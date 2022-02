Rauchentwicklung in der Neuen Mühlgasse

Rülzheim

Am Samstag, um 16:50 Uhr, meldete ein Anwohner am Nachbaranwesen eine starke Rauchentwicklung. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Altpapiertonne brannte. Bereits vor dem Eintreffen der FFW Rülzheim konnte der Brand gelöscht werden. An der Tonne entstand leichter Sachschaden, die Ursache des Brandes ist nicht bekannt.

In den Schwitzkasten genommen und ausgeraubt

Wohl schon während der S-Bahnfahrt von Jockgrim nach Wörth hatten zwei bislang unbekannte männliche Täter einen 21-jährigen Fahrgast als ihr späteres Opfer auserkoren. Nachdem der Fahrgast am 12.02.2022, gegen 01:00 Uhr, an der Haltestelle Maximiliansau-West ausgestiegen war, folgten ihm die beiden Täter. Noch im Bereich der Haltestelle packte sie ihr Opfer, nahmen es in den Schwitzkasten und brachten es mit Gewalt zu Boden. Nun raubten sie sein Geldbeutel, sein Mobiltelefon und weitere persönliche Gegenstände, welche der junge Mann bei sich trug. Auch hiernach traten und schlugen die Täter noch einige Male auf ihr Opfer ein und verletzten dieses leicht. Erst danach flüchteten sie zu Fuß in Richtung der Eisenbahnstraße. Laut Beschreibung soll es sich bei den Tätern um zwei männliche Person im Alter von 30 – 45 Jahren gehandelt haben, welche kein oder nur schlechtes Deutsch sprachen. Einer der Männer hätte auffällig schlechte Zähne gehabt.

Wörth am Rhein – Rehe mit Linienbus kollidiert

Am Donnerstagmorgen um 06:45 Uhr kollidierte ein Linienbus auf der L540 zwischen Hagenbach und Wörth mit zwei auf die Fahrbahn laufenden Rehen. Eines der Tiere wurde frontal durch die Stoßstange des Fahrzeuges erfasst, während das zweite Reh mit der vorderen Einstiegstür des Busses kollidierte. Die Tür wurde durch den Aufprall vollständig zerstört, der Stoßfänger wurde ebenfalls beschädigt. Beide Rehe überlebten den Unfall nicht.

Wörth am Rhein – Wiederholt Einbruch in Bienwaldschule mit hohem Sachschaden

Bereits im November 2021 war es zu insgesamt drei Einbrüchen in die leerstehende Bienwaldschule in Wörth gekommen, wobei hoher Sachschaden entstanden war. Seitdem ist das Gebäude videoüberwacht, was auch von außen deutlich durch entsprechende Hinweisschilder gekennzeichnet ist. Am 10.02. wurde bei einer Gebäudekontrolle durch den Hausmeister erneut ein Einbruch festgestellt. Hierbei entstand insgesamt ein Sachschaden, der ersten Einschätzungen zufolge auf 3.000 Euro beziffert wird. Den Videoaufzeichnungen ist zu entnehmen, dass die Täter sich am Montagabend noch vor Einbruch der Dunkelheit gegen 17:45 Uhr gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere verschafften, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die vier Täter hielten sich relativ lange im Gebäude auf, bevor sie es schließlich durch das Fenster wieder verließen. Die gesicherten Videoaufzeichnungen werden derzeit noch ausgewertet. Sollten Sie zu dieser Tat weitere sachdienliche Hinweise machen können, wenden Sie sich bitte telefonisch an die Polizeiinspektion in Wörth (07271-9221-0).