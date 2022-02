Neustadt: Reparatur-Café nimmt Betrieb wieder auf

Neustadt an der Weinstraße – Coronabedingt fielen im Dezember und Januar die vereinbarten Termine des Reparatur-Cafés Neustadt aus. So stauten sich 114 Anmeldungen bis Ende Januar 2022. Mit Extraterminen und unter strengen Corona-Maßnahmen werden die ehrenamtlichen Mitarbeiter die Warteliste nun bis Ende Februar abarbeiten. Damit können für die regulären Termine ab dem 1. März wieder Reparaturwünsche angemeldet werden, entweder durch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 06321/9159 829 oder per E-Mail an RepCafe-NW@gmx.de.

In den zwei Wochen vor den Reparaturtagen rufen Mitarbeiter zurück und sprechen Tag und Uhrzeit für die Anlieferung ab. Die Geräte werden am Tag der Anlieferung repariert und müssen am Abend bis spätestens 17 Uhr wieder abgeholt werden, da das Reparatur-Café über kein Lager verfügt.

Das ehrenamtliche Reparatur-Café befindet sich in der Spitalbachstraße 32 in Neustadt. Es öffnet jeweils am ersten Dienstag im Monat. Angenommen wird alles, was getragen werden kann: Haushalts-Kleingeräte, Lampen, Nähmaschinen, Radios, Plattenspieler oder Spielsachen, auch kleine Näharbeiten sind möglich.

Elektrogeräte werden vor der Rückgabe auf elektrische Sicherheit geprüft. Die Reparaturen sind kostenlos, abgesehen von Ersatzteilen.

Eine Spende ist willkommen.