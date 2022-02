Rauchmelder rettet Bewohnerin im Hochhaus vermutlich das Leben

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Feuerwehr Mainz gegen 1:00 Uhr zu einem Gebäudebrand in einem Hochhaus gerufen. Die Anwohner meldeten eine Verrauchung im Flur des 9. Obergeschosses.

Vor Ort bestätigte sich der gemeldete Brand. In einer Wohneinheit im 9. Obergeschoss kam es zu einem Küchenbrand. Die Bewohnerin wurde durch die Rauchwarnmelder und den Rauch wach und konnte sich gerade noch rechtzeitig, vor dem Eintreffen der Feuerwehr in den Flur retten. Der Brand in der Küche konnte schnell durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Während die Brandbekämpfung durchgeführt wurde, kontrollierten mehrere Trupps von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr die darüber liegenden Geschosse. In mehreren Fluren konnte eine leichte Verrauchung festgestellt werden. Es ging zu diesem Zeitpunkt jedoch keine Gefahr für die Anwohner aus, da die entsprechenden Bereiche natürlich belüftet wurden. Zusätzlich konnten mehrere Be- und Entlüftungsgeräte, sowie Rauchschutzvorhänge eingesetzt werden, um die Flure rauchfrei zu halten.

Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte so die Räumung des Gebäudes verhindert werden und der Großteil der Bewohner konnten in den Wohnungen verbleiben.

Während des Einsatzverlaufs wurden insgesamt 10 Personen durch die Abschnittsleitung Gesundheit registriert und gesichtet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, ebenso wurde niemand in ein Krankenhaus transportiert.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Einsatz konnte nach etwa 2 Stunden beendet werden. Für die Zeit des Einsatzes wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren Bretzenheim und Stadt der Grundschutz der Stadt Mainz sichergestellt, falls es zu weiteren Einsätzen gekommen wäre.

Vor Ort tätig waren neben der Berufsfeuerwehr mit beiden Löscheinheiten beider Feuerwachen, die Freiwilligen Feuerwehren Drais, Gonsenheim und Finthen, sowie der Direktionsdienst. Darüber hinaus waren mehrere Rettungswagen, die Abschnittsleitung Gesundheit mit Organisatorischem Leiter und Leitendem Notarzt und die Polizei sowie der Kriminaldauerdienst im Einsatz.

Verkehrsunfallflucht

Heidesheim – Am 11.02.2022, gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der A643,

am Autobahndreieck Mainz, Fahrtrichtung Bingen, bzw. Darmstadt ein

Verkehrsunfall. Ein zur Zeit noch unbekannter PKW, evtl. Kleintransporter

(silberfarben) kam an der genannten Stelle nach rechts von der Fahrbahn ab,

überfuhr den dortigen Fahrbahnteiler und beschädigte hierbei eine Warnbake. Das

Fzg., welches nach dem Vorfall in unbekannte Richtung weiterfuhr, wurde

vermutlich im Frontbereich stark beschädigt. Zeugenhinweise bitte an

Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel. 06132/9500

Polizeibeamter nach Angriff verletzt

Gensingen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:00 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung in Gensingen in der Mainzer Straße gemeldet. Zwei Männer waren im Streit aneinandergeraten und hatten gegenseitig aufeinander eingeschlagen.

Um den Streit zu schlichten, waren Polizeibeamte schnell am Einsatzort. Unmittelbar nach Eintreffen wurde einer der Beamten von einem Täter (33 Jahre) in aggressiver Art und Weise durch Schläge angegriffen. Auch der zweite Täter (50 Jahre) ließ sich von den Einsatzkräften nicht beruhigen. Er beleidigte und bedrohte die Beamten. Als er aggressiv in Richtung der Einsatzkräfte agierte, musste der „TASER“ angedroht werden. Um die Situation zu entschärfen wurden beide Männer gefesselt. Hierbei kam es zu weiteren Widerstandshandlungen. Die beiden Täter wurden schließlich dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Die Ursache des Streits konnte bislang noch nicht geklärt werden und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Offensichtlich handelte es sich jedoch um familiäre Angelegenheiten. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Einer der Beamten wurde leicht verletzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss mit Betäubungsmittelfund

Am 11.02.2022 gegen 08:10 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in Bingen-Kempten in der Dreikönigsstraße einen 42-jährigen Fahrer eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was ein Drogenschnelltest schlussendlich auch bestätigte. Zusätzlich konnte im Rucksack des Fahrers auch eine kleine Menge Cannabis aufgefunden werden. Auch bei dem 39-jährigen Beifahrer konnte Betäubungsmittel in Form von Amfetaminpaste sichergestellt werden. Gegen beide Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Einbruch in Wohnhaus

