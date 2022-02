Ludwigshafen: Stadtnotizen 11.02.2022

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Baustelle mit Kran führt im Buschweg zu Verkehrseinschränkungen

Der Buschweg wird ab Montag, 14. Februar 2022, auf Höhe der Hausnummern 13 bis 15 wegen einer Baustelle mit Kran für voraussichtlich vier Monate gesperrt.

Die Durchfahrt des Buschwegs ist dann ab der Kreuzung zur Straße In den Weihergärten nicht mehr möglich. Die Einbahnstraßenregelung vor Ort wird aufgehoben, so dass die Buschweg-Einmündung gegenüber des Hans-Warsch-Platzes in beide Richtungen befahrbar ist und den Anwohner*innen der Hausnummern 3 bis 13 weiterhin die Zufahrt zu den Grundstücken ermöglicht. Hierfür werden auch Haltverbote eingerichtet.

Die Stadtverwaltung bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

Ortsvorsteherbüro Rheingönheim geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Rheingönheim ist in der Zeit von Freitag, 18. Februar bis einschließlich Freitag, 25. Februar 2022, geschlossen. In dringenden Fällen ist Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann unter Telefon 0170 5284271 erreichbar.