Fund von mehreren Handgranaten

Am Samstag, dem 12.02.2022 wurden bei Baggerarbeiten einer Grundstückseinfahrt in der Carl-Bosch-Straße in Maxdorf zehn Handgranaten aufgefunden. Laut des hinzugerufenen Kampfmittelräumdienstes handelte es sich um Handgranaten aus dem 2. Weltkrieg, welche im Nachgang durch Spezialisten geborgen und sicher abtransportiert wurden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Römerberg – Verkehrsunfall unter Alkohol

In der Nacht zum Sonntag gegen 02.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kirchenweg in Römerberg. Hierbei fuhr ein 45-jähriger Radfahrer in Richtung der Martin-Greif-Straße und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der stark alkoholisierte Radfahrer stürzte und zog sich nicht unerhebliche Verletzungen im Kieferbereich zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegtes Krankenhaus verbracht, wo ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Zeugen gesucht nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Mutterstadt

Durch zwei männliche Radfahrer wurden am 11.02.2022, gegen 23:00 Uhr, mehrere Leitpfosten vom Fahrbahnrand der L533 entfernt und als Hindernis auf die Straße geworfen. Die Radfahrer waren zuvor aus Richtung Limburgerhof in Richtung Mutterstadt gefahren. Zu einer konkreten Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers kam es dabei glücklicherweise nicht. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den beiden Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Mutterstadt

In der vergangenen Nacht zündete eine Personengruppe eine Sitzbank vor dem Palatinum an. Nachdem sie ihre Tat mittels Handy dokumentierten verließen die Personen die Örtlichkeit mit einem silbernen Kombi. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen, der Personengruppe, oder dem Kombi machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen