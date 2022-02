Kreis Bergstraße

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Mehrere Tausend Euro Schaden blieben an einem silbernen Skoda

zurück, der in der Rhönstraße parkte. Das Auto wurde zwischen Freitag (11.02),

23:00 Uhr und Samstag (12.02.), 09:00 Uhr, an der Fahrerseite angefahren. Der

Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Wer den Unfall

beobachtet hat oder Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte bei der

Polizeistation Bensheim. Telefon: 06251 8468-0.

Darmstadt

Brandeinsatz mit Menschenrettung am Steubenplatz

Feuerwehr Darmstadt

Feuerwehr rettet schwerverletzte Person aus brennender Wohnung

Am Steubenplatz kam es am Freitagnacht (11.02.2022) gegen 23:40 Uhr zu

einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus. Mit schweren

Brandverletzungen konnte eine Frau aus einer brennenden Wohnung im

dritten Obergeschoß gerettet werden.

Gegen 23:20 Uhr wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Darmstadt wegen

eines piependen Heimrauchmelder zunächst in die Hoffmannstraße gerufen.

Noch während der Erkundung der dortigen Lage erfolgte ein weiterer

Notruf aus einer brennenden Wohnung am Steubenplatz.

Alle verfügbaren Einsatzkräfte sowie die Freiwillige Feuerwehr

Darmstadt-Innenstadt wurden daraufhin zu der brennenden Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte

drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern der Brandwohnung. Sofort

wurde ein Brandangriff mit Menschenrettung über den Treppenraum

eingeleitet, woraufhin eine Frau mit schweren Brandverletzungen aus der

Wohnung gerettet werden konnte. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen sowie der

starken Rauchentwicklung mussten die übrigen Bewohner zum Teil Ihre

Wohnungen kurzfristig verlassen. Nach rund zwei Stunden konnte die

Feuerwehr Darmstadt Ihren Einsatz beenden.

Die betroffene Wohnung und eine weitere ist derzeit unbewohnbar, zur

Schadensursache ermittelt die Polizei.

Im Einsatz für die Feuerwehr Darmstadt waren insgesamt 25 Einsatzkräfte

aus Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Darmstadt-Innenstadt

sowie drei Rettungswagen, zwei Notärzte und die Notfallseelsorge.

Darmstadt-Dieburg

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (13.02) in der Zeit von 14:00-15:30 Uhr wurde im

Böllenfalltorweg dem dortigen Parkplatz des Schützenhauses einen silberfarbener

Audi A4 durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim

2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Otzberg-Lengfeld: PKW überschlägt sich / Rettungshubschrauber im Einsatz

Otzberg (ots) – Am Sonntag, den 13.02.2022 ereignete sich gegen 09:40 Uhr auf

der L3065 zwischen Lengfeld und Groß-Umstadt ein schwerer Verkehrsunfall.

Die 51-jährige Fahrerin eines Ford Puma befuhr die L3065 aus Lengfeld kommend in

Fahrtrichtung Groß-Umstadt. Kurz nach dem Gewerbegebiet Lengfeld verlor die

Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei geriet sie auf die

Gegenfahrbahn, konnte aber einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und fuhr

in den anliegenden Graben. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und landete auf

dem Dach.

Durch die Feuerwehr konnte die eingeklemmte Frau aus ihrem Fahrzeug befreit

werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus

verbracht verbracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zur Unfallaufnahme und Abschleppung des verunfallten Fahrzeugs wurde die L3065

für ca. 90 Minuten komplett gesperrt.

Neben dem Rettungshubschrauber waren die Freiwillige Feuerwehr Otzberg, zwei

Rettungswagen sowie ein Notarztwagen im Einsatz.

Odenwaldkreis

Bad König / Momart: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzter Person

Bad König (ots) – Am Sonntag, den 13.02.2022, befuhr gegen 12:00 Uhr, eine

69jährige Fahrzeugführerin aus Bad König mit ihrem PKW die K 91 von Bad

König-Momart kommend in Richtung Bad König – Zell.

Auf der abschüssigen Strecke kam genannte Fahrzeugführerin aus bislang

ungeklärter Ursache am Ausgang einer lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn

ab und prallte mit ihrem PKW frontal gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin

wurde, da sie nicht angeschnallt war, durch die Windschutzscheibe auf die

Motorhaube geschleudert und erlitt hierbei lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach ärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Fahrzeugführerin

mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Am Fahrzeug der 69jährigen entstand Totalschaden in Höhe von 25000.- Euro.

Die Unfallstelle war zum Zwecke der Bergung, Erstversorgung und Unfallaufnahme

für die Dauer von 2 Stunden voll gesperrt.

Neben 2 Krankenwägen und einem Notarztwagen, waren auch die Feuerwehren der

Stadt Bad König und Bad König – Zell an der Unfallstelle im Einsatz.

Brombachtal-Langen-Brombach: Von Unfallstelle geflüchtet! Polizei bittet um Hinweise

Brombachtal (ots)

Am Samstag (12.02.2022), in der Zeit von 02:30 Uhr – 14 Uhr, ereignete sich in der Zeller Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein geparkter PKW am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.