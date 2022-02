Malsch – Pkw-Fahrer rammt geparkten LKW

Malsch (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 23.00 Uhr, befuhr

ein 25 Jahre alter Pkw-Lenker die Otto-Eckerle-Straße in Malsch. Vermutlich in

Folge der Beeinflussung durch alkoholische Getränke verlor er hierbei die

Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte

letztlich frontal mit einem ordnungsgemäß geparkten Lkw. Der Unfallverursacher,

welcher alleine in seinem Pkw war, zog sich Verletzungen zu, welche eine

stationäre Aufnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus nötig machten. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 85.000 Euro.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall wurden am Donnerstag gegen 15.20 Uhr

in der Herrenalber Straße zwei Personen leicht verletzt.

Eine 56-jährige Frau wurde den polizeilichen Erkenntnissen zufolge offenbar

durch die Scheinwerfer eines nachfolgenden Fahrzeugs im Innenspiegel geblendet.

Daraufhin habe sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst. Der nachfolgende

Fahrer eines Fords konnte noch halten, wohingegen ein dahinter fahrender VW

Golf-Lenker offensichtlich aufgrund von Unachtsamkeit auffuhr.

Die beiden Insassen des Fords verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Der

Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 5.000 Euro.

Bruchsal-Untergrombach – Polizei sucht Besitzer von unterschlagenen Fahrrädern

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Betrugs und

Unterschlagung wurden bei Durchsuchungen in Bruchsal-Untergrombach über 40

Fahrräder aufgefunden.

Die in einem Fahrradgeschäft mit Reparaturwerkstatt sichergestellten gebrauchten

und neuwertigen Räder können derzeit lediglich teilweise ihren Besitzern

zugeordnet werden. Daher sucht die Polizei die Eigentümer der verbleibenden

Fahrräder.

Die Polizei bittet solche Besitzer, die ihre Räder noch in Reparaturauftrag

haben, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251/726-0 zu melden.

Karlsruhe – Autofahrer gefährdet und beleidigt Fahrradfahrerin

Karlsruhe (ots) – Eine 61-Jährige Autofahrerin gefährdete am Donnerstag gegen

14.10 Uhr durch ihre offensichtliche rasante Fahrweise eine abbiegende Radlerin

und beleidigte sie anschließend noch.

Eine 63-jährige Radlerin zeigte vermeintlich durch Handzeichen an, dass sie von

der Willy-Brandt-Allee nach links in die Willy-Andreas-Allee abbiegen will. Die

herannahende Autofahrerin fuhr dennoch mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit

und mit geringem Abstand vorbei. Ein Zusammenstoß konnte wohl nur verhindert

werden, da die 63-Jährige aufgrund der Warnung ihres Begleiters den

Abbiegevorgang abbrach. Anschließend zeigte den Angaben nach die 61-jährige

Fahrerin der Abbiegenden den Vogel.

Die mutmaßliche Raserin muss mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung

und Beleidigung rechnen.