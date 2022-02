Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Eiterfeld – Zwischen Samstag, dem 12.02.2022, 19:00 Uhr und Sonntag, dem 13.02.2022, 10:30 Uhr, kam es in Eiterfeld, in Höhe der Bahnhofstraße 5, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter, schwarzer Kleinwagen wurde beim Vorbeifahren touchiert, wobei ein Sachschaden von etwa 500 EUR entstand. Anschließend entfernte sich der/die Unfallverursacher/in mit seinem/ihrem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Das flüchtige Fahrzeug müsste auf der Beifahrerseite beschädigt sein.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06652/9658-0 mit der Polizeistation Hünfeld in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Freitag, 11.02.22, 08:43 Uhr, Rotenburg a.d.Fulda, Brücke der Städtepartnerschaften

51-jähriger PKW Fahrer aus Rotenburg und 27-jährige PKW Fahrerin aus Bebra befuhren in genannter Reihenfolge die Brücke der Städtepartnerschaften aus Richtung Untertor kommend in Richtung B 83. Erstgenannter musste aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende PKW Fahrerin fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Beteiligten verletzten sich leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von 6500,-EUR.

Verkehrsunfall mit Flucht, zw. 07.02.22, 20:10 und 11.02.22, 13:45 Uhr, Rotenburg a.d.Fulda, Am Alten Feld 30, Parkplatz BKK Akademie

Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde der geparkte PKW eines 19-jährigen Mannes aus Dillenburg an der hinteren linken Tür beschädigt. Sein PKW war auf dem Parkplatz der BKK Akademie abgestellt. Sachschaden 100,-EUR Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

Verkehrsunfall

Neuenstein – Am Freitag, d. 11.02.2022 um 13.10 Uhr befuhr eine 60-Jährige Frau aus Neuenstein mit ihrem VW Passat die L3155 aus Richtung Aua in Richtung Saasen. Zur selben Zeit befuhr eine 18-Jährige Frau aus Aschaffenburg mit ihrem BMW X1 die L3153 aus Richtung Mühlbach kommend. Beim Einfahren auf die L3155 übersah die junge Frau die vorfahrtsberechtigte Neuensteinerin und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.600 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld – Am Freitag, den 11.02.20222 gegen 14:20 Uhr parkte ein 54-Jähriger Mann aus Grebenau seinem Mazda CX5 in der Untere Frauenstraße. Nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert, setzte sich der PKW plötzlich in Bewegung, prallte gegen einen geparkten Opel Astra eines 22-Jährigen sowie gegen einen Opel Insignia eines 23-Jährigen Hersfelders. Der weiterrollende Mazda wurde erst durch eine Hauswand gestoppt, wobei auch ein Blumenkübel beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.700 Euro.

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld – Durch zwei bislang unbekannte Täter wurde am Samstag, d. 12.02.2022 gegen 18:25 Uhr, die Verglasung am Wintergarten eines Wohnhauses im Seilerweg mittels Steinwürfe beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend über den Seilerweg in Richtung Stadtmitte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.