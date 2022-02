Wildunfall an der ICE-Schnellfahrstrecke

Hochheim am Main (ots) – Am Samstagmorgen ging bei der Bundespolizeiinspektion

Frankfurt am Main die Meldung ein, dass ein ICE im Bereich von Hochheim, an der

ICE-Schnellfahrstrecke in Richtung Köln, etwas überfahren hätte. Aufgrund dieser

Meldung wurde die Strecke um 9.15 Uhr für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der

Bundespolizei suchten den Streckenbereich ab. Hierbei konnte die Beamten ein

schwer verletztes Reh neben den Gleisen finden, dass von dem Zug erfasst und zur

Seite geschleudert wurde. Um das Leiden des Tieres zu beenden, wurde es mit

Schüssen aus Dienstwaffe erlöst. Mit Ende des Einsatzes konnte die

Streckensperrung um 10.15 Uhr wieder aufgehoben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt

kam es bei insgesamt sechs ICE-Verbindungen zu Verspätungen.

Weiterer Vorfall in Niederhöchstadt, Eschborn, Niederhöchstadt, Hauptstraße, 11.02.2022, 20.30 Uhr,

(pl)Wie der Polizei am Sonntag mitgeteilt wurde, ist es am Freitagabend in Niederhöchstadt neben dem bereits veröffentlichten Raubdelikt (siehe Pressemitteilung vom 12.02.2021) zu einem weiteren Vorfall gekommen, bei dem ein Jugendlicher nach Wechselgeld gefragt und im weiteren Verlauf angegriffen worden ist. Nach Angaben des 14-jährigen Geschädigten sei er am Freitagabend gegen 20.30 Uhr mit drei Freunden im Bereich der Hauptstraße unterwegs gewesen, als er von drei männlichen Jugendlichen angehalten und nach Wechselgeld sowie dem mitgeführten Handy gefragt worden sei. Als der 14-Jährige nicht weiter auf die Frage eingegangen sei, habe er von einer der Personen aus der Dreiergruppe einen Schlag ins Gesicht erhalten. Darüber hinaus soll der Angreifer auch noch versucht haben, den Geschädigten zu treten. Diesem Tritt habe der 14-Jährige jedoch ausweichen können und er sei anschließend nach Hause geflüchtet. Der Angreifer soll etwa 16-18 Jahre alt sowie 1,75-1,80 Meter groß gewesen sein und dunkelbraune, gelockte Haare gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer orangefarbenen Jacke, dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhen gewesen. Die beiden Begleiter des Angreifers sollen in etwa im selben Alter gewesen sein. Einer von ihnen sei etwa 1,90 Meter groß sowie dunkelhäutig gewesen und habe eine schwarze Jacke getragen. Der Dritte wurde als etwa 1,80 Meter groß, mit einem Zopf und leichtem Bartwuchs über dem Mund beschrieben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

Baustellendiebe erbeuten Kabel, Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, 10.02.2022, 19.00 Uhr bis 11.02.2022, 08.15 Uhr,

(pl)Diebe haben in der Nacht zum Freitag aus einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße in Kelkheim mehrere Kabelrollen im Gesamtwert von rund 1.000 Euro gestohlen. Die Täter hatten sich zunächst erfolglos an einer Tür zu schaffen gemacht. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich hierdurch Zutritt zum Gebäude, aus welchem sie dann die Kabelrollen entwendeten. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Kabel von Firmengelände gestohlen, Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, 10.02.2022, 20.00 Uhr bis 11.02.2022, 11.00 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag waren Diebe in Eschborn auf dem Gelände eines Elektrogroßhandels am Werk. Die Unbekannten hatten sich gewaltsam Zugang zu dem in der Ludwig-Erhard-Straße gelegenen Firmengelände verschafft. Dort entwendeten die Täter über vier Dutzend Kabeltrommeln sowie abgerollte Kabel. Der Gesamtwert des Diebesgutes, für dessen Abtransport vermutlich ein Fahrzeug genutzt wurde, liegt etwa im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Feuerwache von Einbrechern heimgesucht, Schwalbach am Taunus, Hauptstraße, 14.02.2022, 02.50 Uhr,

(pl)In Schwalbach wurde in der Nacht zum Montag das Feuerwehrgebäude in der Hauptstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen gegen 02.50 Uhr gewaltsam in die Fahrzeughalle ein und lösten hierbei den Alarm aus. Zwei Zeugen, welche auf den Alarm aufmerksam wurden, konnten noch sehen, wie mehrere Person mit einem Fahrzeug des Herstellers VW die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Ob aus der Fahrzeughalle etwas entwendet wurde, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Einbruch in Gaststätte, Flörsheim am Main, Konrad-Adenauer-Ufer 11.02.2022, 01.40 Uhr bis 01.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter in eine Gaststätte am Konrad-Adenauer-Ufer in Flörsheim eingebrochen. Die Täter versuchten zwischen 01.40 Uhr und 01.55 Uhr zunächst eine der Terrassentüren aufzuhebeln. Als dies jedoch nicht klappte, machten sie sich an einem Fenster zu schaffen und gelangten durch dieses schließlich in die Räumlichkeiten. Bei dem Einbruch wurden unter anderem alkoholische Getränke, eine Geldkassette mit Bargeld sowie ein Tablet entwendet. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Wohnungseinbruch, Hofheim am Taunus, Feldstraße, 12.02.2022, 17.00 Uhr bis 18.15 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße in Hofheim haben unbekannte Täter am Samstagnachmittag hochwertige Schmuckstücke und Bargeld erbeutet. Die Täter drangen zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr in die Wohnung ein, durchsuchten diese und ergriffen dann mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, 12.02.2022,

(pl)Ein Betrüger hat sich am Wochenende als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und einen Mann aus Niederhofheim hinters Licht geführt. Unangekündigt klingelte am Samstag das Telefon des Mannes und ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider. Der Geschädigte gewährte dem Betrüger Zugriff zum Computer und überweis letztlich mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

Betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren, Hofheim, Bundesautobahn 66, Samstag, 12.02.2022, 22:55 Uhr

(wie) Am Samstagabend erwischte die Autobahnpolizei bei Hofheim einen Mann ohne Führerschein und mit erheblich zu viel Alkohol im Blut am Steuer eines Autos. Den Beamten fiel auf der A 66 ein Dacia auf, den sie zur Kontrolle anhielten. Der 47-Jährige Fahrer aus Spanien konnte keinen Führerschein aushändigen. Außerdem roch der Atem des Mannes stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der 47-Jährige wurde festgenommen, ein Arzt entnahm ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der 47-Jährige wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.