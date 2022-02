Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Auffälliges Verhalten führt zur Strafanzeige

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Am Samstag, 12.02.2022, um ca. 10:45 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt/W. im Rahmen der Streife die Hauptstraße in 67466 Lambrecht. Hierbei konnte durch die Beamten eine männliche Person festgestellt werden, welche sich bei Erkennen der Streife auffällig zur Seite wegdrehte. Aufgrund dessen Verhaltens wurde der 25-jährige Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte bei diesem eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der 25-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Meckenheim: Verkehrsunfallflucht

Meckenheim (ots) – Am Samstag, 12.02.2022, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:10 Uhr wurde ein geparkter PKW in der Hauptstraße in Meckenheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den geparkten grauen PKW der Marke Skoda, vermutlich beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den Verkehrsunfall wurde der Seitenspiegel des parkenden Skoda beschädigt. Mögliche Zeugen, welche den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen.

Gönnheim: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Gönnheim (ots) – Am 13.02.2022, um 02.25 Uhr konnte in Gönnheim in der Bismarckstraße durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein Pkw VW Tiguan festgestellt werden. Das Licht an dem Pkw war an und die Musik lief. Im Fahrzeug konnte ein 55-jähriger Tourist, schlafend im Auto sitzend, festgestellt werden. Dieser war alkoholisiert. Aus diesem Grund wurde zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt das Fahrzeug vor Ort verschlossen und Tourist ging in sein Hotelbett.

