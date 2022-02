Philippsburg – Fußgängerin nach Verkehrsunfall leichtverletzt – Polizei sucht Fahrer und Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (04.02.2022) in

Philippsburg wurde eine 32-jährige Frau leicht verletzt.

Die 32-Jährige überquerte gegen 07:20 Uhr einen Fußgängerüberweg auf der

Rote-Tor-Straße an der Kreuzung Hieronymus-Nopp-Straße, als sich ein weißer

VW-Transporter ungebremst annäherte. Um dem Fahrzeug auszuweichen, rettete sie

sich mit einem Sprung auf den noch zwei Meter entfernten Bürgersteig.

Glücklicherweise konnte so ein Zusammenstoß verhindert werden. Später verspürte

die 32-Jährige aufgrund der ruckartigen Bewegung jedoch starke Schmerzen.

Der VW-Transporter mit Karlsruher Kennzeichen war weiß und hatte einen schwarzen

Schriftzug auf der Beifahrerseite. Der Fahrer wird als kräftiger, circa 50 Jahre

alter Mann mit dunklem, kurzem Haar, Vollbart und dunklem Teint beschrieben.

Laut Aussage der Frau war er ungefähr 170 cm groß und habe graue Arbeitskleidung

getragen.

Der unbekannte Fahrer und Zeugen werden gebeten, sich unter 07256 93290 beim

Polizeirevier Philippsburg zu melden.

Ettlingen – Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Ettlingen – Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend auf der

Bundesstraße 3 in Ettlingen wurden zwei Personen leicht verletzt.

Eine 75 Jahre alte Autofahrerin war gegen 17:30 Uhr auf der B3 vom

Wattkopftunnel kommend in Richtung der Bundesautobahn 5 unterwegs. Nach der

Tunnelausfahrt geriet sie offenbar aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und

streifte einen entgegenkommenden Ford Fiesta. Der 35-jährige Fahrer des Fords

und die 75-Jährige wurden bei dem Unfall beide leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Neureut – Bislang unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum

zwischen Sonntagabend (06.02.22) und Donnerstagmorgen einen geparkten Pkw im

Bocksdornweg in Neureut.

Der Besitzer des Autos stellte am Donnerstag gegen 09:45 Uhr fest, dass die

gesamte linke Seite seines Fahrzeugs eingeritzt war. Hinweise auf den oder die

Täter gibt es derzeit nicht. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721/967180 beim Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Karlsruhe – Mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ermittelt

Karlsruhe-Neureut – Ein Graffiti-Sprayer verunstaltete am Donnerstagabend

zwei Stromverteilerkästen in Neureut. Die Polizei ermittelte nach dem Hinweis

einer Zeugin einen 22-jährigen Tatverdächtigen.

Die aufmerksame Frau hatte gegen 22:40 Uhr einen jungen Mann beobachtet, als er

im Heckenrosenweg aus seinem Pkw ausstieg und mit schwarzer Farbe zwei

Verteilerkästen besprühte. Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ermittelte dank

der detailreichen Zeugenaussage den mutmaßlichen Täter. Er wird nach Abschluss

der Ermittlungen mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen müssen.

Linkenheim-Hochstetten – Unfall unter Alkoholeinfluss

Linkenheim-Hochstetten – Eine alkoholisierte 28-jährige Pkw-Fahrerin

kollidierte am Donnerstagabend mit einem geparkten Auto in

Linkenheim-Hochstetten und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000

Euro.

Die Fahrerin war zunächst gegen 22:40 Uhr auf der Georg-Adam-Lang-Straße

unterwegs. An der Einmündung „Am Pfarrgarten“ kam sie von der Fahrbahn ab und

fuhr gegen einen geparkten BMW.

Den hinzugerufenen Polizeibeamten kam der Verdacht auf, dass die Pkw-Fahrerin

alkoholisiert sein könnte. Ein bei ihr durchgeführter Alkoholtest zeigte

schließlich einen Wert von mehr als 1,5 Promille an.

Sie muss nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen

Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinwirkung rechnen.

Jugendlicher attackiert Bundespolizisten am Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe – Am späten Donnerstagabend (10. Februar) hat ein Jugendlicher

am Karlsruher Hauptbahnhof nach einer routinemäßigen Personenkontrolle eine

Bundespolizeistreife körperlich angegriffen und einen Beamten verletzt.

