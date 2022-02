Mann in Limburger Innenstadt verletzt und beleidigt, Limburg, Sackgasse, Samstag, 12.02.2022, 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Limburg ein Mann zunächst mit Schlägen und Pfefferspray angegriffen und danach wegen seiner Herkunft rassistisch beleidigt. Eine Streife der Limburger Polizei wurde in der Sackgasse auf einen 26-Jährigen aufmerksam, der winkend auf den Streifenwagen zugelaufen kam. Er sagte den Beamten, dass er zuvor von fünf Männern angegriffen worden sei, die ihn geschlagen und dann noch mit Pfefferspray besprüht hätten. Die Polizisten riefen einen Rettungswagen und leisteten dem Mann Erste Hilfe. Während der Hilfemaßnahmen kam ein weiterer Mann auf die Streife zu und beleidigte den Verletzten aufs Übelste. Alle Beleidigungen hatten einen rassistischen Hintergrund und waren menschenverachtend. Bevor eine weitere Streife eintraf hatte der Täter sich bereits in Richtung Graupfortstraße entfernt, er konnte auch nicht mehr in der Nähe angetroffen werden. Der Mann wurde beschrieben als 175 cm groß und stämmig. Er trug sehr kurz geschorene Haare und hatte diverse Tätowierungen am Hals und im Gesicht. Unterhalb des rechten Auges war ein Symbol in Form eines Sturmgewehres tätowiert. Bekleidet war der Täter mit einer karierten, hellen Jacke und einer Jeans. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise zu den Tätern.

Mann uriniert gegen Auto und verletzt den Fahrer Löhnberg, Löhnberger Hütte, Samstag, 12.01.2022, 10:30 Uhr

(wie) Am Samstagvormittag urinierte in Löhnberg ein Mann gegen das Auto eines anderen und verletzte den Fahrer dann noch. Zeugen informierten an der Löhnberger Hütte einen 20-Jährigen darüber, dass sie soeben beobachtet hatten, wie ein 18-Jähriger gegen seinen VW gepinkelt hätte. Daraufhin kam es zu einem Streit der beiden Männer, der in eine handfeste Auseinandersetzung ausartete. Der 18-Jährige verletzte hierbei den 20-Jährigen durch einen Kopfstoß.

Aggressiver Autofahrer schlägt Taxifahrer, Limburg, Bahnhofsplatz, Freitag, 11.02.2022, 13:15 Uhr

(wie) Am Freitag wurde in Limburg ein Taxifahrer von einem aggressiven Autofahrer angespuckt und mehrfach geschlagen. Eine Streife der Limburger Polizei wurde auf dem Bahnhofsplatz von einem Mann angesprochen. Der 50-jährige Taxifahrer erklärte den Beamten, dass er soeben angespuckt und geschlagen worden war. Zuvor habe der Mann mit seinem grauen VW Golf den Kreisverkehr Hospitalstraße/ Schiede blockiert. Deshalb habe der Taxifahrer gehupt. Der Fahrer des Golfs habe sofort aggressiv reagiert und den Taxifahrer angeschnauzt. Kurz darauf sei der Mann zu dem, nun am Bahnhof wartenden, Taxi gekommen, habe den 50-Jährige beleidigt, angespuckt und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Ein anderer Taxifahrer konnte den Vorfall bestätigen. Ein Rettungswagen brachte den 50-Jährigen anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schläger wurde beschrieben als circa 30 Jahre, 180 cm groß und von „südländischem“ Erscheinungsbild. Er soll kräftig gebaut gewesen sein und habe dunkles Haar und einen dunklen Bart gehabt. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Busfahrer rassistisch beleidigt,

Limburg, Westerwaldstraße, Samstag, 12.02.2022, 13:30 Uhr

(wie) Am Samstag wurde in Limburg ein Busfahrer von einem Fahrgast massiv rassistisch beleidigt. Ein 63-Jähriger saß ohne Mund-Nasen-Bedeckung in einem Linienbus. Als der 27-Jährige Busfahrer ihn zusammen mit einem Kollegen an einer Bushaltestelle in der Westerwaldstraße darauf aufmerksam machte, wurde der Mann sofort aggressiv und fing an den Busfahrer und dessen Kollegen aufs Übelste zu beleidigen. Die Tirade von Beleidigungen zielte durchweg auf die Herkunft des Busfahrers und seines Kollegen ab. Da der 63-Jährige den Bus nicht verlassen wollte, wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Erst auf Anordnung der Polizeibeamten verließ der Mann schließlich den Bus, seine Identität gab er nur widerwillig preis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Schüsse aus Schreckschusspistole verursachen großen Polizeieinsatz, Villmar, Wasserhäuschen, Samstag, 12.02.2022, 16:50 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag sorgten Schüsse aus einer Schreckschusspistole am Wasserhäuschen Villmar für einen großen Polizeieinsatz. Passanten informierten die Polizei gegen 16:50 Uhr, da sie beobachtet hatten, wie zwei Personen aus einem Auto gestiegen und hinter das Wasserhäuschen gegangen sein. Danach seien zwei Schüsse zu hören gewesen. Anschließen sei das Auto wieder weggefahren. Aufgrund der Berichte der Zeugen wurde nach dem Auto gefahndet und der Bereich um das Wasserhäuschen gesichert und abgesucht. Nach intensiven Ermittlungen konnte eine Verbindung zwischen dem Auto und einer Adresse in Runkel-Arfurt hergestellt werden. Das Haus wurde von der Polizei umstellt und die verdächtigen Personen festgenommen. Letztendlich stellte sich heraus, dass es sich leidglich um eine geerbte Schreckschusswaffe gehandelt hatte, die der Besitzer einmal ausprobieren wollte. Die Waffe wurde sichergestellt und alle Personen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen genommen.

