Entwendet wurde wohl auch hier nichts. Eine Seitenscheibe eines in der Ulmenstraße parkenden, schwarzen 3er BMW schlugen Unbekannte ein; offenbar ebenfalls ohne Brauchbares zu finden. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls beziehungsweise des Versuches dessen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06101/54600.

Fund eines weiblichen Leichnams nördlich von Büdingen

(ots) – Am Samstagvormittag 12.02.2022 wurde in einer Waldgemarkung nördlich von Büdingen der Leichnam einer weiblichen Person aufgefunden. Momentan geht die Kriminalpolizei davon aus, dass es sich bei der Verstorbenen um eine bereits seit Mitte Dezember im Bereich Südosthessen als vermisst gemeldete Frau handeln könnte.

Die Ermittlungen zur Identität sowie hinsichtlich genauer Todesumstände sind noch nicht abgeschlossen. Weiteren Aufschluss darüber soll nun eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben. Hinweise auf Fremdeinwirkung anderer Personen haben sich bislang nicht ergeben.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen