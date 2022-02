Speyer – Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr befuhr ein PKW Hyundai die Geibstraße in Richtung des Technikmuseums in Speyer. Das Fahrzeug kam kurz nach der dortigen Unterführung leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei zwei am Straßenrand befestigte Poller, wodurch diese beschädigt wurden. Anschließend fuhr der PKW davon. Durch Zeugen wurde der Verkehrsvorgang beobachtet und die Polizei informiert. Der PKW konnte im Rahmen einer Fahndung mit korrespondierendem Schaden festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die 53-jährige Fahrzeugführerin erklärte nach Belehrung, dass sie aufgrund ihrer nicht gänzlich von Eis befreiten Frontscheibe offensichtlich keine ausreichende Rundumsicht gehabt und aus diesem Grund die Poller übersehen habe. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Speyer – Trunkenheitsfahrt

In der Nacht zum Samstag gegen 00.50 Uhr wurde ein PKW Fiat Punto in der Bahnhofstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da im Rahmen der Kontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde der Fahrzeugführerin ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,75 Promille. Die 43-Jährige wurde zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtestes zur Polizeidienststelle verbracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Speyer – Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Am Freitagabend, kurz vor 19.00 Uhr, ging über Notruf die Meldung über einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße ein, wobei die zwei Täter nun versuchen würden zu flüchten. Bei Eintreffen vor Ort konnte einer der beiden Tatverdächtigen, ein 21-Jähriger, nach Verlassen des Ladens gemeinsam mit einem 30-jährigen Zeugen gestellt werden. Dieser wehrte sich zunächst durch Gewalt gegen das Festhalten durch den Zeugen. Auch der zweite Tatverdächtige, ein 24-jähriger Mann, konnte kurz darauf durch eine weitere Streife gestellt werden. Die beiden Männer führten Diebesgut im Wert von insgesamt 195 Euro mit sich. Gegen die Beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Speyer – Elektrokleinstfahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Am Freitagmorgen gegen 11.00 Uhr sollte der Fahrer eines Elektrorollers in der Bahnhofstraße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Roller fiel zuvor aufgrund eines fehlenden Versicherungskennzeichens auf. Nach Ansprache konnte durch die Beamten Alkoholgeruch ausgehend von dem Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein bei ihm durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Weiterhin konnten Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Dem 28-jährigen Speyerer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.