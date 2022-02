Ausgelaufene Betriebsflüssigkeit verrät Unfallverursacher

Annweiler, Landeckstraße- 12.02.2022

Eine beschädigte Stützmauer und eine Ölspur auf der Fahrbahn wurden der Polizei in Landau in der Landeckstraße in Annweiler am Samstagmorgen gemeldet. Die verlorene Betriebsflüssigkeit auf der Fahrbahn führte die eingesetzten Beamten auch unmittelbar zu einem unfallbeschädigten Fahrzeug. Das im Frontbereich stark beschädigte Fahrzeug war unmittelbar vor der Anschrift des Halters abgestellt. Die vermeintliche Unfallursache war schnell ermittelt, bei dem angetroffenen 58-Jährigen war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Zudem hatte der Mann eine nicht unerhebliche Schnittverletzung am Bein, sodass ein Rettungswagen hinzugezogen und er in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dem 58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Sachschadenshöhe dürfte bei ca. 10000 Euro liegen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau zu melden.

Schwer verletzter Mountainbiker nach Sturz im Wald

Am heutigen Tag (12.02.2022) gegen 11:30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mountainbiker zwischen der Kalmit und Maikammer bergab durch den Wald abseits befestigter Wege und verlor hierbei in unwegsamem Gelände die Kontrolle über sein Rad. Er überschlug sich und stürzte zu Boden, wo er von zufällig vorbeikommenden Wanderern aufgefunden und erstversorgt wurde.

Nach erster Einschätzung vor Ort durch die Rettungskräfte zog sich der Radfahrer ein unklares Verletzungsmuster an der Wirbelsäule sowie zahlreiche Prellungen zu. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Maikammer wurde er in einen transportfähigen Zustand versetzt und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik verbracht.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die L515 zwischen der Kalmit und Maikammer gesperrt werden.

Edenkoben – Durch fehlendes Kennzeichen am E-Scooter mehrere Strafanzeigen eingehandelt

Am Freitagabend (11.02.2022) gegen 21:30 Uhr fuhr fiel einer Streife in der Bahnhofstraße in Edenkoben ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 21-jährigen Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Aus diesem Grund wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde bei dem 21-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Bei der Überprüfung des E-Scooters stellten die Polizeibeamten fest, dass das Typenschild und die Fahrzeugidentifikationsnummer unkenntlich gemacht wurden. Angeblich will der 21-Jährige den E-Scooter im Feld gefunden haben. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des E-Scooters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

LandauEssingen, Spanierstraße- 11.02.2022, 13:30 Uhr- 14:15 Uhr

Am Freitagmittag wurde ein in der Spanierstraße in Essingen vor einer Bank abgestellter schwarzer Audi A4 vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Bad Bergzabern – Betrunken Auto gefahren

Kurz nach Mitternacht, am 12.02.22, gegen 00:25 Uhr, wurde ein 24-jähriger Franzose als PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Person nach Alkohol roch. Ein Test ergab 1,58 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Seine nüchterne Beifahrerin, welche ebenfalls eine Fahrerlaubnis besaß, konnte schließlich die Heimreise antreten.

Bad Bergzabern – Einbruch

In der Nacht zum 12.02.2022, wurde in eine Wohnung in der Berwartsteinstraße in Bad Bergzabern eingebrochen. Der oder die Täter gelangten während der Abwesenheit des Bewohners durch Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung. Dort wurde Bargeld entwendet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Edenkoben – Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am 11.02.2022 wurde am Nachmittag eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Weinstraße / Schulzentrum durchgeführt. Hierbei sollte kurz nach 14 Uhr ein VW-Fahrer beanstandet werden. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der 19-jährige PKW-Fahrer jedoch und wollte sich der Kontrolle entziehen. Hierbei überholte er kurz vor dem Ortsausgang Edenkoben bei einem waghalsigen Manöver einen PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der VW-Fahrer schaffte es jedoch nicht mehr rechtzeitig einzuscheren und kollidierte mit der dortigen Verkehrsinsel. Im Anschluss geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn in den dortigen Grünstreifen und kollidierte beinahe mit zwei Fußgängern. Nun schlingerte der VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, hierbei sei es zu einem weiteren Beinahe-Unfall mit einem entgegenkommenden PKW gekommen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-Jährige VW-Fahrer auf einem Feldweg zwischen Edenkoben und Maikammer festgestellt werden. An dem verunfallten Fahrzeug war der vordere linke Reifen aufgrund der Kollision mit der Verkehrsinsel geplatzt sowie die Felge beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Der PKW VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Fahrer konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der 19-Jährige gab schließlich zu, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Hier sind insbesondere etwaige durch das Fahrmanöver gefährdete Personen für die polizeilichen Ermittlungen von Interesse.

Edenkoben – Bilanz der Kontrollwoche „Geschwindigkeitsmessung am Schulzentrum Edenkoben“

Überhöhte Geschwindigkeit führt immer wieder zum Kontrollverlust über Fahrzeuge und zu Unfällen. Die überhöhte Geschwindigkeit gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle. Insbesondere an Schulen und Kindergärten gilt zumeist aus gutem Grund Tempo 30. Deshalb wurde in der Weinstraße in Edenkoben von Dienstag, 08.02.2022 bis Freitag, 11.02.2022, ein Kontrollschwerpunkt auf Geschwindigkeitsverstöße am dortigen Schulzentrum gelegt. Bilanz der Kontrollwoche: Insgesamt mussten 151 Fahrzeugführer beanstandet werden. Davon wurden 131 Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt. Eine gebührenpflichtige Verwarnung konnte bis zu einer Grenze von 15 km/h zu schnell ausgesprochen werden. Hier gilt anzumerken, dass sich bei einem Bremsvorgang der Anhalteweg bei gefahrenen 45 km/h anstatt 30 km/h bereits um beachtliche 16 Meter verlängert. Auf die restlichen 20 Fahrzeugführer kommt nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren zu. Der „Spitzenreiter“ im negativen Sinne wurde mit 58 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei einstellen müssen. Die beachtliche Anzahl an festgestellten Verstößen zeigt, dass Kontrollen auf diesem Gebiet zur Sicherheit des Straßenverkehrs wichtig sind. Es werden auch in Zukunft weitere Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben durchgeführt werden.