Gegen 20:30 Uhr kontrollierten die Beamten den 15-Jährigen am Haupteingang des

Karlsruher Hauptbahnhofs. Anstatt der Aufforderung sich auszuweisen

nachzukommen, beleidigte der Junge die Beamten ununterbrochen auf das Übelste.

Zur Feststellung der Identität des Aggressors verbrachten ihn die Polizisten zur

Wache am Hauptbahnhof. Auf dem Weg dorthin versuchte der Tatverdächtige sich

mehrfach der Maßnahme zu entziehen.

Auf der Dienstelle spuckte der 15-Jährige wiederholt gegen eine Glasscheibe. Des

Weiteren schlug der Jugendliche unvermittelt mit der Faust gegen einen Beamten

und traf diesen im Kopfbereich. Der Polizist wurde hierbei leicht verletzt,

konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Junge sich zudem unerlaubt im

Bundesgebiet aufhält. Weiterhin wird er aufgrund verschiedener Straftaten von

mehreren Staatsanwaltschaften zur Feststellung der Wohnanschrift und damit zur

Sicherung der Strafverfahren gesucht.

Den 15-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen des

tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und des unerlaubten

Aufenthaltes in Deutschland.

Unbefugtes Betreten der Gleise – Mann knickt um und verletzt sich

Mannheim – Donnerstagmittag (10. Februar) hat sich ein 26-jähriger Mann

unbefugt in den Gleisbereich am Hauptbahnhof Mannheim begeben und sich dabei

verletzt.

Gegen 15 Uhr beobachtete ein Triebfahrzeugführer einen im Gleis 1 befindlichen

Mann. Weiterhin sah der Zeuge, wie die Person im Gleisbereich umknickte und von

einem DB Mitarbeiter aus dem Gefahrenbereich verbracht werden musste.

Glücklicherweise befuhr zu dieser Zeit kein Zug das betroffene Gleis.

Aufgrund seiner Verletzungen am Fuß alarmierte die Bundespolizei einen

Rettungswagen. Vor Ort erkannten die Rettungskräfte, dass sich der Mann zudem in

einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde daraufhin in eine

psychiatrische Einrichtung verbracht.

Was der Grund für den Ausnahmezustand des Mannes war, bedarf weiterer

Ermittlungen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang immer wieder davor, Gleise

unbefugt zu betreten. Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 km/h durch

den Bahnhof und können aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht schnell gebremst

werden. Nicht selten kommt es dabei zu schlimmen oder gar tödlichen Unfällen.

Nicht immer gehen Unfälle dabei so glimpflich aus wie dieser.

Bruchsal – Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten

Fahrradfahrer kam es am Donnerstagnachmittag in der Schnabel-Henning-Straße in

Bruchsal.

Offenbar hatte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer gegen 15.15 Uhr beim Ausfahren aus

einem Parkplatz einen auf dem Radweg fahrenden 16-Jährigen übersehen und es kam

zum Zusammenstoß.

Der Radler wurde leicht verletzt. Der Schaden am Fahrrad beträgt nach erster

Schätzung ungefähr 150 Euro.

Karlsruhe – Radfahrer in Engstelle verbotswidrig überholt – Polizei appelliert an Kraftfahrzeugfahrende

Karlsruhe – Seit einigen Wochen ist auf der Kapellenstraße – vom Durlacher

Tor kommend in Fahrtrichtung der Kriegsstraße – durch eine Baustelleneinrichtung

eine Engstelle entstanden. Immer wieder komme es an der Örtlichkeit zu

gefährlichen Überholmanövern mit vierrädrigen Kraftfahrzeugen, obwohl der

vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern zu Radfahrenden aufgrund der

verbleibenden Spurbreite nicht einmal annähernd eingehalten werden kann.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe appelliert vor diesem Hintergrund an alle Auto-

und Schwerfahrzeugfahrende, insbesondere an solchen Engstellen besondere

Rücksicht zu üben und hinter den Zweiradfahrern herzufahren, bis gefahrlos unter

Einhaltung des gebotenen Abstandes überholt werden kann.

Mit entsprechenden Überwachungsmaßnahmen der Verkehrspolizei ist insbesondere an

solchen Gefahrenstellen zu rechnen.