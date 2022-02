Mannheim-Innenstadt: Renitenter Ladendieb verletzt Polizeibeamten unter Drogeneinfluss

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am vergangenen Freitagmittag, kurz nach 15 Uhr wurde

in einer Drogerie in den K-Quadraten ein 29-jähriger Ladendieb durch

Mitarbeiterinnen ertappt und angesprochen.

Gegenüber den später eintreffenden Polizeibeamten des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt wollte er zunächst seine Personalien nicht angeben und

verweigerte die Durchsuchung seiner Tasche, in der sich noch weiteres Diebesgut

befand.

Er riss sich hierbei los und ballte gegenüber den beiden Polizeibeamten in

Angriffsposition die Fäuste.

Im Verlauf der Festnahme stürzte einer der beiden Polizeibeamten mit dem Täter

in dem Drogeriemarkt zu Boden. Nachdem der Täter anschließend an seinen Händen

geschlossen war, wurde er zum Polizeirevier verbracht.

Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab keine Hinweise auf

Alkoholbeeinträchtigung. Dafür verlief der Drogenvortest positiv und auf

Anordnung des Amtsgerichts Mannheim wurde bei ihm eine Blutentnahme

durchgeführt.

Der 35-jährige Polizeibeamte konnte trotz seiner Verletzungen seinen Dienst

fortsetzen. Der Beschuldigte blieb unverletzt.

Mannheim-Innenstadt: PKWs mit Steinen beworfen – weitere Geschädigte gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am heutigen Montagvormittag gegen 8 Uhr bewarf ein

65-jähriger Mann im Luisenring auf Höhe der Marktstraße mehrere Fahrzeuge,

welche an der dortigen Ampelanlage warteten, mit Steinen. Eine

Verkehrsteilnehmerin erstattete daraufhin Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der

entstandene Sachschaden liegt bei 500 Euro. Der Verdächtige stellte sich gegen

8:30 Uhr selbst bei der Polizei. Die Hintergründe für sein Verhalten werden

derzeit noch ermittelt. Da er noch weitere Fahrzeuge beworfen haben soll, werden

Zeugen oder Geschädigte gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

unter 0621/1258-0 telefonisch zu melden.

Mannheim-Käfertal: Vandalismus an Straßenbahnhaltestelle Jugendverkehrsschule – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am späten Sonntagabend im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 23:30 Uhr

beschädigte einer oder auch mehrere Unbekannte an der Straßenbahnhaltestelle

„Jugendverkehrsschule“ mit einem unbekannten Gegenstand das Bedienungsfeld eines

Fahrkartenautomaten der RNV sowie weitere dort aufgestellte Spritzschutzwände

aus Glas. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 350,- EUR.

Mögliche Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim Käfertal unter der Telefonnr.

0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Unbekannte greifen 25-Jährigen an; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Sonntag gegen 01:20 Uhr wurden Polizei und

Rettungskräfte verständigt, nachdem ein verletzter 25-Jähriger auf dem Gelände

der Rettungswache in der Straße „Parkring“ erschien und die Einsatzkräfte um

Hilfe bat. Demnach soll der 25-Jährige kurz zuvor in der Mannheimer Innenstadt

unterwegs gewesen und im Bereich des Brückenbauwerks auf zwei bislang unbekannte

Männer getroffen sein. In der Folge sollen diese den 25-Jährigen unvermittelt

angegriffen und durch eine mitgeführte Schusswaffe an der Hand verletzt haben.

Die Täter wären im Anschluss in Richtung Ludwigshafen geflüchtet. Nach einer

medizinischen Versorgung vor Ort, wurde der 25-Jährige vorsorglich mit einem

hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen des

Kriminalkommissariats Mannheim dauern derzeit an.

Beschreibung:

1.Tatverdächtiger: männlich, ca. 185 cm groß, braune Jacke, schwarze Mütze,

schwarzes Maskierungsmittel, evtl. Skimaske

2.Tatverdächtiger: männlich, ca. 175 cm groß, schwarze Jacke mit schwarzer

Kapuze und Fellbesatz, Maskierungsmittel, evtl. Skimaske

Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben sowie darüber

hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, 0621 174 4444 zu melden.

Mannheim: Mehrere PKWs aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zu insgesamt vier PKW-Aufbrüchen im Bereich Herzogenried und

Wohlgelegen kam es seit Donnerstagnachmittag.

Zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 9 Uhr, schlug ein bisher unbekannter

Täter die hintere Scheibe eines Mercedes am Theodor-Kutzer-Ufer ein. Danach

durchwühlte der Unbekannte das Fahrzeug, entwendete jedoch nichts und hinterließ

einen Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Von Freitagabend auf Samstagnachmittag wurde die Beifahrerscheibe eines PKWs in

der Friedrich-Engelhorn-Straße eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von

rund 800 Euro. Der Täter ging auch hier leer aus.

In der Hochuferstraße gelangte der Unbekannte ebenfalls durch Einschlagen einer

Seitenscheibe in einen VW. Da sich im Fahrzeug noch der Ersatzschlüssel befand,

nutzte der Täter die Gelegenheit gleich aus und fuhr mit dem PKW bis in die

Altrheinstraße, wo er das Fahrzeug mit aktiver Alarmanlage schließlich stehen

ließ. Neben einem Sachschaden von mehreren hundert Euro erbeutete der Täter

Bargeld in Höhe von 200 Euro aus dem PKW.

300 Euro Sachschaden und eine zerplatze Seitenscheibe entstanden bei einem

weiteren Einbruch in einen Audi in der Jakob-Trumpfheller-Straße. Gegenstände

wurden auch hier nicht gestohlen.

An mehreren Tatorten wurden Spuren unter Beteiligung der zentralen

Kriminaltechnik sichergestellt, welche nun ausgewertet werden. Inwiefern die

Aufbrüche zusammenhängen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungsverfahren

wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, welche etwas Verdächtiges

beobachtet haben, können sich telefonisch unter 0621/3301-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt melden.

Mannheim-Neckarstadt-West: Mobiler Blitzer beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-West (ots) – Von Samstag auf Sonntag beschädigten bisher

unbekannte Täter einen mobilen Blitzer in der Dammstraße, indem sie mit rotem

Lack das Auslösefenster besprühten. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise

werden telefonisch unter 0621/3301-0 entgegengenommen.