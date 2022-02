Mannheim-Vogelstang: Brand in einem Einkaufszentrum –

Mannheim-Vogelstang (ots) – Kurz nach 12 Uhr meldeten Zeugen einen Brand in

einem Einkaufszentrum im Geraer Ring, der einen Großeinsatz von Polizei,

Feuerwehr und Rettungsdiensten auslöste.

Der Brand, der starken Rauch verursachte, konnte durch Einsatzkräfte der

Feuerwehr Mannheim rasch unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden.

Während der Einsatzmaßnahmen war der unmittelbare Bereich um den Brandort

abgesperrt und der örtliche Verkehr umgeleitet worden. Hiervon war auch der

Öffentliche Personennahverkehr betroffen.

Das gut besuchte Einkaufszentrum sowie die darüber liegenden Wohnungen und

Arztpraxen wurden durch Kräfte der Polizei und der Feuerwehr geräumt und die

betroffenen Personen zur Sammelstelle geleitet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand

wurden zwei Personen durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt und werden im

Krankenhaus behandelt. Vorsorglich wurde zunächst ein Rettungshubschrauber

angefordert, der letztlich aber nicht benötigt wurde.

Nach ersten Ermittlungen kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich eines

Imbissladens im Untergeschoss des Centers zum Ausbruch des Brandes, wobei sich

die Flammen sich über einen Versorgungsschacht bis in das zweite Obergeschoss

ausbreiteten. Hierdurch wurden neben dem Gebäude auch die Räumlichekeiten von

drei Betrieben in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf

mindestens 500.000 Euro geschätzt.

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurde der Brandort

beschlagnahmt. Die Brandermittler und Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums

Mannheim haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Die Arztpraxen konnten sowie die über dem Zentrum liegenden Wohnungen wurden

zwischenzeitlich freigegeben. Das Einkaufszentrum bleibt zunächst geschlossen.

Eine Entscheidung über die Wiederöffnung steht noch aus.

Die Verkehrssperrungen wurden mittlerweile aufgehoben, auch der Öffentliche

Personennahverkehr läuft wieder störungsfrei.

Mannheim-Neckarstadt: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Erheblicher Sachschaden entstand am Donnerstagabend

bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Neckarstadt. Ein 51-jähriger Mann war

gegen 18.45 Uhr mit seinem Fiat auf der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts

unterwegs, eine 62-jährige Frau war mit einem VW in entgegengesetzter Richtung

unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Käfertaler Straße nach links in die

Käfertaler Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro,

verletzt wurde niemand.

Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die

Polizei Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird eine männliche Person gesucht, die

sich an der Unfallstelle als Zeuge bemerkbar gemacht hatte. Wer sachdienliche

Hinweise zum Unfallablauf geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer

0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim-Käfertal: Einbrecher entwenden Tresor – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Am 10.02.22, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 23:00 Uhr,

verschafften sich ein oder auch mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine

Erdgeschosswohnung im Ida-Dehmel-Ring. Die Täter gelangten durch die

Terrassentür, die sie aufhebelten, in die Wohnung. Diese durchwühlten die

Einbrecher und stießen hierbei auf einen im Kleiderschrank befindlichen Tresor,

den sie komplett entwendeten. Auch eine hochwertige Herrenuhr ließen die

Einbrecher mitgehen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei

sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter

der Telefonnr.: 0621-174-4444.

Mannheim-Lindenhof: Unfallflucht nach Fehler beim Ausparken – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am Donnerstagmorgen zwischen 9 Uhr und 12 Uhr streifte ein/e

bisher unbekannte/r Fahrzeugführer/in einen ordnungsgemäß vor einem Anwesen in

der Lindenhofstraße geparkten BMW beim Ein- oder Ausparken und verließ dann den

Unfallort, ohne der Meldepflicht als Unfallverursacher/in nachzukommen.

Mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnr. 0621-833970 in

Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt Pkw-Aufbruch und Diebstahl – Zeugen gesucht

Mannheim – Am Donnerstagabend zwischen 20:25 Uhr und 22:00 Uhr brach ein

bisher unbekannter Täter in der Dynamostraße in einen parkenden Pkw ein. Der

Unbekannte schlug zunächst die hintere rechte Scheibe eines VW Polos ein und

entwendete anschließend ein Mobiltelefon, ein Tablet und mehrere

Ausweisdokumente aus dem Fahrzeug.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt unter der Telefonnr.: 0621-174-3310 in Verbindung zu setzen.

