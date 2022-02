Frankfurt-Preungesheim (ots)-(ne) – Am Samstagabend gegen 20 Uhr bedrohte ein unbekannter Täter einen 22-jährigen Mann an der U-Bahnstation Preungesheim mit einem Messer und beraubte ihn. Der 22-Jährige war mit seinen Bekannten in der U-Bahn der Linie 5 von der Innenstadt bis zur Endhaltestelle Preungesheim unterwegs. Bereits hier pöbelte der fremde Mann ihn an.

An der Endstation zog der Täter dann ein Klappmesser und bedrohte den 22-Jährigen. Zudem zückte der Räuber ein Pfefferspray und sprühte damit dem 22-Jährigen ins Gesicht. Dieser flüchtete nun zu Fuß so schnell er konnte, über die Gießener Straße und die Homburger Landstraße Richtung Berkersheim. Währenddessen warf er seinen Ballast ab, nämlich seinen Rucksack mit Sportsachen und einem Macbook Pro darin. Aus sicherer Entfernung sah er dann zu, wie der Täter sich den Rucksack schnappte und damit verschwand.

Täterbeschreibung:

ca. 20 Jahre alt, 175-180cm groß, orientalisches Erscheinungsbild, Vollbart ohne Oberlippenbart, Kleidung: graues Sweatshirt, schwarze Jacke, graue Jogginghose, schwarzer Rucksack, schwarze Bauchtasche, scharze MNB, er sprach Hochdeutsch.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht gefunden werden.

Der 22-Jährige wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch behandelt.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen