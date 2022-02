Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Person; Beleidigung – Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Anrufer meldete am vergangenen Samstag,

morgens gegen 4 Uhr eine betrunkene Person im Bannholzweg.

Fast zeitgleich trafen dort ein hinzugezogener Rettungswagen und eine

Streifenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch ein.

Ein 18-jähriger betrunkener Mann war nicht ansprechbar und lag sichtlich

schlafend auf dem Boden. Erst nach mehrmaligem Rütteln wachte er aus seinem

Schlaf auf und versuchte aufzustehen. Mit unsicherem Gang konnte er sich mit

Hilfe der Polizeibeamten auf seinen Füßen halten. Im Straucheln fiel er dann

doch gemeinsam mit dem Polizeibeamten in eine angrenzende Dornenhecke.

Unvermittelt schlug er hierbei mehrfach in Richtung des Beamten, der ihm helfen

wollte. Auch seine Worte aus der Gossensprache fielen ihm wieder schnell ein und

er beleidigte die Polizeibeamten.

Ein Polizeibeamter wurde bei der Hilfeleistung leicht verletzt. Der betrunkene

junge Mann wurde nicht verletzt und konnte in den weiteren Morgenstunden vom

Polizeirevier nach Hause entlassen werden. Zuvor musste er noch eine

Blutentnahme über sich ergehen lassen und in der Folge erhält er nun eine

Anzeige wegen Beleidigung.

BAB 5, Sankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: brennendes Fahrzeug auf dem Standstreifen

BAB 5, Sankt Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Montagmittag geriet ein

Renault aus bislang nicht bekannter Ursache in Brand. Der PKW-Fahrer befuhr

gegen 12:50 Uhr die BAB 5 in Fahrtrichtung Sankt Leon-Rot, als in Höhe des

Parkplatzes „Lußhardt“ plötzlich der Motorraum begann zu qualmen. Umgehend

suchte der PKW-Fahrer den Standstreifen auf und verständigte Polizei und

Feuerwehr. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Der rechte

Fahrstreifen zwischen der Ausfahrt Kronau und dem Kreuz Walldorf war für rund

eine Stunde gesperrt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Gegen 14 Uhr

waren die Einsatzmaßnahmen beendet und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben

werden.

Wiesloch / Rhein- Neckar-Kreis: A6 zwischen Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und AS Sinsheim – Fahrerin geht trotz hohem Unfallschaden flüchtig

Mannheim (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr kam es auf der A6 zu einer

Verkehrsunfallflucht. Dabei scherte eine Pkw-Fahrerin zum Überholen auf den

mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn aus. Beim Ausscheren übersieht

die Pkw-Fahrerin einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Hyundai. Der

Hyundai musste aufgrund des unangekündigten Ausscherens nach links ausweichen,

um eine Kollision mit der Pkw-Fahrerin zu vermeiden. Beim Ausweichen kollidierte

der Hyundai mit einem Mercedes, welcher gerade ordnungsgemäß auf dem linken

Fahrstreifen überholte. Die Pkw-Fahrerin setzte die Fahrt trotz verursachten

Unfalls zunächst fort, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Der

entstandene Sachschaden des Unfalls liegt insgesamt bei ca. bei 10.000.- Euro.

Der Fahrer des Hyundais konnte sich das Kennzeichen der Pkw-Fahrerin merken und

teilte diesen den Beamten während der Unfallaufnahme mit. Aufgrund dieser

Information konnte die Pkw-Fahrerin später durch Polizeikräfte der

Autobahnpolizei Weinsberg angehalten und kontrolliert werden. Der Pkw-Fahrerin

droht nun ein Strafverfahren.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: – Unbekannte Täter brechen ein und entwenden Sachen – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 19:45 Uhr brachen ein oder

mehrere bisher unbekannte Täter im Schauinslandweg in ein Einfamilienhaus ein

und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der oder die unbekannten Täter begaben

sich vermutlich über die Vorderseite auf das frei zugängliche Grundstück und

verschafften sich dann über eine Schiebetüre im Untergeschoss, welche über eine

Treppe erreicht werden konnte, Zugang zum Gebäude. Im Untergeschoss des

Einfamilienhauses entwendete der oder die Täter anschließend Schmuck und Bargeld

im vierstelligem Eurobereich. In unmittelbarer Nähe des Einfamilienhauses liegt

ein Fußweg, welcher in die Altstadt führt. Dieser könnte von den Tätern als

Fluchtweg genutzt worden sein.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnr. 06201-1003-0 oder beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: – Verfolgungsfahrt mit Kraftradfahrer – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr verfolgten Polizeibeamten in