Aspisheim – Im Tatzeitraum Freitag, 11.02.22, 05:30 Uhr bis Samstag – 01:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus in Aspisheim ein. Das Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Bislang wurde bekannt, dass ein kleiner Bargeldbetrag entwendet wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Trickdiebstahl in Wohnung

Am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr klingelte es bei einer 75-jährigen Dame aus Bingen an der Wohnungstür. Eine Frau gab sich als Mitarbeiterin einer Krankenkasse aus. Da die ältere Dame Kundin bei dieser Krankenkasse war, bat sie diese in ihre Wohnung. Dort verwickelte die angebliche Vertreterin das Opfer in ein Gespräch. In einem unbeobachteten Moment entwendete die unbekannte Frau das in einer Geldbörse in der Wohnung befindliche Bargeld und verließ das Haus.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: dem äußeren Anschein nach Südländerin, schmale Gestalt, dunkle Haare mit hellem Kopftuch, ca. 1,60 m groß, trug Mundschutz und Handschuhe

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 10.02.22 – 21:30 Uhr bis am Folgetag gegen 12:15 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Bingen in der Dr.-Johannes-Kohl-Straße den am Fahrbahnrand geparkten PKW. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde der Verkehrsunfall beim Ein- oder Ausparken verursacht. Derzeit bestehen keine Hinweise auf den Verursacher. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Verursacher gesucht

Niederheimbach

Am frühen Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr ereignete sich auf der B9 am Ortsausgang Niederheimbach in Richtung Bingen ein Verkehrsunfall. Während eines Überholmanövers touchierte und beschädigte der Verursacher das beteiligte Fahrzeug. Beide Fahrer hielten zunächst an. Man verständigte sich darauf, dass die Polizei den Unfall aufnehmen sollte. Dies ging dem Verursacher offensichtlich nicht schnell genug. Noch vor Eintreffen der Beamten entfernte er sich nämlich vom Unfallort. Zuvor warf er dem Unfallgegner 200,- EUR Bargeld ins Auto. Da sich der Schaden mit dem Betrag nie hätte regulieren lassen, warf dieser ihm das Geld wieder zurück. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 55-60 Jahre alt, 1,75 – 1,80 m groß, kräftig gebaut, mittellange, graue Haare, trug graue Arbeitskleidung und Jacke. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Opel Corsa mit ausländischer Zulassung und Kennzeichenfragmente: ST225ME gehandelt haben. Gibt es Zeugen, denen ein solches Fahrzeug innerhalb der angrenzenden Ortschaften aufgefallen ist? Bitte Nachricht an die Polizei Bingen unter Tel. 06721-9050.

Hilflose Person im Hafenbecken Unglücksfall

Am Abend des 11.02.2022 kam es zu einen Unglücksfall am Hafenbecken in Oppenheim. Eine 34-jährige Oppenheimerin fiel, aus bislang ungeklärter Ursache, ins Wasser und konnte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte an einem Boot festhalten. Stark unterkühlt wurde die Frau zu weiteren Versorgung in die Uniklinik nach Mainz verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr mehr für die Verunglückte. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Durch Angehörige wurde im Nachgang mitgeteilt, das die Frau beim Versuch eine Plane über das familieneigen Boot zu spannen vermutlich in Wasser fiel.

Vollbrand eines Wohnwagen in Kleingartenparzelle

Am 11.02.2022, gegen Mitternacht, kam es zu einem Vollbrand eines Wohnwagens, welcher in einem der Schrebergärten im Bereich der Riedstraße in Nierstein-Schwabsburg stand. Die eingesetzten Kräfte der hiesigen Feuerwehr konnten das Feuer unter Kontrolle bekommen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Der Besitzer des Wohnwagens konnte ermittelt werden und kam in der Nacht noch vor Ort. Eine Fremdeinwirkung ist derzeit nicht auszuschließen, die Ermittlungen dauern an.

Für sachdienliche Hinweise bitten wir Zeugen sich unter der Telefonnummer 06133/9330 oder per E-Mail (pioppenheim@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Oppenheim zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein 62-jähriger Niersteiner befuhr mit seinem Pkw am Morgen des 11.02.2022, den Bleichweg in Fahrtrichtung der Straße „An der Kaiserlinde“ in Nierstein. Ein Niersteiner Radfahrer befuhr zu dieser Zeit zeitgleich den Bleichweg in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Ernst-Ludwig-Straße bog der Autofahrer nach links ab und übersah hier den ihm entgegenkommenden Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 63-jähriger Radfahrer leicht verletzt und wurde zur weiteren Versorgung in das MKM nach Mainz verbracht. Der entstandene Sachschaden am Pkw und dem Fahrrad wird derzeit auf ca. 250 Euro geschätzt.