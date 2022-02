Feuerwehreinsatz durch angebranntes Essen

Worms, Neuhausen – Am Morgen des 13.02.2022 melden Anwohner eines

Mehrfamilienhauses in Neuhausen Brandgeruch aus einer Wohnung des 6

Obergeschosses. Durch die Berufsfeuerwehr Worms, sowie Rettungsdienst und

Polizei wurde die Örtlichkeit unverzüglich aufgesucht.

Da eine Notlage des Bewohners der Wohnung befürchtet wurde, musste die Feuerwehr

die Tür gewaltsam öffnen. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in der

vernebelten Wohnung. Als Ursache der Rauchentwicklung konnte angebranntes Essen

auf dem versehentlich noch eingeschalteten Herd ermittelt werden.

Durch das schnelle Reagieren der Anwohner konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle nach Lüftung der Wohnung ohne

Personen- oder Sachschaden verlassen.

Zwei Unfälle in Eich – ein Fahrer unter Alkoholeinfluss

Eich, Osthofener Straße – Ein 20-jähriger Eicher befährt in der Nacht zum

Sonntag gegen 03:00 Uhr die Osthofener Straße in Eich in Richtung Ortsmitte. In

einer Linkskurve verliert der Fahrer vermutlich aufgrund Straßenglätte die

Kontrolle über seinen Pkw, gerät ins Schleudern und kollidiert mit einem Hoftor.

Der Fahrer verbleibt hierbei unverletzt. Am PKW sowie an dem Hoftor entsteht

Sachschaden in einer Höhe von etwa 8500 Euro. Da der PKW im Anschluss nicht mehr

fahrbereit ist, wird ein Abschleppunternehmen hinzugezogen.

Noch während der Arbeiten des Abschleppunternehmens vor Ort, befährt ein

18-jähriger Eicher, etwa eine Stunde später, ebenfalls die Osthofener Straße mit

seinem PKW in selbige Richtung. Dieser registriert offensichtlich das

abgesicherte Abschleppfahrzeug zu spät und versucht diesem nach rechts

auszuweichen. Hierbei kollidiert der Fahrer mit dem Abschleppfahrzeug, überfährt

ein Blumenbeet ehe er mit der Hauswand eines weiteren Wohnanwesens kollidiert

und hierdurch zum Stehen kommt. Bei dem Fahrer kann im Rahmen der polizeilichen

Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest

bestätigt dies und ergibt einen Wert von 1,44 Promille. Dem Fahrer wurde daher

eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer selbst

blieb unverletzt. Dessen Fahrzeug war ebenso nicht mehr fahrbereit und wurde mit

Totalschaden ebenfalls von der Örtlichkeit abgeschleppt. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.

Diebstahl aus PKW- Zeugen gesucht!

Worms, Auf der Au – Hoher Sachschaden nach Einschlagen der Seitenscheiben zweier PKW in Worms- Pfeddersheim!

Unbekannten Tätern gelingt es am Samstag, dem 12.02.2022, zwischen 01:00 Uhr und

08:30 Uhr „Auf der Au“ in Worms durch Einschlagen der Seitenscheiben in den

Innenraum zweier PKW zu gelangen. Darin befindliche Wertgegenstände werden

entwendet.

Die Alarmanlage eines PKW löst gegen 02:00 Uhr aus, wodurch ein Anwohner wach

wird. Bei seiner Nachschau stellt er jedoch keine Auffälligkeiten oder Personen

auf der Straße fest und vermutet daher einen Fehlalarm.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich keine Wertgegenstände offen in Fahrzeugen

liegen zu lassen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241- 8520 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden

Diebstahl aus Wormser Gaststätte – Zeugen gesucht

Worms, Steinstraße – Am 11.02.2022 kam es um 15:00 Uhr zum Diebstahl einer

Handtasche in der Lokalität „RO-mania“ in der Steinstraße in Worms. Drei bislang

unbekannte Täter (zwei davon weiblich, einer männlich) sollen dort in einem

unbeobachteten Moment die Handtasche der Inhaberin entwendet haben, welche sich

im Bereich des Verkaufstresens befand. In der Handtasche befanden sich laut

Angaben der Inhaberin neben 15.000 Euro Bargeld auch diverse persönliche

Dokumente. Die Täter seien anschließend in einen weißen Seat gestiegen und

davongefahren. Sachdienliche Hinweise zu den Personen und/oder dem Fahrzeug

nimmt die Polizei in Worms entgegen.