Weinheim einen unbekannten männlichen Kraftradfahrer. Die eingesetzten Beamten

waren auf den Kraftradfahrer in der Händelstraße aufmerksam geworden, weil

dieser kein Kennzeichen angebracht hatte. Die Aufforderung zum Anhalten

ignorierte der Kraftradfahrer und beschleunigte anschließend in einer 30er- Zone

der Händelstraße auf bis zu 90km/h. Anschließend überfuhr der Kraftradfahrer

mehrere rote Ampeln im Bereich des „Händelknotens“ und der Cavaillonstraße. Am

Multring kollidierte der Kraftradfahrer dann fast mit einem anderen Fahrzeug. Im

Bereich der Skateranlage am Barabarasteg konnte der Kraftradfahrer dann in

unbekannte Richtung flüchten.

Zeugen oder mögliche Geschädigte der Verfolgungsfahrt werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnr.: 06201-1003-0 in Verbindung zu

setzen.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: – 11-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Alten

Herrstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw.

Dabei übersah der Pkw beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt eine von

rechts anfahrende Fahrradfahrerin. Das junge Mädchen war zusammen mit ihrem

Vater mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Durch den Aufprall auf dem Pkw

überschlug sich die Fahrradfahrerin zunächst, bis sie durch einen Sturz auf der

Straße zum Liegen kam. Augenscheinlich fuhr die Fahrradfahrerin den vorhandenen

Radweg in nicht zulässiger Richtung. Einen Helm trug die Fahrradfahrerin nicht

Das Mädchen wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik nach Heidelberg

gebracht. Zur Schwere der Verletzung liegen bisher keine Informationen vor. Am

Pkw sowie am Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Im Streit um Corona-Test zugeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem Streit wegen eines Corona-Tests

kam es am Samstagnachmittag in Weinheim zu einer Körperverletzung. Gegen 16 Uhr

erschien eine Frau mit ihren drei Kindern im Schnelltest-Zentrum in einem

Einkaufszentrum in der Bergstraße. Aufgrund mangelnder Kapazitäten konnte jedoch

kein Test mehr durchgeführt werden. Kurz darauf erschien eine männliche Person

und zeigte sich in aufbrausender Weise empört über das Abweisen der Frau mit den

Kindern. Aufgrund des aggressiven Verhaltens wurde der Mann durch den

Verantwortlichen des Testzentrums mehrfach aufgefordert, die Örtlichkeit zu

verlassen. Beim Verlassen der Räumlichkeiten warf er aus Zorn einen

Desinfektionsspender um. Hierauf angesprochen kam es erneut zum Streit, in

dessen Verlauf der Unbekannte einem hinzueilenden Mitarbeiter des Testzentrums

unvermittelt ins Gesicht schlug. Anschließend entfernte er sich von der

Örtlichkeit.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 bis190 cm groß

Schlank

Graue Haare

Vollbart

Bekleidet mit dunklem Mantel und blauen Jeans

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter versuchen in Wohnung einzubrechen – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Freitagabend zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen ein

oder mehrere bisher unbekannte/r Täter in der Bachstraße in eine

Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Der oder die Unbekannten

hebelten zunächst die Terrassentüre zur Wohnung auf. Anschließend betrat der

oder die Täter die Wohnung und öffneten bzw. durchsuchten mehrere Schränke und

Schubladen. Bislang konnten jedoch keine entwendeten Gegenstände festgestellt

werden.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter

der Telefonnr.: 06201-1003-0 oder mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444, in Verbindung zu setzen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter brachen am

Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Schriesheim ein. Die Einbrecher

gelangten über die Front des Grundstücks auf das Anwesen im Schauinslandweg ein.

