Unfall verursacht und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Trippstadt (ots) – Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der K

50 ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der

Unfallörtlichkeit entfernte. Ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis

Kaiserslautern befuhr die K 50 von der L 500 kommend in Richtung Trippstadt. Im

Bereich einer scharfen Rechtskurve musste er einem bislang unbekannten Fahrzeug

ausweichen, dessen Fahrer ihm auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Hierbei

kollidierte er mit dem Mast eines Verkehrszeichens, kam von der Fahrbahn ab und

in einem Abhang zum Stehen. Der 66-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt

haben. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, unter 0631/369-2250, bzw.

pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten. |pvd

Unfall im Kreuzungsbereich – Wer hatte Grünlicht?

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 15:00 Uhr im

Kreuzungsbereich Lauter-, Mühlstraße ein Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau

aus dem Donnersbergkreis befuhr mit ihrem Fahrzeug die Lauterstraße aus Richtung

Stadtmitte kommend und bog nach ihren Angaben bei Grünlicht nach links in die

Mühlstraße ab. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Fahrzeug

einer 30-jährigen Frau aus Zweibrücken, die von der Mühlstraße kommend nach

links in die Lauterstraße einbog. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000

Euro. Da auch die 30-Jährige angab, bei Grün losgefahren zu sein, bittet die

Polizei darum, dass sich Zeugen des Unfalles mit der Polizeiinspektion

Kaiserslautern 2, unter 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de, in

Verbindung setzten. |pvd

Einbruch in Einfamilienhaus

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Durch bislang unbekannte Täter wurde am späten

Freitagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Alsenborn eingebrochen. Die Täter

durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen und öffneten einen Tresor im

Anwesen. Es wurden Bargeld und diverse Schmuckstücke entwendet. Durch die

Beamten konnten vor Ort Spuren gesichert und Beweismittel sichergestellt werden.

Kaminbrand

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Freitagmittag kam es in einem Wohnhaus zu einem

Kaminbrand. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde der Kamin gereinigt. Die

Bewohner des Hauses wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich untersucht,

konnten dann aber unverletzt wieder entlassen werden. Es kam zu keinem Personen-

oder Gebäudeschaden.

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen auf der

B270 gekommen. Zwei Verkehrsteilnehmer befuhren die B270 aus Fahrtrichtung

Otterbach kommend in Richtung Kaiserslautern. Auf der zweispurigen Fahrbahn

wollte der 66-jährige die Fahrspur nach rechts wechseln und übersah die dort

fahrende 56-jährige PKW-Fahrerin. Durch die Kollision wurde die Dame leicht

verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte die leicht verletzte Frau.

Auf den 66-jährigen Unfallverursacher kommt ein Strafverfahren wegen

Fahrlässiger Körperverletzung zu.

Täter und Zeugin gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein etwa 60 Jahre alter Mann packte am letzten Donnerstag

eine 15-Jährige an der Bushaltestelle in der Burgstraße am Arm und forderte sie

auf, ihm zu folgen. Nur durch das beherzte Eingreifen einer älteren Dame ließ er

von ihr ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der 60-jährige Mann wird

wie folgt beschrieben: Südländer, ca. 175 cm groß, südländischer Akzent, äußerst

ungepflegt, lichtes Haar, ca. 10 cm langer orangener Bart, blaue Jogginghose,

weißes T-Shirt mit gelb-bräunlichen Flecken. Die Personalien der Dame sind

bislang unbekannt, sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise

nimmt die PI Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen. me

Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs, Führerschein eingezogen

Kaiserslautern (ots) – Ein 27-Jähriger aus Waldgrehweiler ist am Sonntagmorgen

unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Gegen 00:50 Uhr wurde er im

Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Steinstraße angehalten.

Hierbei wurde ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest

ergab einen Wert von 1,36 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine

Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein einbehalten und ein

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.|me