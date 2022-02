Oberderdingen – Unfall unter Alkoholeinfluss

Oberderdingen (ots) – Ein alkoholisierter 23-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte in

der Nacht zum Samstag in Oberderdingen mit einer Mauer.

Der Fahrzeugführer war zunächst gegen 03:10 Uhr auf der Derdinger Straße

unterwegs. Beim Abbiegevorgang in die Bissinger Straße kam er von der Fahrbahn

ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest

ergab einen Wert von über zwei Promille.

Er muss nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung rechnen.

Waghäusel – Einbruch in Einfamilienhaus

Waghäusel-Kirrlach (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen

Samstagabend zwischen 17:30 Uhr und 19:05 Uhr in ein Einfamilienhaus der Bühler

Straße ein und entwendete Wertgegenstände in Höhe von circa 1.500 Euro.

Der Eindringling gelang hierbei durch ein geöffnetes Gartentor auf das

Grundstück und hebelte gewaltsam die Terrassentür auf. Im Anschluss durchsuchte

der Dieb das Wohnanwesen und entwendete hierbei Schmuckstücke sowie Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der

Telefonnummer 07256 93290 zu melden.

Karlsruhe – Raub im Schlossgarten – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Im Karlsruher Schlossgarten wurden am Samstag gegen 22 Uhr

zwei 19-Jährige von einer sechsköpfigen Tätergruppe beraubt.

Die zwei jungen Männer hielten sich im Schlossgarten beim Schlossturm auf, als

sie zunächst von einem Jugendlichen aus einer sechsköpfigen Gruppe heraus

angesprochen wurden. Der forderte offenbar die Beiden auf, ihre Geldbeutel

auszuhändigen. Unterdessen sei einer der Angesprochenen mit einem

Elektroschocker attackiert und mit einem Schlagring ins Gesicht geschlagen

worden. Ein Weiterer aus der Gruppe schlug dessen Begleiter wohl ebenfalls ins

Gesicht. Beide Geschädigten trugen dabei leichte Verletzungen davon.

Alle Täter sollen laut Beschreibung aus dem arabischem Raum stammen. Lediglich

von Zweien ist eine detaillierte Beschreibung vorhanden.

Der erste Täter war etwa zwischen 16 bis 18 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und

trägt kurzes dunkles Haar. Außerdem hatte er eine schwarze rechteckige Brille

auf und war mit einer dunklen Jacke mit hellem Fellkragen bekleidet.

Ein Zweiter war ungefähr 190 cm groß und besitzt eine normale Statur. Er trug

dunkle Kleidung und hatte schwarze Handschuhe an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte beim

Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden.

Mann entwendet Blumenkorb kurz vor Valentinstag

Karlsruhe (ots) – Freitagabend (11. Januar) hat ein 48-jähriger Deutscher am

Hauptbahnhof Karlsruhe einen Blumenkorb aus einem Floristikgeschäft entwendet.

Des Mannes Unglück war, dass sich zur Tatzeit ein uniformierter Bundespolizist

auf seinem Weg zum Dienst war. Der Beamte beobachtete den Mann beim Entwenden

des Blumenkorbes. Im Anschluss entfernte sich der Langfinger schnellen Schrittes

von dem Geschäft. Der Polizist folgte dem 48-Jährigen und sprach ihn an. Der

Dieb zeigte sich einsichtig und gab das Diebesgut zurück.

Auch wenn die Tat kurz vor Valentinstag stattfand, rettet das den

Tatverdächtigen nicht vor einer Strafanzeige wegen Diebstahls. Zudem erhielt der

Mann aufgrund seiner Tat sowie bereits vergangener Delikte ein Hausverbot für

den Hauptbahnhof Karlsruhe.

Beleidigung von Zugbegleiter endet im Gefängnis

Karlsruhe (ots) – Samstagmittag (12. Februar) hat ein 25-jähriger marokkanischer

Staatsangehöriger zuerst einen Zugbegleiter beleidigt und im Anschluss

Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet. Der Tag endete für den

Mann im Gefängnis.

Gegen 15:00 Uhr wurde die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof durch die

Deutsche Bahn über Streitigkeiten zwischen einem Zugbegleiter und einer

männlichen Person informiert.

Bei Eintreffen der Streife vor Ort beleidigte der Tatverdächtige den

Zugbegleiter bereits mehrfach verbal. Beruhigungsversuche seitens der Beamten

zeigten wenig Erfolg.

Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige zuvor ohne gültigen Fahrausweis im ICE

gefahren war. Im Zuge dessen kam es zu den Streitigkeiten zwischen beiden

Personen.

Der Tatverdächtige konnte durch die Bundespolizei nicht beruhigt werden.

Stattdessen beleidigte er weiterhin den Zugbegleiter und zog sich immer wieder

den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht. Zur Feststellung der Identität verbrachten

die Beamten den Mann zur Wache am Hauptbahnhof. Auf dem Weg dorthin erhob der

marokkanische Staatsbürger mehrmals seine Hand drohend in Richtung der Beamten.

