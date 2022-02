Mannheim – Überfall auf Supermarkt – PM Nr. 2

Mannheim (ots) – Nach dem Überfall auf einen Supermarkt im Mannheimer Stadtteil

Neckarstadt wurden die Fahndungsmaßnahmen in den frühen Morgenstunden

eingestellt. Ein bislang Unbekannter hatte kurz vor Mitternacht den Supermarkt

unter Verwendung einer Schußwaffe überfallen und dabei Bargeld in noch

unbekannter Höhe erbeutet. Die Kriminalpolizei hat bereits in der Nacht die

Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180 cm groß, schlank

und ganz in schwarz gekleidet.

Zeugen,die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel. 0621/174-4444, in Verbindung zu

setzten.

Mannheim – Ladendieb leistet Widerstand bei Festnahme und verletzt einen Beamten

Mannheim (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt wurden am

11.02.2022 gegen 15.15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in den

Mannheimer Quadraten gerufen. Schon bei ihrem Eintreffen zeigte sich der

29-jährige Ladendieb, der zuvor von Mitarbeitern festgehalten worden war,

aggressiv und griff im weiteren Verlauf die Beamten tätlich an. Nur unter

Zuhilfenahme weiterer Unterstützungskräfte konnte der Mann schließlich

überwältigt, festgenommen und zum Polizeirevier Innenstadt gebracht werden. Bei

dem Angriff wurde ein Beamter in Form von Prellungen leicht verletzt. Der

Festgenommene musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich

nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.

Zoll kontrolliert Baustelle in Mannheim: 9 Arbeitnehmer ohne Aufenthaltstitel

Hauptzollamt Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Bei einer Baustellenkontrolle in Mannheim trafen Beamte des

Hauptzollamts Karlsruhe auf zehn Arbeitnehmer, die mit Betonarbeiten beschäftigt

waren. Eine Überprüfung der Personen ergab, dass neun von ihnen über keinen

gültigen Aufenthaltstitel, der die Arbeitsaufnahme gestattet hätte, verfügten.

Gegen die neun Arbeitnehmer wurden vor Ort entsprechende Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet eingeleitet und

die Polizei behandelte sie erkennungsdienstlich. Ferner wurde die zuständige

Ausländerbehörde umgehend informiert.

Des Weiteren nahmen die Zollbeamten Ermittlungen gegen den Arbeitgeber auf. Zum

einen besteht der Verdacht, dass der ebenfalls angetroffene Polier bereits seit

Monaten ohne Anmeldung zur Sozialversicherung beschäftigt wurde, zum anderen

gaben die Bauarbeiter während der Befragung an, bei der Firma des Poliers

angestellt zu sein, obwohl ein Firmenverantwortlicher erklärte, dass die

Angetroffenen bei Subunternehmern in Slowenien bzw. Kroatien beschäftigt seien.