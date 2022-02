HEF

Arbeitsmaschine beschädigt

Hauneck. In der Zeit von Mittwoch (09.02.), 16 Uhr, bis Donnerstag (10.02.), 12 Uhr, stand eine selbstfahrende Arbeitsmaschine eines Bauunternehmens in der Rhönstraße am rechten Fahrbahnrand. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug aufgrund einer Baustellenabsperrung zu wenden und touchierte dabei die Arbeitsmaschine. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

20.700 Euro Schaden durch wegrollenden Pkw

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.02.), gegen 14.20 Uhr, standen die Fahrzeuge eines 54-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis sowie eines 22-Jährigen und einer 23-Jährigen (beide aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg) in dieser Reihenfolge geparkt am linken Fahrbahnrand in der „Unteren Frauenstraße“. Der 54-Jährige verließ sein Fahrzeug, ohne es ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug rollte daraufhin eigenständig gegen den Pkw des 22-Jährigen und dieser wiederum gegen den Pkw der 23-Jährigen, ehe er an einer Hauswand zum Stillstand kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.700 Euro.

Pkw-Fahrer prallt gegen Baum

Hauneck. Am Freitag (11.02.) gegen 18.20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld mit seinem Pkw die L3170 aus Richtung Bodes in Fahrtrichtung Eitra. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum und kam zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Nach Unfallflucht – Aufmerksamer Zeuge gibt Hinweise

Bad Hersfeld. Montagnacht (14.02.), gegen 0.10 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Abt-Michael-Straße in Richtung Hainstraße. Der Fahrer bog nach derzeitigen Erkenntnissen verbotswidrig nach links ab, um auf die Hochbrücke stadtauswärts zu fahren. In einer scharfen Linkskurve ist der Unbekannte über einen Fahrbahnteiler gefahren und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile zurück. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld wurde bei einer Streifenfahrt auf die frischen Unfallspuren aufmerksam und traf einen aufmerksamen Zeugen an, der Hinweise geben konnte. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Mercedes-Benz GLE handeln soll. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführenden dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ulrichstein. Am Samstag (12.02.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Ford Fiesta die Landesstraße 3139 aus Schotten kommend in Richtung Rebgeshain. Ein 53-jähriger Mercedes Benz-Fahrer kam ihm entgegen und wollte an der Kreuzung nach links zur Landesstraße 3291 abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Mann angegriffen – Zeugen gesucht

Fulda. In der Donaustraße wurde am Sonntagnachmittag (13.02.), gegen 16.45 Uhr, ein 18-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen und leicht verletzt. Der 18-Jährige aus Fulda war zu Fuß im Bereich der Donaustraße unterwegs, als er von einem ihm unbekannten Mann nach Zigaretten gefragt wurde. Als der Fuldaer dies verneinte, schlug der Täter ihm mehrmals ins Gesicht. Der 18-Jährige fiel daraufhin leicht verletzt zu Boden. Er kann den flüchtigen Täter wie folgt beschreiben: Es soll sich um eine männliche Person, circa 190 cm groß, mit dunkler Hautfarbe gehandelt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Künzell. Unbekannte stahlen zwischen Mittwochnachmittag (09.02.) und Freitagmittag (11.02.) das hintere amtliche Kennzeichen FD-AS 720 von einem Fiat Ducato. Das Fahrzeug stand auf einer Baustelle im Birkenweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Im Akazienweg brachen Unbekannte am Freitagabend (11.02.), zwischen 19 Uhr und 24 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Danach durchsuchten sie die Wohnräume und stahlen Bargeld, mehrere Handtaschen und Schmuck im Gesamtwert von circa 50.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus

Vogelsbergkreis

Mücke. Ein Mehrfamilienwohnhaus in der Bahnhofstraße im Ortsteil Merlau war am Sonntag (13.02.) Ziel unbekannter Täter. Zwischen 11 und 21.30 Uhr verschafften sie sich durch die Hauseingangstür Zugang zum Treppenhaus. Im zweiten Obergeschoss öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Unbekannten flüchteten mit Bargeld sowie Ausweisdokumenten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall Sachschaden

Fulda

Zu einem Zusammenstoß auf der Künzeller Straße in Fulda kam es am Samstag, 12.02. vormittags gegen 09.30 Uhr. Ein 85-jähriger Mann aus Fulda wollte mit seiner Mercedes B-Klasse vom Parkplatz der Gärtnerei Neuhann auf die Künzeller Straße stadtauswärts in den fließenden Verkehr einfahren und achtete dabei nicht auf einen von links kommenden BMW X 7, der von einem 35-jährigen Mann aus Flieden gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge mussten danach abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7500,-EUR geschätzt.

Zusammenstoß auf der L3176 in scharfer Rechtskurve

Polizei Hilders

Am Sonntag, 13.02.2022 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Nüsttal und seine vier Mitfahrer die L3176 zwischen Unterbernhards und Eckweisbach. In einer scharfen Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi 80 und das Heck brach aus. Der entgegenkommende 52-jährige aus dem Raum Hünfeld konnte trotz Ausweichmannöver einen Zusammenstoß nicht vermeiden und traf mit seinem Volvo den anderen Pkw im Heckbereich. Dabei wurde er leicht verletzt und mittels Rettungswagen in die Helios-Klinik Hünfeld gebracht.

Ein hinten links sitzender Mitfahrer des 20-jährigen Unfallverursachers trug ebenfalls leichte Verletzungen davon, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung am Unfallort entlassen werden.

An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht – Verkehrsunfallflucht in Bad Salzschlirf

Bad Salzschlirf

Eine 38-jährige Frau aus Bad Salzschlirf parkte ihren PKW, einen grauen Opel Insignia, in der Zeit von Mittwoch, dem 09.02.22, 18.00 Uhr bis Donnerstag, dem 10.02.22, 06.45 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Bad Salzschlirf in der Marienstraße in Höhe Hausnr. 13.

Als die 38-Jährige ihren PKW wieder benutzen wollte, musste sie feststellen, dass ihr PKW im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt war. Der entstandene Schaden wird auf 500,- Euro beziffert.

Der oder die unbekannte Verursacher/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer, 0661-1050, zu melden.