Von Gruppe geschlagen und mit Pfefferspray attackiert

Wetzlar-Niedergirmes (ots) – Zwei junge Männer hielten sich gegen 01:15 Uhr in der Nacht zu Sonntag 13.02.2022 im Niedergirmeser Weg auf. An der Ecke zur Carolinenhütte wurden die beiden 27- und 28-jährigen Männer von hinten angegriffen. Mindestens 6 Männer schlugen auf die beiden Fußgänger ein und sprühten ihnen Pfefferspray ins Gesicht. Während der 27-Jährige zu Boden fiel, schlugen und traten die Unbekannten weiterhin auf ihn ein.

Der 28-Jährige wurde am Kopf verletzt und begab sich ins Krankenhaus. Die unbekannten Männer raubten ihren Opfern einen Rucksack mit Kleidungsstücken und eine Geldbörse samt Bargeld und verschiedenen Karten. Danach flüchteten sie in einem schwarzen Pkw in Richtung Hermannsteiner Straße.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben? Die Maskierten trugen Kapuzen, einer hatte rote Oberbekleidung. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger: 17-Jähriger versucht zu flüchten

(ots) – Auf dem Paradeplatz in der Kreuzgasse beabsichtigten Dillenburger Polizisten am Samstagabend 12.02.2022 einen jungen Mann zu kontrollieren. Der 17-Jährige versuchte zunächst zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung holten die Ordnungshüter den Jugendlichen ein.

Der Grund seines Fluchtversuchs stellte sich schnell heraus: Er hatte 23,7 Gramm Marihuana und weitere Drogenutensilien dabei. Die Drogen, wie auch die Utensilien wurden sichergestellt. Auf den Haigerer kommt nun eine Anzeige wegen Drogenhandels zu.

Haiger-Allendorf: Verkehrszeichen gestohlen

Zwischen Freitag (11.02.2022), 20:00 Uhr und Samstag (12.02.2022), 08:30 Uhr stahlen Unbekannte am Rathausplatz gegenüber der Grünfläche ein Verkehrszeichen. Das Schild “Verbot der Einfahrt” wurde erst kürzlich dort aufgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Zaun beschädigt

Rund 500 Euro Schaden hinterließen Unbekannte zwischen 17:00 Uhr am Freitag (11.02.2022) und 10:00 Uhr am Samstag (12.02.2022) an einem Zaun in der Marburger Straße. Die Vandalen drückten oder traten einen Zaunpfosten in Richtung Grundstück.

Dadurch wurden weitere Pfosten beschädigt. Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Freitagmorgen (04.02.2022), um 06:55 Uhr, standen zwei Lkws nebeneinander an der Ampelanlage der Juno-Kreuzung. Beide wollten von der Landesstraße 3042 aus Burg kommend nach links auf die Bundesstraße 277 in Richtung Dillenburg einbiegen. Beim Abbiegen nach links stießen der weiße Daimler Truck und der auf der rechten Spur abbiegende rote Daimler Arocs seitlich leicht zusammen.

Der Schaden wird mit 1.500 Euro beziffert. Die Herborner Polizei bittet nun Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Wetzlar-Blasbach: Lkw kippt um und verliert Ladung

Heute Morgen (14.02.2022), um 06:10 Uhr, fuhr ein 67-Jähriger mit seinem MAN-Lkw auf der Landesstraße 3053 von Blasbach kommend in Richtung Hermannstein. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam der MAN-Muldenkipper in Höhe einer S-Kurve auf den unbefestigten Seitenstreifen, geriet ins Schleudern und kippte in einen angrenzenden Acker.

Die verlorene Ladung verteilte sich auf dem Acker. Das verlorene Steingeröll musste zur Weiterverladung zunächst auf die Straße gebaggert und dann weiter auf einen neuen Lkw verladen werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Lkws war die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt.

Der aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg stammende Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden wird mit mindestens 50.000 Euro beziffert.

Wetzlar-Hermannstein: In Fahrradgeschäft eingebrochen

Um 04:15 Uhr brachen Unbekannte am Samstag (12.02.2022) in das Fahrradgeschäft in der Hermannsteiner Straße ein. Die Unbekannten warfen die Schaufensterscheibe mit einem Gullideckel ein und gelangten durch die zerstörte Scheibe in den Verkaufsraum. Dort stahlen die Diebe zehn E-Bikes und verluden diese in einen vor dem Geschäft bereitgestellten Transporter. Der Schaden beläuft sich auf rund 51.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Hermannsteiner Straße gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Transporter geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Münchholzhausen: VW Golf beschädigt

Alle vier Reifen stachen Unbekannte an einem grauen VW Golf platt. Zudem zerkratzten sie den Lack an der Fahrertür. Der VW stand in der Straße “Ohlacker” als sich die Vandalen zwischen Freitagabend (11.02.2022), 23:30 Uhr und Samstagmorgen (12.02.2022), 08:15 Uhr an dem Golf zu schaffen machten.

Die Wetzlarer Polizei beziffert den Schaden mit 400 Euro und bittet um Hinweise unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Audi aufgebrochen

An einem weißen Audi, der auf dem Parkplatz in der Bannstraße unter der Bundesstraße 49 stand, schlugen Diebe das Fenster auf der Beifahrerseite ein, öffneten den A4 und durchwühlten das Fahrzeug. Aus dem Inneren stahlen die Unbekannten eine Sporttasche, Bargeld und einen Ausweis. Der Schaden beläuft sich auf 750 Euro.

Zeugen, die zwischen Freitag (11.02.2022), 08:00 Uhr und Samstag (12.02.2022), 11:40 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: Kennzeichen von VW gestohlen

Die beiden Kennzeichen, LDK-CD 199, stahlen Unbekannte von einem weißen VW. Der Golf parkte auf dem Parkplatz an der Bahnhof Nordseite als die Unbekannten die Kennzeichen zwischen Samstag (12.0.2022) und Sonntag (13.02.2022) stahlen. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: BMW X1 zerkratzt

Der schwarze BMW parkte in der Hauser Gasse, als Unbekannte das Fahrzeug zerkratzten. Mit einem spitzen Gegenstand trieben sie Kratzer in die Beifahrerseite des BMW X1 ein. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert.

Hinweise zu den Unbekannten, die sich zwischen 19:00 Uhr am Samstag (12.02.2022) und 11:15 Uhr am Sonntag (13.02.2022) an dem schwarzen X1 zu schaffen machten, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

