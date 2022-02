Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Ludwigshafen-Hemshof

Am Sonntag, den 13.02.2022, um 04:19 Uhr, wurde ein 26-jähriger Mann, welcher mit seinem E-Scooter die Bgm.-Grünzweig-Straße in Richtung Industriestraße befuhr, nachdem er die rot signalisierende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Rohrlachstraße passierte, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich konkrete Anzeichen für einen übermäßigen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Auf Grund dessen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Raubdelikt

Ludwigshafen-West

Am Sonntag, den 13.02.2022, kam es gegen 02:10 Uhr zu einem Raubdelikt in der Frankenthaler Straße. Zwei unbekannte männliche Täter raubten dem 19-jährigen Geschädigten Bargeld sowie seine mitgeführten persönlichen Gegenstände und flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Hauptbahnhof. Beide Täter sollen zwischen 18 und 21 Jahre alt sein. Einer der Täter trug eine schwarze Jacke mit weißer Basecap und der andere Täter eine schwarze Mütze mit auffallend glänzender Weste. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 0621 9632222 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Ludwigshafen-Friesenheim

In der Nacht von Freitag, den 11.02.2022, auf Samstag, den 12.02.2022, beschädigten unbekannte Täter mindestens zwei Pkw, welche auf dem BASF-Parkplatz in der Anilinstraße, geparkt waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 0621 9632222 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

Verkehrsunfall in der Heinigstraße

Ludwigshafen

Am Samstagabend, den 12.02.2022, gegen 23:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Heinigstraße und Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzt hat. Ein 47-jähriger Mannheimer wollte mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung Heinigstraße/Bahnhofstraße, aus Richtung Sumgaitallee fahrend, nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Die Lichtzeichenanlage war zu dieser Zeit nicht mehr in Betrieb. Beim Abbiegen übersah der Mann den mit seinem Fahrzeug entgegenkommenden 19-jährigen Ludwigshafener und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich der 19-jährige leicht verletzt hat. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste eine Reinigungsfirma bestellt werden. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten war die Heinigstraße gesperrt. Die Schadenshöhe beträgt circa 18000 Euro.

Einbruch in Büroräumlichkeiten

Ludwigshafen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag, 11.02.2022, 18:40 Uhr, bis Samstag, 12.02.2022, 12:30 Uhr, Zutritt zu den Büroräumlichkeiten einer Firma im Industriegebiet „In der Mörschgewanne“ in Ludwigshafen. Die Täter hebelten die Eingangstür zum Lager auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Am Tatort konnten Fingerabdrücke gesichert werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Versuchter Raub

Ludwigshafen-Innenstadt

Bislang unbekannter Täter versuchte am Freitagmittag, 12.02.2022, gegen 12:00 Uhr, im Bereich des Ludwigsplatz in Ludwigshafen gewaltsam die Armbanduhr einer 78-Jährigen zu entwenden. Während die 78-Jährige sich in ihrem geparkten PKW befand trat der bislang unbekannte männliche Täter an das Fahrerfenster, verstrickte die Dame in ein Gespräch und übergab ihr einen Werbezettel. Als die 78-Jährige den Zettel an sich nahm, umgriff der unbekannte Täter ihr Handgelenk und versuchte gewaltsam die von ihr an selbigem Handgelenk getragene Armbanduhr zu öffnen. Dies misslang aufgrund sofortigen Intervenierens und insbesondere aufgrund der lauten Hilfeschreie der 78-Jährigen, weshalb der Täter sofort fußläufig flüchtete.

Der ca. 40-jährige Täter von kräftiger Statur und mit dunkler Bekleidung trug eine Bauchtasche quer über den Oberkörper.

Die Geschädigte blieb in Folge der Tat unverletzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigshafen-Mundenheim

Offensichtlich in Folge deutlich überhöhter Geschwindigkeit verunfallte am späten Freitagabend, 11.02.2022, gegen 22:30 Uhr, der 23-jährige Fahrer eines grauen BMW mit zwei weiteren Insassen in der Kurve der abknickenden Überquerung an der Einmündung Adlerdamm und Saarlandstraße in Ludwigshafen. Das Fahrzeug des 23-Jährigen kam in Folge der überhöhten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem größeren Stein, einem Baum und einer Laterne bevor der PKW nach Aufprall an einer Hausfassade total beschädigt zum Stehen kam. Während die beiden Mitinsassen leichte Verletzungen davon trugen, blieb der Fahrer unverletzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Aufgrund des bestehenden Tatverdachts wurde der Führerschein des 23-Jährigen vorläufig beschlagnahmt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Falscher Handwerker

Ludwigshafen-Pfingstweide

Am 11.02.2022 gegen 16:20 Uhr hatte ein unbekannter Mann bei der 91-jährigen Geschädigten in Ludwigshafen (Pfingstweide) geklingelt und Einlass gefordert, da er aufgrund eines Wasserschadens bei ihr etwas überprüfen müsse. Im Bad habe man sich circa 10 Minuten aufgehalten. Nach Beendigung der Überprüfung und nach der Verabschiedung habe die Geschädigte dann das Fehlen von Bargeld und der Geldbörse festgestellt.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor fremde Personen in die Wohnung oder das Haus zu lassen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden