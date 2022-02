Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus

Gudensberg-Deute (ots) – 12.02.2022, 12-15 Uhr – Schmuck und Bargeld erbeuteten unbekannte Täter am Samstag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Wolfershäuser Weg. Die Täter brachen die Eingangstür auf und gelangten anschließend in das Wohnhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume in verschiedenen Etagen und stahlen vorgefundenes Bargeld und Schmuckstücke aus verschlossenen Boxen und Sparbüchsen.

Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte Täter beschießen Kirchenfenster

Homberg (ots) – Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursachten unbekannte Täter an den Fenstern der Marienkirche auf dem Marktplatz. Die Täter hatten vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf die in Blei eingefassten Fenster der Kirche geschossen. Mehrere eingefasste Scheiben sind hierdurch gerissen oder zeigen kreisrunde Sprünge.

Der genaue Tatzeitraum steht nicht fest. Die Schäden wurden heut Morgen bei der Polizei gemeldet. Ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ist eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Wohnhaus – Geringer Sachschaden

Homberg (ots) – 11.02.2022, 23:00 Uhr – In ein Wohnhaus in der Untergasse brachen unbekannte Täter am späten Freitagabend ein und verursachten hierbei 100 Euro Sachschaden.

Die Täter begaben sich auf den Hinterhof des Grundstücks und brachen dort eine Tür auf. Anschließend betraten sie das Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein

Frielendorf (ots) – 09.01.2022, 17:00 Uhr bis 12.02.2022, 16:00 Uhr – In der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hauptstraße ein. Sie verursachten hierbei Sachschaden. Die Täter brachen eine Nebeneingangstür auf und gelangten anschließend in das Wohnhaus. Hier durchwühlten sie die Schränke und Kommoden auf der Suche nach Wertgegenständen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbrecher stehlen Kasse aus Geschäft

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 10.02.2022, 01:30 Uhr – Eine Registrierkasse mit Bargeld stahlen unbekannte Einbrecher in der vergangenen Nacht aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Die Täter zerstörten den Glaseinsatz der Eingangstür mit einem Stein und gelangten anschließend in die Geschäftsräume. Hier stahlen die Männer eine Registrierkasse mit Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter in Richtung Wagnergasse.

Täterbeschreibung:

Beide sind zwischen 175 und 180 cm groß. Ein Täter trug eine hellblaue Jacke und eine helle Jeans, sowie eine Kapuze über dem Kopf. Vom zweiten Täter ist nur bekannt, dass er ebenfalls eine Kapuze über dem Kopf trug.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