Die Beamten fixierten den 25-Jährigen daraufhin an einer Wand. Hierbei leistete

der Tatverdächtige Widerstand. Er konnte nur unter erheblichem Kraftaufwand und

mit der Hilfe eines weiteren Kollegen unter Kontrolle gebracht werden. Dem Mann

wurden Handfesseln angelegt. Erst dann gelange es, den 25-Jährigen zur Wache zu

bringen.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann keinen legalen Aufenthalt

in Deutschland begründen kann. Weiterhin bestand gegen ihn ein Haftbefehl wegen

Erschleichens von Leistungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige für die

nächsten 15 Tage einer Haftanstalt zugeführt. Ihn erwarten nun neue

Strafanzeigen, unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte,

des unerlaubten Aufenthaltes und Beleidigung. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige

wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz wurde ebenfalls gefertigt.

Schock für Triebfahrzeugführer – Personen im Gleis sorgen für Verspätungen

Karlsruhe (ots) – Sonntagnacht (13. Februar) hat ein Triebfahrzeugführer einer

S-Bahn eine Schnellbremsung eingeleitet, nachdem er kurz vor dem Karlsruher

Hauptbahnhof zwei Personen im Gleis erkannte. Verletzt wurde niemand, der

Triebfahrzeugführer wurde nach diesem Vorfall jedoch von einem Kollegen

abgelöst.

Durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn wurde die Strecke im Bereich des

Ostrings gesperrt und die Bundespolizei hinzu gerufen. Zu diesem Zeitpunkt

konnte der Triebfahrzeugführer nicht ausschließen, dass es zu einem Unfall

gekommen sein könnte.

Nachdem Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei sowie der Karlsruher

Feuerwehr den Gleisbereich abgesucht hatten, gab es keine Hinweise darauf. Die

Streckensperrung wurde nach über einer Stunde wieder aufgehoben und der

Bahnbetrieb wiederaufgenommen. Die Personen aus dem Gleisbereich blieben

unbekannt.

Der Triebfahrzeugführer erlitt aufgrund des Vorfalls einen Schock und wurde von

einem Kollegen abgelöst.

Auch wenn in diesem Fall glücklicherweise niemand verletzt wurde, bedeuten

Situationen wie diese für Triebfahrzeugführer immer wieder eine hohe psychische

Belastung. Nicht nur, dass es verboten und gefährlich ist, sich in den Gleisen

aufzuhalten. Ein Zug kann nicht ausweichen und hat einen enorm langen Bremsweg,

was den Triebfahrzeugführer nahezu einflusslos macht.

Die Bundespolizei appelliert daher an Kinder, Jugendliche und Erwachsene: „Der

Gleisbereich ist weder ein Spielplatz, noch ein sinnvoller Aufenthaltsort.

Eltern sollten Präventionsprogramme der Bundespolizei und der Deutschen Bahn

nutzen, die auch jederzeit online zur Verfügung stehen.“

Informationen gibt es unter www.bundespolizei.de im Bereich Sicher auf Reisen

oder unter www.deutschebahn.com im Bereich

Nachhaltigkeit/Engagement/Unfallprävention. Für persönliche Beratungen und

Schulungen steht die Kriminalprävention der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

unter 0721-12016-515 zur Verfügung.

Karlsruhe – Erneut versuchen Schockanrufer ältere Menschen zu betrügen

Karlsruhe (ots) – Schockanrufer versuchten am Freitag in Durlach und

Grünwettersbach erfolglos Bargeld zu ergaunern.

Nur ihrem sehr aufmerksamen Nachbarn hat es eine Dame aus Durlach zu verdanken,

dass sie nicht um ihr Erspartes betrogen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen

hatte sie zuvor mehrere Anrufe der vermeintlichen Stuttgarter Staatsanwaltschaft

erhalten. In diesen Telefonaten wurde sie unter Druck gesetzt, frei erfundene

Schulden zu bezahlen. Nachdem sie ihren Nachbarn ins Vertrauen gesetzt hatte,

kam diesem die Situation offenbar äußerst unseriös vor, weshalb er die Polizei

verständigte.

Bei einem weiteren Anruf der angeblichen Stuttgarter Staatsanwaltschaft in

Grünwettersbach bemerkte das Opfer bereits während dem Telefonat die

Betrugsmasche. Die angerufene Dame legte kurzerhand auf, sodass kein Schaden

eintreten konnte.

Karlsbad – Einbrüche in Vereinsheime

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Samstag in

zwei Vereinsheime in den Karlsbader Ortsteilen Ittersbach und Spielberg ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde im Klubhaus in Ittersbach zunächst

die Tür aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Täter die weiteren

Räumlichkeiten offenbar gezielt auf der Suche nach elektronischen Geräten. In

Spielberg gelang es den Tätern offensichtlich nicht, die Außentür aufzuhebeln.

Hier mussten die mutmaßlichen Einbrecher nach den derzeitigen Erkenntnissen erst

ein Fenster aufhebeln, um in das Gebäude einzudringen. Der entstandene Schaden

lässt sich bislang noch nicht abschließend beziffern.

