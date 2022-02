25-Jähriger wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg-Altstadt – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 25 Jahre alter Mann soll am Dienstag, den 09.02.2022, gegen 17:45 Uhr

gemeinschaftlich mit zwei weiteren Männern aus einem Bekleidungsgeschäft in der

Hauptstraße in Heidelberg insgesamt drei Paar Socken im Wert von 20 Euro

entwendet und anschließend die Geschäftsräume ohne Bezahlung der Ware verlassen

haben.

Ein Mitarbeiter des Ladengeschäfts konnte die Tathandlung beobachten und

verständigte die Polizei. Diese nahmen die drei Männer kurz darauf in der Nähe

der Tatörtlichkeit fest.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der Personen und ihrer mitgeführten

Sachen konnte das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. In der

Bauchtasche des 25-Jährigen wurde darüber hinaus ein Taschenmesser aufgefunden,

das dieser bei der vorherigen Tatausführung griffbereit mit sich geführt haben

soll. Des Weiteren wurden bei ihm 18,7 Gramm verkaufsfertig portioniertes

Marihuana sichergestellt, das er gewinnbringend an einen unbestimmten

Abnehmerkreis weiterzuverkaufen zu beabsichtigt haben soll.

Während die beiden Mittäter des 25-jährigen Tatverdächtigen noch am selben

Abend, nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen, aus dem polizeilichen

Gewahrsam entlassen werden konnten, wurde der 25-Jährige am Folgetag der Haft-

und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und

setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte dauern weiter an.

Nußloch/Sandhausen/Wiesloch: Einbruch in Schule (PM vom 16.11.2021); Tatverdächtige ermittelt; vermeintliches Diebesgut aus anderen Straftaten aufgefunden; Geschädigte gesucht

Nußloch/Sandhausen/Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) – In der Nacht von

Sonntag, den 14. November auf Montag, den 15. November 2021 brachen zunächst

unbekannte Täter in die Schillerschule in der Dreikönigstraße in Nußloch ein und

entwendeten neben einem Beamer, vier Laptops und 24 IPads auch zwei noch

original verpackte 65-Zoll-Großbildfernseher im Gesamtwert von weit über

10.000.- Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen fiel der Verdacht auf drei Männer im Alter von 27, 31

und 46 Jahren. Bei den Durchsuchungen ihrer Wohnungen wurden lediglich ein IPad

und ein Beamer aufgefunden, die aus dem Schuleinbruch stammen. Die restliche

Beute war offenbar bereits veräußert.

Allerdings wurden bei den Durchsuchungen mehr als 40 Gegenstände aufgefunden,

die aller Wahrscheinlichkeit nach aus weiteren Einbrüchen, möglicherweise im

Großraum Wiesloch stammen dürften.

Darunter befinden sich Fahrräder/Fahrradrahmen und Schmuck/Modeschmuck, aber

auch eher minderwertige, aber sehr prägnante Gegenstände, die für die

rechtmäßigen Eigentümer leicht wiederzuerkennen sein dürften. Einige prägnante

Gegenstände sind hier abgebildet. Bilder aller weiteren sichergestellten

Gegenstände können auf der Homepage des Polizeipräsidiums Mannheim unter dem

Link:

https://ppmannheim.polizei-bw.de/nussloch-sandhausen-wiesloch-nach-einbruch-in-s

chule-mutmassliches-weiteres-diebesgut-bei-den-tatverdaechtigen-sichergestellt/

eingesehen werden.

Personen, die die Gegenstände erkennen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Die Ermittlungen gegen das Trio dauern nach wie vor an. Der 31-Jährige wurde

zudem am frühen Dienstagmorgen des 8. Februar 2022 bei einem Kellereinbruch in

der Waldstraße in Sandhausen auf frischer Tat von Bewohnern des Anwesens bis zum

Eintreffen der ersten Streife festgehalten. Ob der Verdächtige die Tat als

Einzeltäter beging, oder weitere Personen beteiligt waren, ist ebenfalls

Gegenstand der Ermittlungen.

Edingen-Neckarhausen: Nach versuchtem Aufbruch eines Kioskautomaten drei Täter festgenommen; Polizei ermittlelt

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Donnerstag auf

Freitag hörten Anwohner der Bahnhofstraße gegen 01:30 Uhr einen lauten Knall.

Als diese auf die Straße gingen, um nachzusehen, stellten sie drei männliche

Personen fest, welche mithilfe eines zuvor ausgehobenen Gullideckels versuchten,

einen Kioskautomaten gewaltsam aufzubrechen. Als ihnen dies jedoch nicht gelang

und sie von den Zeugen auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurden, ergriffen die

drei Männer die Flucht. Ein 30-jähriger Anwohner nahm daraufhin sofort die

Verfolgung auf und verständigte parallel das Polizeirevier Ladenburg. Im Rahmen

der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und dank der eingehenden Hinweise

des 30-Jährigen konnten die drei Täter schließlich in Höhe der

Hauptstraße/Grenzhöfer Straße vorläufig festgenommen werden. Die 18, 19 und 36

alten Männer wurden zwecks weiterer Abklärung zum Polizeirevier Ladenburg

gebracht. Diese erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchtem Diebstahl in

einem besonders schweren Fall. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist

derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des

Polizeireviers Ladenburg.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter 21-Jähriger greift erst DB-Fahrgäste und anschließend Polizeibeamten an

Mannheim – Am Donnerstagabend, gegen 23:15 Uhr eilte ein 27-Jähriger am

Bahnhof Wiesloch-Walldorf zwei weiblichen Fahrgästen zur Hilfe, deren lauten

Schreie er aus der S-Bahn am Gleis 3 wahrnahm. Der Mann, der gerade zum

Busbahnhof lief, zeigte Zivilcourage und stieg schnell in sie S-Bahn der Linie

3, wo eine der beiden jungen Frauen in der S 3 am Boden kauerte, während sie von

einem aggressiven 21-Jährigen angeschrien wurden. Die zweite kniete direkt neben

ihr. Der 27-Jährige stellte sich schützend zwischen die Frauen und den

aggressiven 21-Jährigen und drängte diesen von ihnen weg. Daraufhin

signalisierte der Angreifer gegenüber dem Helfer Kampfbereitschaft und versetzte

ihm einen gezielten Kopfstoß. Hierbei wurde der der 27-Jährige leicht verletzt.

Die zwischenzeitlich von einem Zeugen verständigte Polizei nahm den aggressiven

und alkoholisierten 21-jährigen in polizeilichen Gewahrsam, wogegen dieser

massiv Widerstand leistete. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf

dem Polizeirevier wurde der 21-Jährige wieder entlassen. Er muss sich nun wegen

Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Schwetzingen: Tankstelle überfallen; Polizei fahndet mit Foto aus Überwachungskamera nach bislang unbekanntem Täter

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis – Am späten Abend des 25. August 2021

hatte ein bislang unbekannter Täter die Esso-Tankstelle in der Mannheimer

Landstraße überfallen und dabei einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Der Täter

betrat kurz vor 23 Uhr den Kassenraum der Tankstelle und bedrohte die

Angestellte mit einer dunklen Schusswaffe. Mit der Beute flüchtete er

anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zwölf

Streifenwagen unter Einbeziehung von Besatzungen der Bundespolizei war im

Anschluss ohne Ergebnis verlaufen. Im Rahmen der Spurensicherung der Zentralen

Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde auch die

Überwachungsanlage der Tankstelle ausgewertet. Der Täter wurde bei der

Ausführung der Tat aufgenommen. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats

Mannheim hatte die Ermittlungen übernommen und fahndet mit dem Bild aus der

Überwachungskamera nach dem Täter. Dies ist auf dem Fahndungsportal des LKA

Baden-Württemberg veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwetzingen-tankstellenueberfall/

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 23-26 Jahre; 170-175 cm; schlank; dunkle

Haare. Er trug einen weißen Pullover, eine hellblaue Jeans, schwarze Schuhe,

eine schwarze Basecap und einen weißen Mundschutz. Er sprach gebrochen Deutsch.

Zeugen, die den Täter auf dem Bild erkennen oder zumindest Hinweise zu ihm geben

können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder

beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: unachtsame 64-Jährige quert Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagmorgen gegen 7:00 Uhr befuhr

eine 42-jährige mit ihrem Suzuki die Hauptstraße von Rohrbach kommend in

Fahrtrichtung Sinsheim. In Höhe der Zufahrt zu einem Klinikgelände querte

plötzlich eine 64-jährige Frau, unmittelbar hinter einem verkehrsbedingt

wartenden Lkw, die Fahrbahn, ohne allerdings auf den fließenden Verkehr zu

achten. Hierbei schob sie ihr mitgeführtes Fahrrad. Die 42-jährige

Suzuki-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Die

64-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde in

eine naheliegende Klinik gebracht. Die 42-Jährige sowie deren im Auto sitzende

13-jährige Tochter blieben unverletzt. An dem Fahrrad sowie an dem PKW entstand

ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Das Polizeirevier

Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Waibstadt-Daisbach: Knochen mit blauer Antragung an Wegrand aufgefunden

Waibstadt – Am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr fand ein Spaziergänger am

Wegrand zwischen der Daisbachtalstraße und der Wolfstraße etwa 20cm lange

Tierknochen, an welchen eine blaue Substanz anhaftete. Um was es sich bei der

Anhaftung handelt, ist nicht bekannt. Dem Polizeiposten Waibstadt liegen derzeit

keine Fälle von Vergiftungserscheinungen bei Hunden oder anderen Tieren vor.

Dennoch bittet die Polizei Hundebesitzer darum, darauf zu achten, was deren

Vierbeiner vom Boden aufnehmen.

BAB 5, Oftersheim: Ohne Führerschein mit gestohlenem PKW unterwegs

BAB 5, Oftersheim – Am Donnerstagmorgen betankte ein zunächst unbekannter

Mann an einer Raststätte in Alsbach an der A5 seinen PKW und setzte seine Fahrt

fort, ohne die Rechnung zu begleichen. Im Rahmen der Fahndung konnte der

gesuchte BMW an der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West durch Beamte der

Autobahnpolizei Mannheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der

weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann über keinen

Führerschein verfügt und das Fahrzeug Anfang Februar in Nordrhein-Westfalen

gestohlen worden war. Die Fahrt für den 51-jährigen Beschuldigten war

schließlich beendet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betrug, Diebstahl

und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

B39, Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Donnerstagabend kurz nach 17

Uhr fuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Fiat auf der B39 von Mühlhausen in

Richtung Rauenberg. Als die Fahrerin von der B39 auf die K4169 abbiegen wollte,

übersah sie einen entgegenkommenden Opel und stieß mit diesem frontal zusammen.

Sowohl die 24-jährige Frau, als auch der 56-jährige Opel-Fahrer wurden in

umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden liegt bei 18.000 Euro.

Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Zwischen 17

und 19 Uhr kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.