Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Ein 23-jähriger Frankfurter war am Sonntag 13.02.2022, gegen 01.50 Uhr mit einigen Begleitern zu Fuß unterwegs durch die Adalbertstraße. In Höhe der Hausnummer 32 hielt plötzlich ein Pkw der Marke Toyota neben ihm und der Beifahrer stieg aus. Dieser gab sich als ein Polizeibeamter aus und fing an, den Geschädigten zu durchsuchen.

Der 23-Jährige schöpfte jedoch Verdacht und schrie den “Polizisten” an. Dieser versuchte daraufhin, dem Geschädigten die Umhängetasche zu entreißen. Als auch dies auf Grund der Gegenwehr nicht gelang, setzte er sich wieder in das Auto und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Mit in seinem Wagen saßen noch 2 weitere Personen.

Der Haupttäter wird beschrieben als 22-28 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild mit kurzen, dunkelbraunen Haaren. Er trug eine dunkle Jacke und einen roten Pullover.

Der Fahrer des Toyota soll 22-28 Jahre alt, südosteuropäischer Erscheinungbild.

