Baucontainer aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Am Hühnerstein, 12.02.2022, 13.00 Uhr bis 14.02.2022, 06.00 Uhr (pa)Im Verlauf des Wochenendes waren auf einer Baustelle in Ober-Erlenbach Einbrecher am Werk. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich Unbekannte in der Straße „Am Hühnerstein“ Zutritt zu einem umzäunten Baustellengelände. Die Täter hebelten dort drei verschlossene Baucontainer auf. Aus diesen entwendeten sie neben Werkzeug auch diverse Arbeitskleidung sowie Lebensmittel. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Das Einbruchkommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Senior beim Geldwechseln bestohlen,

Königstein im Taunus, Klosterstraße, Konrad-Adenauer-Anlage, 14.12.2022, gg 12.30 Uhr (pa)Am Montagmittag wurde in Königstein ein Senior durch einen Trickdieb um Bargeld gebracht. Die Tat ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Anlage. Der ältere Herr wurde dort von einem Unbekannten angesprochen und darum gebeten, ihm für den Parkscheinautomaten Geld zu wechseln. Der hilfsbereite Senior kam der Bitte nach, was der Täter ausnutzte, um unbemerkt in die Geldbörse des Königsteiners zu greifen. Erst später fiel dem Bestohlenen auf, dass mehrere Hundert Euro Bargeld aus seinem Portemonnaie fehlten. Der Dieb wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt und circa 170cm groß. Er soll von durchschnittlicher Statur gewesen sein und einen hellbraunen Anorak getragen haben. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.