Heidelberg-Pfaffengrund – Rauchentwicklung bei Tankvorgang

Heidelberg (ots) – In der Pressemeldung vom 13.02.2022, 09:42 Uhr –

Rauchentwicklung bei Tankvorgang – wurde fälschlicherweise angegeben, dass der

Brand am 12.02.2022, um 19:48 Uhr vom Fahrzeugführer und dem Tankstellenpersonal

gelöscht worden sei. Tatsächlich begannen diese umgehend mit den Löscharbeiten,

letztlich wurde der Brand dann jedoch durch die schnell eingetroffene Feuerwehr

Heidelberg gelöscht.

Heidelberg – Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen –

Heidelberg (ots) – In der Zeit vom 11.02.2022, 20.00 Uhr und dem 12.02.2022,

08.00 Uhr, wurde ein im Waldweg in Heidelberg geparkter BMW durch einen

Verkehrsunfall beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte

sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Als der Fahrzeugbesitzer am

Morgen des 12.02.2022 zu seinem Pkw kam stellte er einen Schaden auf der rechten

Seite der Frontstoßstange fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg – Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Schnellrestaurants – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend gegen 22.51 Uhr meldte eine Mitarbeiterin

eines Schnellrestaurants in der Speyerer Straße, dass ein bislang unbekannter

Fahrer eines blauen Mercedes mit Heidelberger Kennzeichen einen auf dem

Kundenparkplatz abgestellten Renault Megane beschädigte und sich dann von der

Unfallörtlichkeit entfernte, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der

Verursacher habe zunächst noch im Restaurant angegeben, dass er einen Unfall

verursacht habe, jedoch nicht seine Personalien hinterlassen und sei dann wieder

weggefahren. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die Ermittlungen wegen

Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben

machen können, sich unter 0621 174-1700 zu melden.