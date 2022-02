Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.02.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrolle

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 11.02.2022, 07:30 Uhr – 08:00 Uhr, führte die Polizei Bad Dürkheim in der Friedelsheimer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Zwei Fahrer fuhren zu schnell und wurden gebührenpflichtig verwarnt. Der Schnellste fuhr „42“ bei erlaubten 30 km/h.

Haßloch: Auto zerkratzt

Haßloch (ots) – Ein Schaden von ca. 300,- Euro entstand an einem in der Friedensstraße geparkten PKW (Honda, Farbe grau), indem dieser durch unbekannte(n) Täter auf der Beifahrerseite offenbar mutwillig zerkratzt wurde. Die Tat ereignete sich zwischen dem 09.02.2022, 16:00 Uhr und 11.02.2022, 08:30 Uhr. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Unfall verursacht und geflüchtet

Haßloch (ots) – Am frühen Morgen des 11.02.2022, gegen 06:55 Uhr, befuhr der Fahrer eines Gelenkbusses (Leerfahrt) die Landesstraße 530 von Haßloch in Richtung NW-Geinsheim. Etwa auf halber Strecke kam ihm ein weißer Sprinter entgegen, welcher beim Begegnen der Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und den linken Außenspiegel des Busses touchierte. Der/die Verursacher(in) fuhr einfach weiter. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Herxheim am Berg: Rücksichtslose Fahrweise, Zeugen gesucht

Herxheim am Berg, B271 (ots) – Der Polizei Bad Dürkheim wurde am Freitag, 11.02.2022, gegen 22:15 Uhr, ein PKW gemeldet, der in Herxheim am Berg auf der B271 Richtung Dackenheim linksseitig an einer Verkehrsinsel vorbeifuhr, drei PKW überholte und einen entgegenkommenden PKW gefährdete. Der entgegenkommende PKW konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver vermeiden. Zu einem Unfall kam es nicht, verletzt wurde durch das Fahrverhalten niemand. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen oder Geschädigte, die im Zeitraum 22:00 Uhr – 22:30 Uhr auf der Strecke Bad Dürkheim Richtung Grünstadt auf der B271 eine auffällige Fahrweise beobachtet haben oder selbst gefährdet wurden, sich telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Friedelsheim: Sachbeschädigung an PKW und Eingangstür der Bank eingeschlagen

Friedelsheim (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:15 Uhr in der Burgunderstraße und Waltershöhe an drei geparkten PKW die Außenspiegel, warfen in der Hauptstraße einen Blumenkübel sowie eine Warnbake um und schlugen bei der Bankfiliale in der Hauptstraße die Glaseingangstür ein. Ein Zeuge hörte ein klirrendes Geräusch und sah eine dunkel gekleidete Person mit Kapuzenpullover davonlaufen. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen der Taten oder Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang machen können, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):