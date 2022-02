Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Auf frischer Tat ertappt

Landau, Klaus-von-Klitzing-Straße- 12.02.2022, 22:00 Uhr

Dank eines aufmerksamen Zeugen und dessen Mitteilung an die Polizei konnten am Samstagabend an einem Elektronikfachmarkt in Landau drei Personen beim Entwenden von Schrottgeräten aus einem Container auf frischer Tat ertappt werden. Die zwei Männer und eine Frau, im Alter von 30 bis 42 Jahren, wurden durch die Polizeibeamten kontrolliert. Das Diebesgut konnte bei der Durchsuchung ihres mitgeführten PKW festgestellt werden. Gegen die drei Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Wer vermisst sein Kinderfahrrad?

Ein durch Anwohner aufgefundenes herrenloses Kinderfahrrad wurde am Samstagabend im Bereich Queichanger in Landau durch Polizeibeamte sichergestellt. Der Eigentümer des Fahrrades konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Kind bzw. dessen Eltern können sich bei der Polizei Landau melden.

Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Landau, Ferdinand-Koch-Straße – 11.02.2022, 13:00 Uhr- 12.02.2022, 17:00 Uhr

Zwischen Freitagmittag und Samstagabend beschädigte ein Unbekannter, vermutliche beim Vorbeifahren, einen in der Ferdinand-Koch-Straße in Landau am Fahrbahnrand geparkten grauen Toyota. An dem Fahrzeug des Geschädigten war der Außenspiegel abgebrochen und Kratz-/Schleifspuren an der Fahrertür und am Kotflügel feststellbar. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Hinweise zu dem Unfall oder dem noch nicht bekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Landau entgegen.

Kreisverkehr übersehen?

Landau- Offenbach, L509- 12.02.2022, 19:15 Uhr

Über die Mittelinsel eines Kreisverkehrs zwischen Landau und Offenbach fuhr eine 33-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit ihrem PKW am Samstagabend. Im Anschluss kam die Fahrerin von der Fahrbahn ab und prallte in der Böschung gegen einen Baum. Glücklicherweise nur leichte Verletzungen bei der 33-Jährigen und ein totalbeschädigter VW Golf, mit einer anzunehmenden Sachschadenshöhe von 18.000 Euro, waren die Folge des Verkehrsunfalls. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallbeteiligten ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Folgen

Landau, In den Grabengärten- 11.02.2022, 09:20 Uhr

Lediglich einen moldawischen Führerschein vorlegen konnte ein 30-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle am Freitagmorgen in Landau. Da bei Führerscheinen, die außerhalb der EU erworben wurden und der Wohnsitz des Betroffenen länger als sechs Monate in Deutschland liegt, die Fahrerlaubnis seine Gültigkeit verliert, wurde dem 30-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Erschwerend kam hinzu, dass das Fahrzeug nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit einem Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist. Aus diesem Grund wurde der Transporter mit dem Ziel der Einziehung präventiv sichergestellt. Gegen den Halter des Fahrzeuges wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Baucontainer aufgebrochen

Landau-Queichheim,10.02.-11.02.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in zwei Baucontainer in Landau-Queichheim ein. An den Baucontainern in der Maria-Goeppert-Mayer-Straße und der Hermann-Staudinger-Straße wurde jeweils das Vorhängeschloss gewaltsam entfernt. Die Schadenhöhe ist in beiden Fällen noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.