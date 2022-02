Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unfallort: Bahnhofstraße, 65520 Bad Camberg

Unfallzeit: Freitag, 11.02.2022, 18:08 Uhr

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Kettenbach wollte von der Elan Tankstelle in Bad Camberg in die Bahnhofstraße einbiegen und übersah dabei das Fahrzeug des vorfahrtsberechtigten 65jährigen Fahrzeugführers aus Königstein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR.

Verkehrsunfall mit 5 Leichtverletzten

Unfallort: B8, Kreuzung Gelände ICE Bahnhof

Unfallzeit: Freitag, 11.02.2022, 23:20 Uhr

Am Freitag kam es um 23:20 Uhr im Bereich der Kreuzung ICE Bahnhof zu einem Unfall mit 5 leicht verletzten Personen. Nach Angaben der beteiligten Personen befuhr ein 24jähriger Fahrer aus Heistenbach mit seinem Fahrzeug den linken von zwei Abbiegespuren der B8 aus Richtung Limburg kommend in Richtung HEM Tankstelle. Der Fahrer wollte an der dortigen Kreuzung an der Ampel anhalten. Aus ungeklärter Ursache konnte er sein Fahrzeug jedoch nicht abbremsen. Er versuchte noch, nach rechts auszuweichen, um nicht mit einem Fahrzeug zu kollidieren, das bereits an der Kreuzung stand. Dabei streifte er das Fahrzeug eines 19jährigen Fahrers aus Bad Camberg, dass auf dem rechten Fahrstreifen neben ihm fuhr. Danach prallte er dann ungebremst gegen das Fahrzeug, dass vor ihm an der Ampel stand. In diesem Pkw befanden sich ein 34jähriger Fahrer aus Elz, seine 32jährige Ehefrau, sowie die beiden Kinder. Diese wurden alle leicht verletzt und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Ebenfalls leicht verletzt wurde der 27jährige Beifahrer des Unfallverursachers. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 25.000EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde zur Ermittlung der Unfallursache sichergestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Tatort: Schönaustraße, 65604 Elz Tatzeit: Freitag, 11.02.2022, 20:25

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel der Funkstreife ein Kleinkraftrad auf, deren Sozia ohne Helm unterwegs war. Aus diesem Grund entschied sich die Streife das Fahrzeug zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 30jährige Fahrer aus Elz keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Außerdem räumte er gegenüber der Streife ein, Cannabis konsumiert zu haben. Der Fahrer wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und anschließend entlassen. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Pkw beschädigt, Bad Camberg

Händelstraße 10, zw. Freitag, 11.02.22, 18:00 Uhr bis Samstag, 12.02.22, 07:30 Uhr Der weiße BMW der Geschädigten stand auf einem Stellplatz vor dem Miethaus. Durch den/die unbekannte/n Täter/in wurde der Pkw rundherum zerkratzt und mit einem wasserfesten schwarzen Stift beschmiert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Elz, Schäferstraße 9, zw. Freitag, 11.02.22, 19:00 Uhr bis Samstag, 12.02.22, 15:45 Uhr Ein am Straßenrand geparkter silberner Opel Astra wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag durch den/die unbekannte/n Täter/in beschädigt. Hierbei wurde die linke hintere Tür mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw, Hadamar

Mainzer Landstraße 15, Parkplatz Aldi Einkaufsmarkt, zw. Samstag, 12.02.22, 13:30 Uhr bis Samstag, 12.02.22, 13:45 Uhr Der auf dem Parkplatz abgestellte, blaue Ford wurde durch den/die unbekannte/n Täter/in beschädigt, indem die Scheibe der linken hinteren Tür eingeschlagen wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Geldbörse und Kopfhörer geraubt

Limburg, Bahnhofsplatz, zw. Samstag, 12.02.22, 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr Der 21-jährige Geschädigte aus Limburg OT war zur Tatzeit zu Fuß auf dem Bahnhofsplatz unterwegs. Er wurde von drei bis vier jungen Männern angegangen. Einer der Täter schlug dem Geschädigten mit der Faust gegen das linke Auge. Dadurch fiel der Geschädigte zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Täter raubten ihm die Geldbörse und einen Kopfhörer aus der Jackentasche und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung. Zu den Tätern ist folgendes bekannt: – drei bis vier männliche Personen – 18 – 26 Jahre alt – alle Täter zw. 180 cm und 195 cm Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Gegen Gartenmauer gefahren und geflüchtet

Limburg-Eschhofen, Jahnstraße 19, zw. Dienstag, 08.02.22, 20:00 Uhr und Mittwoch, 09.02.22, 15:30 Uhr Die Gartenmauer der Geschädigten wurde durch einen Verkehrsteilnehmer-/in beschädigt. Hierbei brach ein Teil einer Abdeckplatte ab. Der Verursacher-/in entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Pkw beschädigt, Limburg

Friedrich-Ebert-Straße 2, zw. Freitag, 11.02.22, 18:00 Uhr und Samstag, 12.02.22, 08:30 Uhr Im Tatzeitraum wurde die die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Opel Astras eingeschlagen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.