Einbruch in Wohnhaus in Elz,

Elz, Lehrgasse, Freitag, 11.02.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 13.02.2022, 16:00 Uhr

(wie) Am Wochenende wurde in ein Wohnhaus in Elz eingebrochen und Schmuck gestohlen. Unbekannte Täter hatten die Eingangstür des Hauses und danach auch die Wohnungstür im Obergeschoss aufgehebelt. In der Wohnung entwendeten die Unbekannten dann Schmuck aus dem Schlafzimmer. Weiter wurde nichts entwendet, die anderen Wohnungen des Hauses blieben unberührt. Schadenshöhe an den Türen und der Wert der Beute werden auf jeweils 1.300 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Mann in Supermarkt eingeschlossen,

Limburg, Westerwaldstraße, Samstag, 12.02.2022, 22:15 Uhr

(wie) Am Samstagabend wurde ein Kunde in einem Supermarkt in Limburg eingeschlossen und musste aus dem Gebäude befreit werden. Ein Passant rief gegen 22:15 Uhr die Polizei zu einem Supermarkt in der Westerwaldstraße, da er einen Mann im Inneren des Gebäudes bemerkt hatte, der gegen die Scheiben klopfte, um auf sich aufmerksam zu machen. Über die Sicherheitsfirma wurde versucht einen Schlüsselberechtigten zu dem Supermarkt zu bekommen. Erst gegen 23:20 Uhr konnte der Eingeschlossene aus seiner Lage befreit werden. Der 52-Jährige Mann war offensichtlich auf der Kundetoilette gewesen als der Markt abgeschlossen und die Sicherungsgitter heruntergelassen wurden. Nachdem die Beamten sich vergewissert hatten, dass es sich nicht um einen Dieb handelte, durfte der Mann seines Weges ziehen.

Böschungsbrand bei Hünfelden,

Hünfelden, Kreisstraße 502, Sonntag, 13.02.2022, 16:20 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag brannte eine Böschung bei Hünfelden. Unzählige Notrufe erreichten Feuerwehr und Polizei gegen 16:20 Uhr. Offensichtlich war eine Böschung an der K 502 zwischen Nauheim und Mensfelden, in der Nähe vom Hof Heckelmann, in Brand geraten. Der Rauch war weithin sichtbar. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es ergaben sich keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Autobahnpolizei

Betrunkener flieht vor Polizeikontrolle und verursacht Unfall, Limburg, Bundesautobahn 3, Freitag, 11.02.2022, 17:40 Uhr

(wie) Am Freitagnachmittag floh ein betrunkener Mann auf der A3 vor einer Polizeikontrolle und verursachte auf seiner Flucht einen Verkehrsunfall. Zeugen meldeten der Autobahnpolizei gegen 17:40 Uhr einen schwarzen 5er BMW der Schlangenlinien fuhr, drängelte und andere Fahrzeuge schnitt. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug lokalisieren und setzte sich davor, um es an der Anschlussstelle Diez von der Autobahn zu ziehen und es dort zu kontrollieren. Zuerst schien der Fahrer des BMW der Aufforderung nachzukommen, beschleunigte dann aber und floh über den Standstreifen vor der Polizei. Die Streife nahm die Verfolgung auf und informierte die Kollegen in Rheinland-Pfalz. Kurz nach Beginn der Flucht verunfallte der BMW mit zwei anderen Fahrzeugen. Der Fahrer wollte zu Fuß flüchten, konnte aber festgenommen werden. Die A3 musste nach dem Unfall voll gesperrt werden. Ein Hund im Auto des Betrunkenen wurde in einer Hundebox aus dem Auto geschleudert und verstarb nach dem Unfall. Der Festgenommene musste unter Zwang in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er behandelt und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Autobahnpolizei Montabaur nahm den Unfall auf. Neben dem Betrunkenen wurde eine weitere Person verletzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/345-4140 entgegen genommen.

Durch Fahrweise aufgefallen – Mehrere Verstöße festgestellt, Bundesautobahn 3, Höhe AS Limburg, Samstag, 12.02.2022, 11:20 Uhr

(fh)Am Samstagmittag machte ein Verkehrsteilnehmer auf der Bundesautobahn 3 durch seine Fahrweise auf sich aufmerksam. Letztlich hatte dies mehrere Ermittlungsverfahren zur Folge. Gegen 11:20 Uhr fiel einer Polizeistreife in Höhe Limburg der schwarze VW Passat auf, welcher die Autobahn in Richtung Frankfurt befuhr und hierbei dicht auf einen vorausfahrenden Sattelzug auffuhr. Weiterhin entdeckten die Polizeikräfte beim Vorbeifahren ein Mobiltelefon in der Hand des Fahrers. Eine anschließende Kontrolle zeigt, dass der 26-jährige Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Auch wurde an der rechten Fahrzeugseite des VW ein augenscheinlich frischer Unfallschaden festgestellt, welcher den Verdacht der vorangegangenen Unfallflucht ergab. Es folgten eine Blutentnahme beim Fahrer sowie die Einleitung mehrerer Verfahren. Die Ermittlungen hinsichtlich einer potenziellen Unfallstelle dauern an.