Korbach: Die Polizei-News

Unbekannte beschädigen 5 Autos – Polizei sucht Zeugen

Frankenberg (ots) – Am späten Samstagabend 12.02.2022 kam es in Frankenberg zu insgesamt 5 Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Es entstand Sachschaden im 4-stelligen Bereich. Gegen 23.15 Uhr meldeten sich mehrere Autobesitzer bei der Polizeistation Frankenberg. Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellte die Polizisten fest, dass im Bereich der Forststraße und überwiegend im Schwedensteinweg insgesamt 5 Autos beschädigt worden waren.

An allen Autos, Kleinwagen der Marken Ford, Skoda und Opel, hatten Unbekannte einen oder beide Außenspiegel beschädigt. Die Tatzeiten liegen alle zwischen 21.30-23.15 Uhr.

In der Nähe des Tatorts wurde ein mit mehreren Personen besetzter grüner Kleinwagen beobachtet. Ein Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die am Samstagabend in Frankenberg verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Forststraße / Schwedensteinweg gemacht haben oder sonstige Hinweise, auch zu dem grünen Kleinwagen, geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06451-72030 bei der Polizeistation Frankenberg, zu melden.

Ladendieb nach Hinweis einer Zeugin gestellt

Bad Wildungen (ots) – Am Samstagnachmittag 12.02.2022 konnte die Polizei in der Altstadt von Bad Wildungen einen 48-Jährigen nach kurzer Verfolgung einholen und bei ihm Diebesgut aus einem Ladendiebstahl sicherstellen. Vorausgegangen war ein Hinweis einer Zeugin.

Eine Zeugin hatte den Bad Wildunger bei einem Ladendiebstahl in einer Drogerie beobachtet. Sie informierte die Polizei und folgte dem Verdächtigen. Anhand der genauen Wegbeschreibung konnte die Polizisten den 48- Jährigen, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, am Rathausplatz antreffen. Dieser ergriff sofort die Flucht, als er den Streifenwagen sah. Eine Polizistin konnte ihn aber nach kurzer Verfolgung zu Fuß einholen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Polizeibeamten mehrere Gegenstände, die aus dem Diebstahl in der Drogerie stammten. Das Diebesgut wurde sichergestellt und wieder an die Drogerie ausgehändigt.

Außerdem stellten die Polizisten einen neuen, anthrazitfarbenen Briefkasten der Firma “Burgwächter” sicher, der wahrscheinlich ebenfalls aus einer Straftat stammt. Die Polizei bittet den Eigentümer, sich bei der Polizei Bad Wildungen unter der Telefonnummer 05621/70900 zu melden.

Der 48-jährige Bad Wildunger wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, er wird sich demnächst wegen Diebstahls verantworten müssen.

Polizei kontrolliert am Bahnhof

Frankenberg (ots) – Am Freitagabend 11.02.2022 kontrollierte die Polizei mehrere Personengruppen am Frankenberger Bahnhof, da es in der Vergangenheit dort wiederholt zu Sachbeschädigungen gekommen war. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Von den Kontrollen waren insgesamt etwa 20 Personen, überwiegend junge Männer, betroffen. Bei einem 18-Jährigen stellten die Frankenberger Polizisten geringe Mengen Marihuana sicher, bei einem 20-Jährigen einen verbotenen Schlagring und ebenfalls geringe Mengen Marihuana. Gegen die beiden jungen Erwachsenen werden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen den 20-Jährigen auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Der Leiter der Polizeistation Frankenberg, Erster Polizeihauptkommissar Jörg Petter, weist daraufhin, dass wegen der Vielzahl der in letzter Zeit begangenen Sachbeschädigungen auch zukünftig verstärkt Kontrollen am Bahnhof und in der Innenstadt von Frankenberg stattfinden werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen