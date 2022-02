25-Jährige beleidigt und spuckt nach den Beamten

Eschwege (ots) – Wegen massiver Ruhestörung kam es am Sonntagmorgen 13.02.2022 gegen 06.10 Uhr zu einem Polizeieinsatz bei einer 25-Jährigen, die den polizeilichen Maßnahmen und Anordnungen nicht Folge leistete, beleidigend wurde und die Beamten außerdem auch mehrfach gezielt ohne Maske angehustet haben soll.

Nachdem sich Anwohner wegen überlauter Musik aus der Wohnung der 25-Jährigen beschwert hatten, schritten die Beamten ein und suchten das Gespräch mit Verursacherin. Diese zeigte sich allerdings dermaßen uneinsichtig, so dass die Beamten letztlich eine Musikbox der Frau in Verwahrung nehmen mussten, um die Ruhe wiederherzustellen.

Im Verlauf des Einsatzes hustete die 25-Jährige dazu dann mehrfach demonstrativ die Beamten an, wurde verbal ausfallend und beleidigend, was zur Folge hatte, dass die Beamten in der Folge strafrechtliche Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung gegen die 25-Jährige einleiteten.

Wildunfälle

Am Montagmorgen ist um kurz nach 07.00 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit einem Reh zusammengestoßen, als er auf der B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Das Tier verschwand nachdem Unfall in unbekannte Richtung. Der Schaden am Auto des 37-Jährigen wird mit 500 Euro angegeben.

800 Euro Schaden ist zudem das Ergebnis eines Wildunfalls vom Sonntagabend. Gegen 20.30 Uhr hatte ein 26-jähriger Autofahrer aus Kassel offenbar ein Reh erfasst, als er auf der Kreisstraße K 90 zwischen Waldkappel und Hessisch Lichtenau unterwegs war. Das Tier lief nach der Kollision davon.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich außerdem am frühen Sonntagabend im Zuständigkeitsbereich der Polizei Sontra. Hier hatte ein 45-jähriger Autofahrer aus Sontra gegen 17.55 Uhr auf der Kreisstraße K 28 zwischen Ulfen und Sontra kurz nach dem Abzweig nach Erdmannshain ebenfalls ein Reh erfasst, welches bei dem Unfall tödlich verletzt wurde. Der Schaden am Pkw des Mannes wird mit 1000 Euro angegeben.

Auto beim Einparken übersehen

Eschwege (ots) – Beim Rückwärtseinparken in der Schillerstraße, hat ein 54-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Samstagnachmittag einen Schaden von 1.000 Euro verursacht. Der Mann wollte gegen 14.00 Uhr in eine Parklücke einparken, übersah dabei dann allerdings das Auto eines 59-Jährigen aus Eschwege, der die Schillerstraße in absteigende Richtung befuhr. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von je 500 Euro.

Polizei Sontra

Unfall mit 18.000 Euro Sachschaden und 3 Leichtverletzten

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 18.000 Euro Schaden und drei Verletzten. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Gerstungen wollte von der Kreisstraße K 23 aus Richtung Grandenborn kommend, nach links auf die Bundesstraße B 400 in Richtung Ulfen einbiegen. Hierbei übersah der Rentner dann das Auto einer 23-Jährigen aus Wehretal, die auf der B 400 aus Richtung Ulfen kommend, in Richtung Wichmannshausen unterwegs war.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im dortigen Einmündungsbereich. Nach dem Zusammenstoß klagten die beiden 80 und 81-jährigen Mitfahrerinnen des Verursachers über Schmerzen im Brustbereich und Nackenschmerzen. Die 23-Jährige erlitt bei der Kollision ebenfalls leichte Verletzungen.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung durch Notarzt und Rettungskräfte, wurden die drei verletzten Personen im weiteren Verlauf in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den nicht mehr fahrbereiten Autos und entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6000 bzw. 12.000 Euro. Gegen 18.20 war die Unfallstelle, die zeitweilig voll gesperrt war, wieder für den Verkehr passierbar.

Polizei Hessisch Lichtenau

Autofahrerin steht unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend um kurz vor 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau eine 23-jährige Autofahrerin aus Melsungen in der Leipziger Straße von Hessisch Lichtenau. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von über 1,7 Promille Alkohol. Dies führte letztlich dazu, dass die Frau sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Beamten führen nun Ermittlungen gegen die 23-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr.

