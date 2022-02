Pfalz: Sportjugend Pfalz unterstützt Feriencamps der Vereine – Aktion „Ferien am Ort“ mit zahlreichen Preisen

Kaiserslautern – Mit der Aktion „Ferien am Ort“ unterstützt die Sportjugend Pfalz dank EDEKA Südwest auch dieses Jahr Freizeitangebote der Vereine in den Sommer- und Herbstferien. Voraussetzung ist, dass die Aktivitäten – ob mit oder ohne Übernachtung – am Vereinsort angeboten werden.

Zahlreiche Sportvereine in der Pfalz bieten neben den ganzjährigen sportlichen Aktivitäten, in den Ferien auch Freizeiten für ihre Kinder und Jugendlichen an – ein Zusatzangebot, das nicht hoch genug bewertet werden kann. Natürlich spielt der Sport auch hier eine wichtige Rolle, er wird allerdings durch viele weitere attraktive und vielfältige Programmangebote ergänzt – gemeinsames Erleben steht im Mittelpunkt. „Dies wollen wir unterstützen und fördern, denn schließlich waren unsere Kinder und Jugendlichen mit Corona und Lockdowns in den letzten beiden Jahren besonders betroffen“, sagt Stefan Leim, der Vorsitzende der Sportjugend Pfalz. Und dabei weist er auf die Unterstützung von Vereinsfreizeiten durch seine Organisation hin. Bei „Ferien am Ort“ erhalten Vereine T-Shirts für alle Teilnehmer, wenn die Freizeiten in den Sommerferien stattfinden. Steht das Freizeitprogramm zudem unter dem Motto „Bewegung erleben“, winken darüber hinaus weitere Geld- und Sachpreise.

Wichtig ist, dass die Ferienmaßnahme vorab bis 24. Juni bei der Sportjugend Pfalz angemeldet wird. Detaillierte Informationen gibt es unter www.sportjugend-pfalz.de.

Hintergrund

„Ferien am Ort“ ist eine landesweite Aktion der Sportjugenden in Rheinland-Pfalz und bietet viele weitere Unterstützungsmöglichkeiten in Form von Zuschüssen, Versicherungsschutz auch für Nicht-Vereinsmitglieder und zahlreichen Ideen zur Programmgestaltung im Rahmen der kostenfreien Fortbildungen. Teilnehmen können alle Mitgliedsvereine des Sportbundes Pfalz.

Ferien am Ort: Schulungen der Sportjugend Pfalz

07. März (17.00 – 18.30 Uhr): Digitale Auftaktveranstaltung „Was ist Ferien am Ort?“

26. März (09.00 – 16.00 Uhr): „Bewegung ist gesund“ in Carlsberg

Anmeldungen unter www.sportjugend-pfalz.de.