Weitergeleitete Pressemeldung des Polizeipräsidiums MannheimBAB5/Karlsruhe/Dossenheim: Unvernünftiges Fahrverhalten auf der Autobahn gefährdet Andere – Zeugen und Geschädigte gesucht!

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnachmittag kam es auf der BAB 5 zu einem

gefährlichen Überholmanöver, bei dem mindestens ein Fahrzeug gefährdet wurde.

Eine Zeugin verständige kurz nach 15 Uhr die Polizei, nachdem sie selbst von

einem grauen Skoda zwischen den Anschlussstellen Ettlingen und Karlsruhe-Süd

rechts überholt wurde. Danach scherte der Skoda unmittelbar vor der Anruferin

ein, sodass sie stark bremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Die

Skoda-Fahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Heidelberg fort und konnte von der

Zeugin beobachtet werden, wie sie mehreren anderen PKWs dicht auffuhr und diese

teilweise über den Standstreifen überholte. Durch eine sofort eingeleitete

Fahndung konnte das Fahrzeug durch Polizistinnen und Polizisten der

Autobahnpolizei Walldorf auf der A5 festgestellt und schließlich auf einem

Mitfahrerparkplatz in Dossenheim kontrolliert werden. Die 40-jährige

Tatverdächtige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung

rechnen. Sofern weitere Personen durch die Fahrweise der Skoda-Fahrerin

gefährdet wurden oder Zeugen das Fahrverhalten beobachtet haben, werden diese

gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Walldorf unter 06227/35826-0 oder dem

Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.

Oberderdingen – Unfall unter Alkoholeinfluss

Oberderdingen (ots) – Ein alkoholisierter 23-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte in

der Nacht zum Samstag in Oberderdingen mit einer Mauer.

Der Fahrzeugführer war zunächst gegen 03:10 Uhr auf der Derdinger Straße

unterwegs. Beim Abbiegevorgang in die Bissinger Straße kam er von der Fahrbahn

ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest

ergab einen Wert von über zwei Promille.

Er muss nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung rechnen.

Karlsruhe – Mann in der Hirschstraße verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde am frühen

Sonntagmorgen in der Hirschstraße ein Mann vor einem Club in der Hirschstraße

attackiert und verletzt.

Zunächst war es beim Warten auf Einlass vor der Bar gegen 2 Uhr zu einer

verbalen Auseinandersetzung gekommen, weil einige Personen nicht anstehen

wollten. Hieraus entwickelte sich eine tätliche Auseinandersetzung, die sich bis

vor ein nahegelegenes Parkhaus verlagerte. Ungefähr zehn Personen waren wohl an

der Schlägerei beteiligt. Auch ein Schlagring soll zum Einsatz gekommen sein.

Auf einen am Boden liegenden jungen Mann wurde durch die Unbekannten offenbar

noch eingetreten. Ein 21-Jähriger wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht,

das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Einer der Aggressoren aus der Gruppe

soll eine auffällige karierte Jacke, ähnlich eines Holzfällerhemdes getragen

haben. Ein anderer einen langen schwarzen Mantel, ein weiterer auffällig

korpulent. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne

mit dem Polizeirevier Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311 in

Verbindung setzen.

Graben-Neudorf – Vier Verletzte nach Wildunfall

Karlsruhe (ots) – Vier Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind

die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am frühen Samstagmorgen auf der

Bundesstraße 35 Höhe Grabend-Neudorf ereignete.

Gegen 01:45 Uhr fuhr eine 21 Jahre alte BMW-Fahrerin auf der B35 in Richtung

Bruchsal, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Trotz einer sofort

eingeleiteten Vollbremsung konnte die junge Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem

Wildtier nicht vermeiden. Der zu diesem Zeitpunkt hinter ihr fahrende

Audi-Fahrer konnte vermutlich aufgrund seines zu geringen Sicherheitsabstandes

nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in der Folge auf den BMW.

Durch den Zusammenstoß wurde der 24-jährige Audi-Fahrer, die 21-jährige

BMW-Fahrerin sowie ihre beiden Mitfahrerinnen leicht verletzt, weshalb sie

vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die

Fahrzeuge der Unfallbeteiligten mussten aufgrund ihrer starken Beschädigungen

von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Karlsruhe- 24-Jähriger leistete bei Festnahme Widerstand

Karlsruhe (ots) – Aufgrund seiner aggressiven Fahrweise mit dem Fahrrad fiel der

24-Jährige einer Polizeistreife auf der Karlsruher Kaiserstraße auf. Als die

Beamten ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollten, flüchtete er

zunächst, konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß festgenommen werden.

Dabei widersetzte sich der 24-Jährige und verletze die Beamten leicht.

Am Samstag gegen 18 Uhr fuhr der Mann in der stark frequentierten Fußgängerzone

zwischen den Passanten Slalom. Als er durch die Streife auf sein Fehlverhalten

hingewiesen wurde, signalisierte er kein Interesse und entfernte sich zügig. Als

die Beamten den Radler in Höhe der Zähringerstraße einholten und festhielten,

leistete er Widerstand und versuchte sich loszureißen. Er wurde daraufhin zu

Boden gebracht und geschlossen. Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich die

eingesetzten Beamten leicht.