Nachtrag – Beschädigter Streifenwagen nach Verfolgungsfahrt

Der vorgenannte Sachverhalt trug sich am Samstag, dem 12.02.2022, gegen 15:45 Uhr an der genannten Örtlichkeit zu.

Beschädigter Streifenwagen nach Verfolgungsfahrt

Im Rahmen einer allgemeinen Streifenfahrt konnten auf dem Feldweg zwischen Beindersheim und Heßheim in Richtung der Kläranlage zwei Motocross-Maschinen mit den augenscheinlich zugehörigen Fahrern festgestellt werden. Bei Erblicken des Streifenwagens fuhr einer der beiden Motorradfahrer dem Streifenwagen entgegen. Die andere Person rannte zu seiner Motocross-Maschine und fuhr in die andere Richtung davon.

Auf Anhaltesignale reagierte der den Beamten entgegenfahrende Motorradfahrer nicht, sondern flüchtete über das angrenzende Feld in Richtung Kreisverkehr, weshalb die Verfolgung mit dem Streifenwagen aufgenommen wurde. Der weitere Verlauf der Verfolgung führte in Richtung Großniedesheim und dann über einen weiteren Feldweg in Richtung der Grillhütte Beindersheim.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt auf den unbefestigten Feldwegen wurde der Streifenwagen im Bereich des Unterbodens beschädigt und war im hierdurch nicht mehr fahrtüchtig, weshalb die Verfolgung abgebrochen werden musste. Das Kennzeichen des flüchtenden Motorrads konnte jedoch noch abgelesen und überprüft werden. Der entstandene Sachschaden am Streifenwagen konnte bisher noch nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittlungen bezüglich des flüchtigen Fahrers dauern an. Aufgrund seiner schlanken Statur und des Gesamterscheinungsbildes dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrer um einen Jugendlichen bzw. heranwachsenden Mann handeln. Dieser trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Motocross Helm und schwarze Kleidung mit leichten Neon-Akzenten. Das Motorrad war dunkelfarben mit grünlichen/ neongrünlichen Applikationen versehen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

2x Brandstiftung an Müllcontainer

In der Nacht von Samstag, dem 12.02.2022 auf Sonntag, dem 13.02.2022, wurde der Polizeiinspektion Frankenthal gegen 00:15 Uhr ein brennender Müllcontainer auf dem Jakobsplatz in Frankenthal gemeldet. Vor Ort konnte der brennende Müllcontainer festgestellt und durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Ein in unmittelbarer Nähe zum brennenden Container geparkter PKW wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Wenige Minuten später konnte ein weiterer brennender Müllcontainer vor dem Altenwohnheim „Pro Seniore“ in der Mahlastraße in Frankenthal festgestellt werden. Auch dieser konnte durch die anwesende Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Müllcontainer konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, dem 12.02.2022 verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:00 – 20:45 Uhr, vermutlich durch Aufhebeln eines Fensters im Garten Zugang zu einem Bungalow in der der Kalmitstraße in Frankenthal. Im Anschluss wurde der gesamte Wohnbereich nach Wertgegenständen durchsucht. Laut Eigentümer wurden hierbei mehrere Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei weißt darauf hin, dass während der „dunklen Jahreszeit“ jedes Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden muss. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

kurzer Abwesenheit. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben,

wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb

Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, dem 12.02.2022, stellte eine Streife der Polizeiinspektion Frankenthal einen PKW in der Heinrich-Heine-Straße fest, welcher dort im absoluten Halteverbot geparkt war. Während der Aufnahme des Sachverhalts kam der 26-jährige Fahrzeughalter vor Ort und wurde durch die Beamten auf die Parksituation seines PKWs hingewiesen. Hierauf gab er an, dass er selbst den PKW am gestrigen Abend dort abgestellt habe, da er keinen anderen Parkplatz gefunden habe. Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab, dass gegen diesen seit Ende letzten Jahres ein Fahrverbot vorliegt und er somit kein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen durfte. Eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Fahrzeughalter erfasst.

Einbruch in Gartenlauben

Am Samstagmorgen, dem 12.02.2022, gegen 09:20 Uhr, meldete die Pächterin einer Gartenlaube in der KSB-Kleingartenanlage in Frankenthal hiesiger Dienststelle, dass sie festgestellt habe, dass sie gerade beim Betreten der zu ihrer Gartenlaube gehörenden Gartenhütte festgestellt habe, dass diese aufgebrochen worden war. Vor Ort konnten durch die Beamten noch zwei weiteren Gartenlauben festgestellt werden, welche ebenfalls durch den noch unbekannten Täter angegangen worden waren. Es entstand jedoch Sachschaden an allen drei Gartenhütten durch das Aufbrechen der Schlösser. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500 EUR. Ob auch Gegenstände entwendet wurden, ist bislang nicht abschließend geklärt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.