An der Gebäudeseite hebelten sie eine Schiebetür auf und gelangten in die

Wohnräume im Untergeschoss. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand ließen die Einbrecher Schmuck und Bargeld in

ausländischer Währung mitgehen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht

beziffern.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu

melden.

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Unfall gebaut und abgehauen

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vermutlich unter Alkohol- oder

Drogeneinfluss verursachte ein 16-jähriger Jugendlicher am frühen Samstagmorgen

einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Nach Aussagen von Zeugen war der 16-Jährige gegen 3.30 Uhr mit einem Smart auf

der Johann-Wilhelm-Straße in Richtung Schriesheim unterwegs. In Höhe der

Einmündung zur Altenbacher Straße verlor er in der dortigen Linkskurve die

Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der

weiteren Folge prallte er gegen eine dortige Grundstücksmauer. Im Fahrzeug

lösten die Airbags aus. Der 16-jährige Fahrer des Smart erlitt bei dem Aufprall

leichte Verletzungen. Er ließ das Fahrzeug zurück und flüchtete von der

Unfallstelle.

Der Smart war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrtüchtig war und

abgeschleppt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro

geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch die

Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsfeld gereinigt werden.

Der Fahrer des Smart konnte zwischenzeitlich identifiziert werden und stellte

sich am Abend beim Polizeirevier Neckargemünd. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist

er aufgrund seines Alters noch nicht. Wie er an das Fahrzeug gelangte, wird

derzeit noch ermittelt. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf,

dass der Jugendliche zur Unfallzeit unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.

Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und

Drogenbesitzes sowie wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und

Unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ermittelt.

Schwetzingen: Vorbildliche Hilfeleistung mehrerer Passanten – älterer Herr zieht sich bei Sturz vor dem Schlosspark Kopfplatzwunde zu

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr

wurde eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen in der Nähe des

Schlossplatzes von Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass vor dem dortigen

Haupteingang ein älterer Herr gestürzt sei. Dieser lag nun mit einer blutenden

Wunde am Hinterkopf auf dem Gehweg. Die Streifenbeamten verständigten sofort

einen Rettungsdienst und einen Notarzt. Der verletzte Mann wies zwar noch

Vitalfunktionen auf, war allerdings nur noch bedingt ansprechbar. Als sich sein

Zustand weiter verschlechterte, begannen drei anwesende Zeugen sofort mit einer

Reanimation. Auch ein zufällig privat vorbeifahrender Rettungssanitäter wurde

auf die Situation aufmerksam und unterstützte zusätzlich mit einer

Beatmungsmaske. Nach kurzer Zeit wies der Senior wieder Vitalfunktionen auf und

wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte weiterhin vorbildlich durch die

Ersthelfer versorgt. Der Verletzte wurde sodann in ein umliegendes Krankenhaus

gebracht. Neben den direkt beteiligten Ersthelfern muss auch insgesamt das

Verhalten sonstiger Passanten lobend erwähnt werden. Weitere Passanten hatten

mittels Rettungsdecken einen provisorischen Sichtschutz während des

Rettungseinsatzes auf dem stark frequentierten Schlossplatz errichtet, so dass

etwaige Schaulustige ferngehalten wurden. Auch kam es zu keinen Beschwerden

aufgrund der nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen für Sonntagsausflügler

rund um den beliebten Schlossplatz während des Einsatzes.

Außer dem zufällig hinzukommenden Rettungssanitäter sind die Ersthelfer leider

nicht namentlich bekannt. Gerne würde das Polizeipräsidium Mannheim die

Gelegenheit nutzen, sich bei diesen noch persönlich zu bedanken und ihren

besonderen Einsatz zu ehren.

Über eine kurze Kontaktaufnahme der betreffenden Personen per E-Mail oder

Telefon über die unten aufgeführten Kontaktdaten würden wir uns freuen!

