Verkehrsunfall auf dem Verkehrsübungsplatz

Freiwillige Feuerwehr Otterbach-Otterberg

Der Pkw war gegen das einzige Gebäude auf dem Verkehrsübungsplatz geprallt.

Otterberg – Am Samstag, 12. Februar, kurz vor 12 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr, weil sich auf dem Verkehrsübungsplatz Otterberg ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Ein Pkw war gegen das einzige Gebäude auf dem Gelände geprallt. Nach einer Erstversorgung, unterstützt durch einen Notarzt, brachte der Rettungsdienst die beiden Insassen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute ausgelaufenes Motorenöl mit Bindemittel ab. Nachdem der Abschleppdienst das verunfallte Fahrzeug abtransportiert hatte, führten die Helfer eine Eigentumssicherung an dem Gebäude durch. Mit einer Holzplatte wurde die teils zerstörte Fensterfront verschlossen. Vorsorglich stellten die Einsatzkräfte den Strom in dem Haus ab.

Aufgrund des Unfalls blieb der Verkehrsübungsplatz für den restlichen Samstag geschlossen. Vor Ort waren auch die Polizei und ein Vertreter der Stadt Otterberg, Eigentümerin des Verkehrsübungsplatzes.

Rund zwei Stunden lang war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg im Einsatz.

Vermeintliche Waffe ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmittag meldete sich eine Anwohnerin bei der

Polizei. Sie teilte mit, dass sie eine Gruppe von circa 15 Personen beobachtete,

die vor ihrem Haus in der Slevogtstraße ausgestattet mit Knüppeln vorbeiliefen.

Bei einer männlichen Person will die Anruferin auch eine Schusswaffe gesehen

haben. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und überprüfte die

Personengruppe. Bei der Durchsuchung der Männer zwischen 21 und 53 Jahren

konnten keine Waffen festgestellt werden. Zeugen beobachteten, dass der Mann mit

der angeblichen Waffe die Örtlichkeit bereits verlassen hatte. Da die

Personalien des Betroffenen bekannt waren, durchsuchten die Einsatzkräfte die

Wohnung des 38-Jährigen aus dem Kreis Kaiserslautern. Auch dort fanden die

Beamten keine Schusswaffe. |cst

Verkehrsgefährdung vor den Augen einer Polizeistreife

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Sonntag ist einer Polizeistreife um 0.25

Uhr der Fahrer eines schwarzen VW Golfs aufgefallen. Er war auf der

Eisenbahnstraße unterwegs und bog nach links in die Barbarossastraße ab, ohne

die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeuges zu beachten. Dem Fahrer des

entgegenkommenden PKW gelang es, durch starkes Abbremsen und Ausweichen einen

Unfall zu verhindern. Die Polizei verfolgte den Golf. Die Streife hielt den

Fahrer in der Kantstraße an und kontrollierte ihn. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab 0,5 Promille. Die Beamten nahmen den Beschuldigten mit zur

Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte den

Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei sucht den Fahrer, der

durch den Golffahrer gefährdet wurde. Er soll sich unter der Nummer 0631

369-2150 mit der Polizei in Verbindung setzen. |cst

Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Zeugen gesucht

Jettenbach (ots) – Unbekannter Täter tritt Außenspiegel ab. Am Sonntagabend

wurde die Polizei über drei beschädigte Fahrzeuge informiert. In der Hohlstraße

konnte die Streife auf einem Parkplatz die Personenkraftwagen vorfinden. Zurzeit

liegen keine Täterhinweise vor. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

|pilek