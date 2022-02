Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Brennender PKW in Dreieich – Sprendlingen

Am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr bemerkten Anwohner in Dreieich in der Straße Am Trauben einen Feuerschein an dort abgestellten Fahrzeugen. Die nach dort entsandten Streifen stellten fest, dass ein PKW, Honda Accord im Bereich im Heckbereich in Flammen stand. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Kripo in Offenbach unter der Telefonnummer 069/8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Fahrzeugbrand in Maintal

Anwohner in Maintal, Am Bootshafen stellten am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr fest, dass ein dort abgestellter PKW, Daimler-Benz, AMG bereits komplett in Flammen stand. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde das Feuer schnell gelöscht, an dem Fahrzeug entstand dennoch Totalschaden in Höhe von ca. 130.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zur Brandentstehung unter der Nummer 06181/100-123 entgegen.