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) – Am vergangenen Sonntag im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:15

Uhr versuchten ein oder mehrere Unbekannte, sich unberechtigt Zutritt zu einem

Wohnanwesen in der Handschuhsheimer Straße zu verschaffen. Die Unbekannten

hatten erfolglos versucht, gewaltsam durch die Terrassentür bzw. ein darüber

befindliches Fenster in die Doppelhaushälfte zu gelangen. Letztlich war es ihnen

nicht gelungen, in das Anwesen einzudringen. Sie flüchteten in unbekannte

Richtung. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

aufgenommen.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0621-174 4444, zu melden.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht auf A61 führt zu hohem Sachschaden – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 09:30 Uhr verursachte ein/e unbekannte/r

Fahrzeugführer/in auf der A 61 in Hockenheim einen Verkehrsunfall und ging

hiernach flüchtig. Eine 69-Jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Mercedes-Benz

die rechte Fahrspur auf der A 61 in Richtung Autobahndreieck Hockenheim. Ein/e

unbekannte/r Fahrzeugführer/in überholte sie rechts auf dem

Beschleunigungsstreifen an der Autobahnauffahrt Hockenheim und scherte, ohne

Rücksicht zu nehmen, auf die Fahrbahn der 69-Jährigen ein. Die 69-Jährige

versuchte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu vermeiden, indem sie nach

links auswich. Hierbei kollidierte sie mit der Leitschutzplanke. An ihrem Pkw

entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000,- EUR. Die 69-Jährige wurde durch den

Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Hinweise auf die/den

Unfallverursacher/in liegen derzeit nicht vor.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg,

Außenstelle Walldorf, unter der Telefonnr: 06227/35826-0 in Verbindung zu

setzen.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Umkleidekabine während eines Fußballspiels; Zeugen gesucht

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagnachmittag nutzte ein bislang

unbekannter Täter offenbar ein Fußballspiel im „Waldstadion“ aus, um aus der

Umkleidekabine der Spielvereinigung St.Ilgen von insgesamt sieben Personen

elektronische Geräte, Schmuckstücke sowie Kleidungsstücke in einem Gesamtwert

von rund 2000 Euro zu entwenden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Umkleidekabine gesehen haben

und/oder darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der

Tel.: 06222 57090 zu melden.

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Nachbar verhindert Einbruch – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Abend des 13.02.2022 gegen 19:30 Uhr wurde ein Anwohner in

der Schriesheimer Straße auf ein lautstarkes Geräusch aufmerksam. Als der

Bewohner daraufhin aus seinem Fenster schaute, wurde er Zeuge eines versuchten

Einbruchs. Zwei unbekannte männliche Personen hatten versucht, über die

Terrassentür unberechtigt in das gegenüberliegende Wohnhaus einzudringen. Als

sich die beiden Eindringlinge den Beobachtungen des Nachbarn Gewahr wurden,

brachen sie prompt ihr Vorhaben ab. Die unbekannten Personen flüchteten

daraufhin in unbekannte Richtung. Eine durch das zuständige Revier umgehend

eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern geben

können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621 / 174 – 4444.

BAB5/Karlsruhe/Dossenheim: Unvernünftiges Fahrverhalten auf der Autobahn gefährdet Andere – Zeugen und Geschädigte gesucht!

BAB5/Karlsruhe/Dossenheim (ots) – Am Samstagnachmittag kam es auf der BAB 5 zu

einem gefährlichen Überholmanöver, bei dem mindestens ein Fahrzeug gefährdet

wurde. Eine Zeugin verständige kurz nach 15 Uhr die Polizei, nachdem sie selbst

von einem grauen Skoda zwischen den Anschlussstellen Ettlingen und Karlsruhe-Süd

rechts überholt wurde. Danach scherte der Skoda unmittelbar vor der Anruferin

ein, sodass sie stark bremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Die

Skoda-Fahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Heidelberg fort und konnte noch von

der Zeugin beobachtet werden, wie sie mehreren anderen PKWs dicht auffuhr und

diese teilweise über den Standstreifen überholte. Durch eine sofort eingeleitete

Fahndung konnte das Fahrzeug durch Polizistinnen und Polizisten der

Autobahnpolizei Walldorf auf der A5 festgestellt und schließlich auf einem

Mitfahrerparkplatz in Dossenheim kontrolliert werden. Die 40-jährige

Tatverdächtige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung

rechnen. Sofern weitere Personen durch die Fahrweise der Skoda-Fahrerin

gefährdet wurden oder Zeugen das Fahrverhalten beobachtet haben, werden diese

gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Walldorf unter 06227/35826-0 oder dem

Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.