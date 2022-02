Überfall auf Wettbüro

Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Ein unbekannter Täter betrat am Sonntag 13.02.2022 gegen 19.45 Uhr, ein Wettgeschäft in der Eschersheimer Landstraße. Mit einem Messer bedrohte er den 26-jährigen Angestellten und forderte die Herausgabe der Barschaft. Das Geld musste der Geschädigte in eine vom Täter mitgeführte Sporttasche der Marke “FILA” packen. Danach wurde der 26-Jährige zur Toilette dirigiert und dort mit Kabelbindern gefesselt.

Nachdem er sich befreien konnte, verständigte er die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen dürften mehrere tausend Euro entwendet worden sein.

Der Täter wird beschrieben als etwa 177 cm groß, osteuropäischem Erscheinungsbild. Trug eine beige Zipfelmütze, eine blaue Jeansjacke, eine graue Jogginghose, blaue Schuhe, braune Handschuhe, schwarze Sonnenbrille und eine Mund-Nasenbedeckung.

Reifen von Polizeifahrzeug zerstochen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Am Sonntag 13. Februar 2022, in der Zeit zwischen 06.30-08.15 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter 2 Reifen eines Streifenwagens der Frankfurter Polizei. Das Fahrzeug stand geparkt in einer Parkbucht gegenüber des 1. Polizeirevieres auf der Zeil.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510100 in Verbindung zu setzen.

Betrunkener leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Frankfurt-Flughafen (ots) – Am 13.02.2022 musste die Bundespolizei am Flughafen einen stark alkoholisierten Maskenverweigerer aus dem Flugzeug begleiten. Die Beamten waren zuvor vom Flugpersonal wegen eines “renitenten Passagiers” zur Hilfe gerufen worden. Der Pole hatte sich während des gesamten Fluges von Krakau nach Frankfurt vehement geweigert, den Anweisungen der Crew Folge zu leisten und den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Stattdessen nutze der 33-Jährige die Flugzeit, um seine selbst mitgebrachten alkoholischen Getränke zu genießen und andere Passagiere sowie die Crew zu belästigen. Wie sich später herausstellte, reichte sein Konsum für einen Atemalkoholwert von 3,5 Promille.

Der Mann ließ sich durch die Bundespolizisten zunächst anstandslos aus dem Flugzeug begleiten. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung in der Fluggastbrücke wurde er jedoch zunehmend aggressiver und musste letztlich mit Handschellen gefesselt werden. Dabei leistete der Betrunkene Widerstand und ließ sich absichtlich auf den Boden fallen, wobei er sich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Auch das Verbringen zur Wache erschwerte der Pole den Beamten, indem er sich immer wieder auf den Boden fallen ließ. Nach der ärztlichen Versorgung der Platzwunde folgten Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Schnelle Festnahme nach Einbruch in Keller

Frankfurt-Rödelheim (ots)-(ro) – In der Nacht von Sonntag 13.02.2022 auf Montag 14.02.2022 nahm die Polizei einen 42-jährigen Mann beim verlassen eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Rödelheim fest. Er steht im Verdacht, zuvor in die dortigen Kellerräume eingebrochen zu sein.

Gegen 02:50 Uhr wurden dem Polizeinotruf verdächtiger Lärm und Lichtflackern im Kellertrakt eines Hauses in der Breitlacherstraße gemeldet. Innerhalb kurzer Zeit waren zahlreiche Polizeistreifen vor Ort, um dem Hinweis nachzugehen und umstellten zunächst das Gebäude. Mit Erfolg; nur wenige Augenblicke klickten bei einem 42-jährigen Mann die Handschellen. Dieser wollte in diesem Moment das Haus verlassen und führte dabei eine Sporttasche mit allerlei Aufbruchswerkzeug mit sich.

Die weitere Spurensuche der Polizei ergab, dass insgesamt 2 Kellerabteile aufgehebelt und durchwühlt wurden. Ein aufgefundener und zurückgelassener Akkuschrauber im zweiten Abteil konnte dabei als Diebesgut aus dem ersten Kellerraum identifiziert werden. Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wurde der 42-jährige Tatverdächtige zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an

Feuer beschädigt Wohnung

Frankfurt-Enkheim (ots) – (ne) – Bei einem Brand am Sonntagvormittag 13.02.2022 in einer Wohnung in der Marktstraße ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Eine Bewohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.

Gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei über den Brand im 2.OG des Hauses informiert. Bereits auf der Anfahrt sahen die eingesetzten Streifen dicken Rauch aus dem Dachbereich emporsteigen. Die Feuerwehr rettete zwei Personen, darunter auch die 42-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung. Sie kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Wohnung wurde jedoch durch die starke Rauchentwicklung und der enormen Rußbildung stark beschädigt und ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei schließt eine fahrlässige Brandstiftung durch eine im Bett gerauchte Zigarette nicht aus.

