Unfall nach Bremsvorgang aufgrund einer Geschwindigkeitsmessung

Gau-Bickelheim (ots) – Nach Erblicken eines Geschwindigkeitsmessanhängers auf

der A61 in Fahrtrichtung Süden bremst der 30-jährige Fahrer eines LKW stark ab

und kommt daraufhin ins Schleudern, kollidiert mit der Seitenschutzplanke und

kommt anschließend auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 70-jährige

Fahrer eines nachfolgenden PKW kann nicht mehr rechtzeitig abbremsen und

kollidiert mit dem LKW. Beide Fahrzeugführer werden nur leicht verletzt und in

umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden in geschätzter Höhe von 12000 Euro. Die an den Schutzplanken und der

Fahrbahnoberfläche entstandenen Schäden können noch nicht beziffert werden.

Abfahrtskontrolle auf Tank- und Rastanlage

Gau-Bickelheim (ots) – In den späten Abendstunden des 13.02.2022 führten Beamte

der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erneut Abfahrtskontrollen zum Ende des

Wochenend-Fahrverbotes für LKW durch. Kontrolliert wurde entlang der A 61 auf

der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West. Dabei wurden die LKW-Fahrer auf ihre

Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Die Beamten überprüften insgesamt 27 Fahrer. In

drei Fällen waren die festgestellten Atemalkoholwerte so hoch, dass die Abfahrt

nicht gestattet werden konnte. Der höchste festgestellte Wert lag bei 2,74

Promille.

Mainz Altstadt – Versuchter Einbruch in Musikschule

Mainz Altstadt (ots) – Zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag kam in der

Mainzer Altstadt zu einem Einbruchsversuch in eine Musikschule.

An der Haupteingangstür konnten deutliche Hebelspuren festgestellt werden. Eine

Überprüfung des Schließmechanismus und der Räumlichkeiten selbst ergab jedoch,

dass niemand in die Musikschule eingedrungen war.

Die vorhandenen Spuren wurden gesichert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern

an.

Mainz Hartenberg – Münchfeld – Diebstahl eines Oldtimers aus Tiefgarage

Mainz – Hartenberg-Münchfeld (ots) – Im Laufe des Wochenendes wurde im Bereich

Hartenberg-Münchfeld ein türkisfarbener Ford Mustang, Baujahr 1968, aus einer

Tiefgarage entwendet.

Bereits einige Tage zuvor hatten unbekannte Täter versucht, den Oldtimer aus der

Tiefgarage zu stehlen, waren jedoch an den Schlössern des Cabriolets

gescheitert. Diesmal hielten die zwischenzeitlich ausgetauschten Schlösser

jedoch anscheinend nicht stand.

Die polizeilichen Ermittlungen in der Sache wurden aufgenommen.

Mainz-Hechtsheim – Einbruch in Gastronomiebetrieb

Mainz-Hechtsheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in

Mainz-Hechtsheim in einen Gastronomiebetrieb eingebrochen. Gestohlen wurden

ausschließlich Nahrungsmittel.

Durch die am Folgetag hinzugerufene Kriminalpolizei wurden die Spuren gesichert.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 / 65 – 3633 in

Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Heidesheim (ots) – Am 13.02.2022, gegen 20:20 Uhr kam es auf der A63,

Fahrtrichtung Mainz, kurz hinter der Anschlussstelle Nieder-Olm zu einem

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Zur genannten Zeit kollidierten ein

PKW, BMW SUV mit einem Smart. Nach der Kollision schleuderte der Smart in die

Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt (Schadenshöhe

ca.20000,-EUR) Wie sich der Unfall ereignete ist zur Zeit nicht bekannt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Verletzten wurden nach Mainz ins

Krankenhaus verbracht. Die Art der Verletzungen ist zur Zeit unbekannt. Die

Richtungsfahrbahn Mainz war während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten voll

gesperrt. Um Zeugenaufruf wird gebeten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 14.02., Stromberger Straße, 01:13 Uhr. Im Bereich der sogenannten „Darmverschlingung“ schloss die Streife auf einen VW Golf auf und entschloss sich zur Kontrolle. Nach Einschalten der Leuchtschrift „Stopp Polizei“ hielt der 38-jährige Fahrer an. Er erklärte sofort, dass sein (ukrainischer) Führerschein zu Hause liege. Eine Recherche ergab, dass gegen ihn aktuell eine Fahrerlaubnissperre vorlag. Neben leichtem Atemalkohol wurden bei dem Fahrer deutliche Anzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums festgestellt. Da ein Drogentest dies bestätigte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde vor Ort abgestellt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Welgesheim, 13.02., K6, 19:30 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden die Insassen eines VW Passat mit rumänischem Kennzeichen einer Kontrolle unterzogen. Der 27-jährige Fahrer hatte bereits seit Mai 2020 seinen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland, bislang aber keine Steuern hierzulande entrichtet.

Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Gensingen, 13.02., Alzeyer Straße, 15:30 Uhr. Ein Mann erschien auf der Dienststelle und zeigte den Diebstahl des Canyon Mountain-Bikes seines Sohnes an. Dieser hatte das Fahrrad am Bolzplatz unverschlossen in Sichtweite an einen Zaun gelehnt, während er selbst Fußball spielte. Zwei Personen mit schwarzen Jacken und Basecaps hätten dies augenscheinlich entwendet. Wer weitere Hinweise auf die Täter geben kann, bitte der Polizei melden.

Trunkenheit im Verkehr

Sprendlingen, 13.02., Ober-Hilbersheimer Straße, 17:30 Uhr. Ein Anrufer meldete eine blutende, auf der Straße liegende Person. Vor Ort stellten die Beamten einen Radfahrer fest, der infolge seines Alkohol- und Drogenkonsums gestürzt war. Alkohol und Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der 20-Jährige wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.