Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis – Betrunkener Fahrzeugführer gestoppt

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend, 12.02.2022, kurz nach

23.00 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei einen vor ihr fahrenden

Pkw mit auffallend unsicherer Fahrweise. Auf der L723, Einmündung Südring in

Hockenheim konnte das Fahrzeug durch Beamte des Polizeireviers Hockenheim

gestoppt und der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Schon

als dieser sein Fenster öffnete, schlug den Beamten starker Alkoholgeruch

entgegen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7

Promille, woraufhin der Fahrzeugführer die Beamten aufs Revier begleiten und

eine Blutprobe abgeben musste. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Verkehrsuntüchtiges Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen, 13.02.2022,

gegen 04.00 Uhr, fiel einem Verkehrsteilnehmer auf der B 37 in Fahrtrichtung

Heidelberg ein Fahrzeug auf, dessen Anhänger während der Fahrt einen deutlichen

Funkenschlag erzeugte. Als das Fahrzeug anschließend durch Polizeibeamte des

Polizeireviers Sinsheim einer Kontrolle unterzogen werden konnte, wurde

festgestellt, dass der Anhänger aufgrund eines platten Reifens auf dem Boden

schliff und es daher zum Funkenflug kam. Darüber hinaus war kein amtliches

Kennzeichen an dem Anhänger angebracht und für das Zugfahrzeug bestand eine

Betriebsuntersagung. Durch die Beamten wurde die Weiterfahrt daraufhin untersagt

und der Anhänger und das Zugfahrzeug wurden abgeschleppt.

Heddesheim / RNK – Parkende Pkw beschädigt

Heddesheim RNK (ots) – Am Samstagabend gegen 20.00 Uhr wurde durch Zeugen

bekannt, dass zwei Jugendliche im Bereich der Leutershausener Straße in

Heddesheim, an mehreren geparkten Pkw die Außenspiegel abgetreten haben.

Aufgrund der von den Zeugen mitgeteilten Beschreibung konnten die eingesetzten

Streifen des Polizeireviers Ladenburg unweit des Tatorts zwei Jugendliche

feststellen, die nach Erkennen des Streifenwagens zu Fuß flüchteten und kurze

Zeit später eingeholt werden konnten. Insgesamt wurden an vier Fahrzeugen die

Außenspiegel abgetreten, wodurch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe

entstandt. Die 12- und 14-Jährigen wurden im Anschluss an ihre

Erziehungsberechtigten überstellt.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Betrunkener greift Polizisten an und verletzt ihn

Wiesloch (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch wurden am Samstagmorgen

gegen 03.55 Uhr zu einer betrunkenen Person in den Bannholzweg in Wiesloch

gerufen. Da der 18-jährige Wieslocher stark alkoholisiert und kaum ansprechbar

am Boden lag, sollte er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

werden. Als ein Beamter dem jungen Mann aufhalf, wurde er unvermittelt von

diesem mit Schlägen angegriffen. Beide stürzten im folgenden Gerangel zunächst

in eine Dornenhecke. Der Beschuldigte setzte seinen Angriff auch hier fort und

konnte erst nach Einsatz des Pfeffersprays überwältigt und im Anschluss

festgenommen werden. Eine spätere Atemalkoholüberprüfung führte zu einem

Ergebnis von 1,2 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann

eine Blutprobe entnommen. Er sieht nun einer Anzeige entgegen. Der Beamte erlitt

bei dem Angriff mehrere Kratzwunden an Kopf und Armen.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Betrunken mit dem PKW unterwegs

Ketsch (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Ketsch, Im

Bruch, fiel den Beamten des Polizeireviers Schwetzingen am frühen Samstagmorgen

gegen 03.10 Uhr bei einem 21-jährigen Oftersheimer Alkoholgeruch in der

Ausatemluft auf. Der junge Mann musste seinen BMW an der Kontrollörtlichkeit

abstellen und die Beamten zum Polizeirevier begleiten. Ein Atemalkoholtest

führte dort zu einem Ergebnis von 0,74 Promille. Dem Fahrer droht nun ein

Fahrverbot.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis – Garagenbrand in Neulußheim nur falscher Alarm

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Entgegen den ersten Meldungen geriet in

der Königsberger Straße in Neulußheim am frühen Abend gegen 17.55 Uhr keine

Garage in Brand. Durch Handwerker, die das Dach der Garage reparieren wollten

und hierfür einen Gasbrenner für die Bitumenarbeiten verwendeten, wurde

lediglich vergessen, den Brenner wieder auszuschalten. Aus der Entfernung machte

es daher den Eindruck, als würde die Garage in Flammen steht. Feuerwehr und

Polizei konnten kurz nach dem Eintreffen jedoch wieder Entwarnung geben. Es

entstand tatsächlich kein Sachschaden.