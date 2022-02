Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Drogentypische Auffälligkeit im Straßenverkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein defektes Abblendlicht wurde einem 18-Jährigen Haßlocher am späten Abend des 11.02.2022 um 23:09 Uhr zum Verhängnis. Aufgrund des Mangels wurde dieser mit seinem Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/W. in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten. Dieser reagierte nämlich positiv auf THC. Daraufhin musste der Haßlocher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde im Anschluss an einen Bekannten übergeben. Nun muss sich der 18-Jährige in einem Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

